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En el debut de Martín Palermo, Platense expondrá sus urgencias ante Independiente: hora, TV y formaciones

El Rojo intentará volver al triunfo ante un necesitado Calamar. Desde las 21.30, por TNT Sports

Imagen dividida. A la izquierda, dos futbolistas con camiseta roja celebran. A la derecha, tres futbolistas con camiseta blanca y marrón celebran en la cancha
Independiente enfrentará a un necesitado Platense
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Independiente y Platense afrontan un cruce de elencos que viven diferentes realidades. Desde las 21.30, el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini será el escenario de un duelo clave para la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, en el que ambos equipos necesitan sumar para modificar el rumbo en la Zona B. El encuentro contará con arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado por Diego Bonfa y Walter Ferreyra como asistentes. El VAR estará a cargo de Gastón Monsón Brizuela. Televisará TNT Sports.

El presente de Independiente muestra contrastes. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros arrancó el torneo con dos victorias, la primera ante Estudiantes y la siguiente frente a Newell’s, pero la reciente caída ante Vélez lo alejó de la cima y expuso la necesidad de recuperar eficacia en casa para no perder terreno entre los líderes del campeonato.

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Para este compromiso, el probable once de Independiente incluirá a Rodrigo Rey en el arco; una defensa conformada por Santiago Arias, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz o Kevin Lomónaco y Facundo Zabala; en el mediocampo estarán Mateo Pérez Curci y el capitán Iván Marcone; la línea ofensiva se completará con Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo y el delantero Gabriel Ávalos.

Enfrente, Platense se presenta en un contexto de cambios profundos. La derrota 4-0 ante Talleres en la fecha anterior precipitó la salida de Walter Zunino y la dirigencia apostó por el regreso de Martín Palermo como entrenador, a dos años y medio de su salida tras la final de la Copa de la Liga 2023. El nuevo ciclo del ex goleador se inicia en un momento de crisis deportiva: el equipo suma solo 17 puntos en 19 partidos y ocupa el puesto 27° de la tabla anual, con apenas cuatro victorias en la temporada. Palermo, acompañado por Diego Cagna y Damián Leyes como asistentes, y los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera, firmó contrato hasta diciembre de 2028.

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El partido adquiere un matiz especial porque será el reestreno de Palermo en el banco de Platense, justo antes del compromiso internacional más importante en la historia de la institución: la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, cuya ida se disputará la próxima semana en Vicente López.

El clima en el plantel visitante no es el mejor. Tras el último partido, la relación entre jugadores e hinchas se vio alterada, con episodios de fuertes reclamos y un ambiente de presión creciente, en especial para el capitán Ignacio Vázquez.

Para Independiente, la consigna es clara: necesita volver a ganar en su estadio y no resignar puntos ante un adversario que llega golpeado pero con entrenador renovado. Para Platense, el objetivo es sumar para tomar impulso, dejar atrás la racha negativa y recuperar la tranquilidad antes de afrontar la Copa Libertadores.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Martín Palermo.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

Hora: 21.30

Televisación: TNT Sports

Tabla de posiciones:

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