Qué significa Saja Boys en español, quién es el líder y más preguntas en Google de los rivales de Las Guerreras K-pop

Los Saja Boys son la banda rival de Huntr/x. (Netflix)

Los Saja Boys son la banda rival de Huntr/x en Las Guerreras K-Pop, la película de animación producida por Sony Pictures Animation y disponible en Netflix.

El grupo está integrado por cinco personajes y ganó popularidad más allá de la pantalla gracias a canciones como Soda Pop, que llevó a miles de usuarios en redes sociales a recrear su coreografía. Su presencia en internet también se refleja en las búsquedas de Google, donde el público plantea preguntas frecuentes sobre estos personajes.

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Una de las más buscadas es qué significa “Saja Boys” en español. El nombre tiene más de una capa de sentido. En coreano, la palabra 사자 (saja) significa literalmente “león”.

Sin embargo, el término esconde un significado más oscuro: saja es también la raíz de jeoseung saja (저승사자), la figura del mensajero de la muerte en el folclore coreano, equivalente al Grim Reaper occidental, cuya función es escoltar las almas de los fallecidos hacia el más allá.

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Los Saja Boys son en realidad demonios. (Netflix)

Dado que los Saja Boys son en secreto demonios que roban almas humanas, el nombre funciona como un juego de palabras deliberado: hacia afuera proyectan la imagen de leones del escenario; hacia adentro, son mensajeros del inframundo. En español, la traducción más directa sería “los chicos león” o “los chicos mensajeros”, aunque ninguna versión captura por completo la ambigüedad del original.

Otra pregunta frecuente es quién es el líder de los Saja Boys. Se trata de Jinu, el antagonista secundario de la película, cuya voz en inglés es del actor Ahn Hyo-seop. Con carisma y un instinto estratégico, Jinu domina tanto el escenario como los planes del grupo, aunque esconde un pasado oscuro que condiciona su relación con Rumi, la vocalista principal de Huntr/x.

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Por último, muchos usuarios buscan dónde ver la película. Las Guerreras K-Pop se encuentra disponible en Netflix.

Netflix ya confirmó que Las guerreras K-pop tendrán una secuela. (Netflix)

De qué trata la película Las Guerreras K-pop

Las Guerreras K-Pop (KPop Demon Hunters en inglés) es una película de animación producida por Sony Pictures Animation y disponible en Netflix.

La historia sigue a Huntr/x, un trío de K-pop conformado por Rumi, Mira y Zoey que lleva una doble vida: de día son la banda más popular de Corea del Sur y de noche, cazadoras de demonios.

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Su misión es mantener el Honmoon, una barrera que separa el mundo humano del inframundo y que impide al Rey Demonio Gwi-Ma apoderarse de las almas de las personas. Sin embargo, su objetivo se complica cuando aparecen los Saja Boys, una banda rival de cinco integrantes que, bajo su imagen de grupo de K-pop, son en realidad demonios enviados a destruir esa barrera.

La película mezcla acción, fantasía urbana y música, con canciones originales interpretadas por los propios personajes a lo largo de la trama.

La transmisión será en el perfil de Netflix. (TikTok: kpopdemonhuntersnetflix)

Cómo ver la transmisión por el primer aniversario de Las Guerreras K-pop

Netflix celebra el primer aniversario de Las Guerreras K-Pop con una transmisión mundial de nueve horas que se realizará este sábado 20 de junio a través de la cuenta oficial de Netflix en TikTok, bajo el nombre KPop Demon Hunters One-Year Anniversary Livestream Celebration.

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El evento estará disponible de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del Pacífico (PT). Para México, el horario será de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, tiempo del centro del país. Para verlo, basta con ingresar a TikTok y buscar la cuenta oficial de Netflix: no se requiere suscripción ni registro adicional.

Durante las nueve horas de transmisión, la plataforma proyectará distintas versiones de la película: la edición original, el formato Sing-Along —para cantar junto a los personajes—, el doblaje en coreano y la versión en portugués brasileño.

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A lo largo del maratón también habrá entrevistas con los creadores e integrantes del elenco, participación de influencers, comentarios en vivo, animatics inéditos y apariciones sorpresa.