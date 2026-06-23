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Instagram y Facebook se caen en pleno Mundial 2026: falla global afecta a millones

La aplicación para Android y App Store no funciona y en web no deja actualizar el ‘feed’

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En la imagen de archivo, el logotipo de Instagram en la convención Gamescom, en Colonia, Alemania. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH
En la imagen de archivo, el logotipo de Instagram en la convención Gamescom, en Colonia, Alemania. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

La red social Instagram y Facebook, propiedad de Meta, ha sufrido una caída global y justo en medio del Mundial de fútbol 2026. Se reportan fallas con la aplicación para Android, iPhone y algunos celulares de App Gallery.

La conexión al servidor de Meta para usar las aplicaciones no funciona y ha provocado millones de usuarios sin acceso a su cuenta y por consiguiente, a la actualización del feed.

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Conectarse al servidor significa que cualquier dispositivo tecnológico no se puede conectar con el equipo central que logra proveer a nivel global el servicio de la aplicación y de la página web. Es como tratar de comunicarse con alguien que no tiene un celular o teléfono fijo.

Acceder al perfil de cualquiera de las dos aplicaciones se puede hacer, pero la actualización de los últimos post de los amigos no se pueden visibilizar.

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Recordemos que cuando esto ha acontenido, se reestablece todo aproximadamente en 60 minutos y en algunos casos extremos, hay influenciadores o generadores de contenido que reportan la pérdida de algunos seguidores. Por lo tanto, se podría decir que también son actualizaciones internas que hace Meta para ciertos ajustes de servidores y de más tecnología o bien, de implementación buenas prácticas como minimizar los bots en las pplataformas.

En desarrollo ...

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