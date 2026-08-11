Paso a paso para limpiar la freidora de aire en casa y evitar daños prematuros

Es clave seguir las indicaciones del fabricantes para cuidar la freidora de aire. (Foto: Europa Press)

Guardar

Mantener la freidora de aire en buen estado requiere seguir un proceso de limpieza en casa que previene daños prematuros y conserva la calidad de los alimentos.

El uso frecuente de la freidora de aire puede dejar residuos de grasa y restos de comida que afectan el sabor de las próximas preparaciones y pueden generar problemas de higiene.

PUBLICIDAD

Siguiendo una serie de pasos básicos, cualquier persona puede dejar su air fryer lista para su próximo uso, evitando daños en los componentes internos y asegurando un ambiente más saludable en la cocina.

Qué elementos se necesitan para limpiar una freidora de aire

Se deben utilizar elementos que no sean abrasivos o dañen componentes de la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar, conviene reunir los elementos esenciales: un paño suave o una esponja no abrasiva, agua tibia, jabón líquido suave y un cepillo pequeño, idealmente uno de dientes en desuso para acceder a rincones difíciles.

PUBLICIDAD

Según fabricantes como Kalley, esta selección de materiales evita rayaduras y facilita la remoción de residuos sin comprometer los componentes internos del aparato.

El uso de utensilios no abrasivos es crucial para proteger el recubrimiento antiadherente de la cesta y la bandeja, lo que contribuye a la durabilidad del aparato y a la higiene de los alimentos preparados.

PUBLICIDAD

Cómo limpiar el interior de la freidora de aire

El enfriado previo y el uso de utensilios no abrasivos protegen el interior de la air fryer. (Foto: Kalley)

El primer paso consiste en desenchufar la freidora y dejarla enfriar completamente, una medida indispensable para proteger al usuario y prevenir daños internos. Solo después de asegurarse de que el aparato está frío se debe proceder a extraer la cesta y la bandeja con cuidado.

Estas piezas deben lavarse con agua tibia y un poco de jabón suave, enjuagando bien para eliminar cualquier resto de comida o grasa. Es clave secarlas completamente antes de volver a colocarlas, porque cualquier humedad puede afectar el funcionamiento del aparato y propiciar la aparición de moho o bacterias.

PUBLICIDAD

Qué errores se deben evitar durante la limpieza de la freidora de aire

Hay prácticas que deben evitarse para no dañar la estructura ni los componentes eléctricos de la air fryer. Entre los errores más frecuentes figuran: no desenchufar el aparato antes de iniciar la limpieza, usar utensilios metálicos que rayan la superficie, sumergir la unidad principal en agua o ignorar las pautas del fabricante.

Es importante desconectar la freidora de aire antes de limpiarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, es importante abstenerse de usar productos abrasivos o estropajos metálicos, porque pueden deteriorar el acabado interno y reducir la eficacia de la freidora. Seguir las instrucciones del fabricante y utilizar solo los materiales sugeridos asegura una limpieza segura y eficiente.

PUBLICIDAD

Por qué se debe limpiar la freidora de aire tras cada uso

La limpieza regular de la freidora de aire garantiza la seguridad alimentaria al eliminar restos de comida y grasa que pueden convertirse en focos de bacterias. La acumulación de residuos afecta el sabor y aroma de los platillos, sumado a favorecer la aparición de microorganismos perjudiciales para la salud.

Un aparato limpio mantiene un rendimiento óptimo, cocinando los alimentos de manera uniforme y evitando sabores indeseados en preparaciones futuras.

La higienización frecuente reduce bacterias y preserva el sabor original de las preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, una limpieza adecuada prolonga la vida útil del electrodoméstico y reduce el consumo energético, porque el aparato no debe esforzarse para alcanzar la temperatura deseada.

PUBLICIDAD

Cómo mantener en buen estado la freidora de aire después del mantenimiento

Para conservar el aparato en óptimas condiciones, se debe limpiar de manera periódica el ventilador y los elementos calefactores con un paño seco, evitando la acumulación de grasa. Revisar juntas y sellos ayuda a prevenir fugas y problemas de funcionamiento.

Guardar la air fryer en un lugar seco y fresco cuando no se utiliza protege los componentes y prolonga su vida útil. Realizar inspecciones visuales regulares permite identificar a tiempo cualquier señal de desgaste o daño, facilitando el mantenimiento preventivo y evitando averías costosas.

PUBLICIDAD