Instagram quiere destronar a YouTube: tendrá videos horizontales para TV y hasta series

Instagram prueba nuevas funciones para TV y usuarios hasta podrán ver series. (Meta)

Instagram prepara uno de los cambios más importantes de su historia. Meta confirmó que comenzará a probar una nueva experiencia para televisores que incluirá videos en formato horizontal, contenido de larga duración y hasta series por episodios, una estrategia con la que busca ampliar el alcance de la plataforma y competir de manera más directa con servicios como YouTube.

La compañía detalló a The Hollywood Reporter que la primera etapa del proyecto consistirá en adaptar Instagram for TV para reproducir videos horizontales con la máxima calidad en pantallas grandes. Además, la red social comenzará a apostar por producciones más extensas y por nuevos formatos de entretenimiento, incluyendo programas en vivo y contenidos seriados creados por influencers y otros creadores digitales.

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Las novedades llegarán junto con la expansión de Instagram for TV a los televisores Samsung. Hasta ahora, la aplicación solo estaba disponible en dispositivos con Amazon Fire TV y Google TV.

Instagram anunció que estará disponible en TV. (Meta)

Instagram apuesta por los videos largos

La transformación supone un cambio importante para una plataforma que construyó gran parte de su éxito sobre los videos cortos y verticales. Durante años, Instagram se consolidó como una de las principales alternativas a TikTok gracias a los Reels y otros formatos pensados para el consumo rápido desde el teléfono móvil.

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Sin embargo, Meta considera que existe una oportunidad para que los creadores publiquen contenidos más extensos sin necesidad de dirigir a sus seguidores hacia otras aplicaciones.

La vicepresidenta de producto de Instagram, Tesa Lyons, explicó que uno de los principales objetivos de esta estrategia es ayudar a los creadores a encontrar nuevas audiencias y ofrecerles más herramientas para desarrollar sus proyectos.

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“La televisión es, en muchos sentidos, la próxima frontera para nosotros”, afirmó la ejecutiva durante una entrevista.

Instagram apuesta por la TV y tendrá formatos de videos más largos. (Meta)

Series y programas por episodios dentro de Instagram

Uno de los planes de Meta es impulsar la producción de contenido episódico. La plataforma comenzará a experimentar con series desarrolladas por creadores y con emisiones de televisión en directo.

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Actualmente, este tipo de contenidos ya existe dentro de Instagram a través de los llamados “micro-dramas”, pequeñas historias divididas en capítulos de uno a tres minutos. Con la llegada de videos más largos, esa fragmentación dejará de ser necesaria y los usuarios podrán consumir las producciones completas desde la misma aplicación.

La compañía considera que este formato puede abrir nuevas oportunidades para los creadores que hasta ahora se especializaban en videos cortos y que buscan desarrollar historias más complejas y de mayor duración.

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Instagram tiene como objetivo que los creadores no recomienden otras plataformas como YouTube. (Meta)

La estrategia detrás del cambio

Meta explicó que esta decisión responde al comportamiento observado entre los propios usuarios y creadores. En muchos casos, los influencers utilizan Instagram para promocionar videos largos que terminan publicando en plataformas externas.

Con esta nueva apuesta, la empresa busca evitar que los usuarios abandonen la aplicación para consumir ese contenido en otros servicios.

La estrategia también permitiría aumentar el tiempo de permanencia dentro de Instagram, uno de los factores más importantes para las plataformas digitales que compiten por captar la atención de las audiencias.

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Instagram se prepara para transmitir videos en TV. (Meta)

Nuevas funciones para Instagram en televisores

Además del soporte para videos horizontales, Instagram for TV incorporará otras funciones que habían sido solicitadas por los usuarios.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de visualizar las Historias directamente desde el televisor. Asimismo, Meta está realizando pruebas para permitir que los Reels se envíen desde el smartphone a la pantalla grande, una función similar a la que ofrecen otros servicios de video.

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La llegada de estas herramientas refuerza la intención de la compañía de convertir a Instagram en una plataforma de entretenimiento más completa.

Las historias de IG podrán verse en la TV. (Meta)

Una competencia más directa con YouTube

La decisión de Meta supone un giro significativo para Instagram. Lo que comenzó como una aplicación centrada en las fotografías y posteriormente en los videos cortos busca ahora conquistar un espacio dominado por YouTube y otras plataformas de streaming.

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Con videos horizontales, contenido de larga duración y series creadas por influencers, Instagram pretende convertirse en un lugar donde los usuarios no solo descubran contenido, sino también permanezcan durante más tiempo consumiéndolo desde cualquier dispositivo, incluido el televisor.