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Cómo mejorar el audio de tu televisor con la entrada HDMI

Configurar correctamente el HDMI potencia la calidad y el orden del sistema de audio

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Usar HDMI ARC facilita la conexión de barras de sonido y receptores AV. (Europa Press)
Usar HDMI ARC facilita la conexión de barras de sonido y receptores AV. (Europa Press)

La adopción de la conexión HDMI ARC ha transformado la forma en la que los usuarios optimizan el sonido en los televisores modernos. Esta tecnología, presente en la mayoría de los modelos actuales, permite mejorar la experiencia auditiva en el hogar al simplificar la instalación de sistemas de audio y reducir la cantidad de cables necesarios.

Comprender el funcionamiento y la correcta configuración del HDMI ARC es fundamental para aprovechar al máximo las prestaciones de cualquier equipo de entretenimiento doméstico.

Qué es HDMI ARC y cómo transforma el audio en casa

El HDMI ARC (Canal de Retorno de Audio) representa una evolución respecto al cable HDMI tradicional. Mientras que el HDMI estándar solo transmitía video y audio en un sentido, el HDMI ARC permite el envío y la recepción de sonido a través de un único cable. Esto posibilita que el televisor envíe el audio directamente a una barra de sonido o receptor AV, eliminando la necesidad de cables ópticos o coaxiales adicionales.

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Primer plano de una mano sosteniendo un cable HDMI negro y dorado a punto de conectarlo al puerto HDMI 1 (ARC) en la parte trasera de un dispositivo electrónico.
HDMI ARC transmite audio y video en ambos sentidos con un solo cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus ventajas destaca la compatibilidad con formatos de audio de alta resolución como Dolby Atmos y DTS:X, lo que permite disfrutar de un sonido envolvente y de mayor calidad desde la comodidad del hogar. Esta función resulta especialmente útil para quienes desean un sistema de cine en casa eficiente y compatible con la mayoría de las marcas y modelos recientes de televisores y equipos de audio.

Ventajas y pasos para usar HDMI ARC correctamente

La principal ventaja del HDMI ARC es la simplificación de la instalación. Con un solo cable HDMI, es posible transmitir simultáneamente la señal de video y de audio, lo que ahorra espacio y evita enredos detrás del televisor. Para beneficiarse de esta función, es necesario que tanto el televisor como el dispositivo de audio dispongan de puertos identificados como “ARC” o “Audio Return Channel”.

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El proceso de conexión resulta intuitivo: basta con conectar el puerto HDMI ARC del televisor al puerto correspondiente en la barra de sonido o receptor AV utilizando un cable HDMI de alta velocidad. Aunque la mayoría de los cables HDMI versión 1.4 o superior son compatibles, optar por uno de buena calidad asegura un rendimiento óptimo, especialmente al manejar audio en alta definición.

HDMI ARC - TV - Smart TV - tecnología - 12 de marzo
El puerto HDMI ARC debe estar identificado en el televisor y el equipo de audio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificar la compatibilidad de los puertos y emplear cables adecuados es fundamental para acceder a todas las ventajas del HDMI ARC. De esta forma, la instalación se vuelve sencilla y el sistema de audio funciona de manera eficiente.

HDMI eARC: una nueva etapa para el sonido doméstico

La evolución del HDMI no se detiene. El desarrollo más reciente es el HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), integrado en televisores con HDMI 2.1. Esta tecnología amplía el ancho de banda disponible y permite la transmisión de audio sin comprimir, facilitando la compatibilidad total con formatos avanzados como Dolby Atmos sin pérdidas.

Configurar HDMI eARC sigue pasos similares al ARC, pero añade la posibilidad de conectar más dispositivos y mejora la fidelidad del sonido. Para quienes buscan la mejor calidad sonora, contar con televisores y barras de sonido compatibles con eARC representa la garantía de una experiencia potente y flexible.

Hombre sentado en un sofá viendo un partido de fútbol en un televisor grande con retroiluminación azul. Hay palomitas y una bebida en una mesa de centro.
Activar funciones como HDMI-CEC permite controlar varios dispositivos con un solo mando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para maximizar el potencial del HDMI en el televisor

Para sacar el máximo provecho del HDMI en el televisor, lo primero es emplear cables de alta velocidad y conectar todos los dispositivos en los puertos adecuados, sobre todo si el equipo cuenta con HDMI ARC o eARC. Esta práctica no solo facilita la transmisión de audio y video de alta calidad, sino que también reduce la cantidad de cables y agiliza la instalación de barras de sonido, consolas o reproductores multimedia.

Verificar la compatibilidad entre el televisor y el equipo de audio permite disfrutar de un sistema ordenado y eficiente. Además, resulta útil explorar las configuraciones del televisor y de los dispositivos conectados. Activar funciones como HDMI-CEC posibilita controlar varios equipos desde un solo mando a distancia, y ajustar los parámetros de audio en el menú de configuración permitirá seleccionar formatos de sonido envolvente como Dolby Atmos o DTS:X cuando estén disponibles.

De este modo, es posible disfrutar de una experiencia audiovisual completa y aprovechar las capacidades avanzadas que ofrece el HDMI en cualquier sistema de entretenimiento doméstico.

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