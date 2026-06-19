Cómo ver partidos del Mundial 2026 en YouTube y en vivo

La disponibilidad de partidos depende del área de reproducción. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa)

Ver los partidos del Mundial 2026 en YouTube es una de las opciones más accesibles y completas para los aficionados al fútbol de todo el mundo. La FIFA y YouTube han firmado un acuerdo que convierte a la plataforma de videos en un canal preferente para la transmisión y difusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, permitiendo a los usuarios acceder a partidos en directo, resúmenes ampliados, contenido exclusivo y material de archivo.

Esta alianza representa un cambio significativo en la forma de consumir el evento deportivo más importante del planeta, facilitando la visualización en múltiples dispositivos, promoviendo la interacción global y abriendo nuevas posibilidades de acceso, tanto en directo como a la carta.

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Cómo ver partidos del Mundial 2026 en YouTube en directo

El proceso para disfrutar de los partidos del Mundial de 2026 en YouTube comienza con la configuración adecuada del dispositivo desde el cual se quiere acceder. La plataforma está disponible mediante aplicación o navegador web en televisores inteligentes, dispositivos de streaming, computadoras y teléfonos móviles.

Ver los partidos del Mundial 2026 en YouTube es una de las opciones más accesibles y completas para los aficionados al fútbol de todo el mundo.

Para quienes hayan adquirido el paquete NFL Sunday Ticket —que incluye la transmisión de partidos de la temporada regular de la NFL y ahora también contenidos del Mundial— el paso inicial es iniciar sesión en YouTube con la cuenta asociada a la compra. Es posible acceder también desde YouTube TV, aunque se recomienda usar la aplicación estándar de YouTube en televisores para una experiencia más estable.

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La disponibilidad de partidos depende del área de reproducción. El sistema puede pedir al usuario que verifique su ubicación para definir a qué contenidos puede acceder. De esta forma, se garantiza que los partidos transmitidos respeten las restricciones geográficas y los derechos audiovisuales de cada zona.

Para encontrar partidos del Mundial 2026 en directo, basta con abrir YouTube o ingresar en youtube.com y buscar “Mundial 2026”. A través de la página oficial del canal del torneo, los usuarios podrán seleccionar el partido en vivo o programado.

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Así se ve el Estadio Azteca a las afueras mientras se lleva a cabo el debut de la selección Colombia - crédito Raúl A. González/Infobae

Si el encuentro aún no ha comenzado, existe la posibilidad de activar la opción “Notificarme”, que enviará un recordatorio al dispositivo cuando inicie la transmisión. En los días de partido, los encuentros suelen aparecer destacados en la pestaña de inicio y en la sección En directo de la aplicación.

Los usuarios no necesitan una suscripción activa a YouTube TV para visualizar los partidos del Mundial, aunque la función de grabación DVR sí requiere acceder a través de esa plataforma, que no está disponible en todas las regiones ni en todos los dispositivos.

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Funciones avanzadas para ver el Mundial 2026 online

La colaboración entre FIFA y YouTube trae nuevas herramientas, como la multivista, que permite ver hasta cuatro partidos simultáneamente en una sola transmisión. Esta función está diseñada para aquellos que no quieren perder detalle de lo que ocurre en diferentes encuentros, facilitando el seguimiento de varios equipos o grupos a la vez.

La colaboración entre FIFA y YouTube trae nuevas herramientas, como la multivista, que permite ver hasta cuatro partidos simultáneamente en una sola transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la grabación de partidos, solo es posible a través de la aplicación o el sitio web de YouTube TV. Una vez configurada la grabación, el contenido se añade automáticamente a la biblioteca del usuario, estando disponible para su consulta posterior desde cualquier dispositivo compatible. Las instrucciones para grabar partidos y gestionar el contenido grabado están detalladas en el propio portal de ayuda de YouTube.

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Además, se puede compartir el acceso con familiares mediante la creación de un grupo familiar de Google, permitiendo que hasta cinco miembros de un hogar accedan al contenido sin coste adicional. Esta función está limitada a cuentas personales, ya que no es compatible con cuentas de Google Workspace o planes estudiantiles de NFL Sunday Ticket.

En cuanto a las restricciones de visualización, en el hogar no existen límites para la cantidad de transmisiones simultáneas, mientras que fuera de casa se pueden ver hasta dos dispositivos en paralelo. Los suscriptores del plan estudiantil solo pueden acceder desde un dispositivo a la vez.

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Respecto a la grabación de partidos, solo es posible a través de la aplicación o el sitio web de YouTube TV. (Imagen ilustrativa Infobae)

Contenidos exclusivos y nuevas posibilidades de interacción

La alianza entre FIFA y YouTube no solo incluye la transmisión de partidos en directo, sino también la publicación de resúmenes ampliados, videos inéditos, contenido bajo demanda y acceso a material del Archivo Digital de la FIFA.

Por primera vez, los titulares de derechos audiovisuales podrán transmitir los diez primeros minutos de cada partido en vivo a través de sus canales de YouTube, mientras que algunos encuentros completos estarán disponibles en regiones seleccionadas y para audiencias específicas.

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Los medios colaboradores y creadores de contenido tendrán acceso privilegiado a la Copa Mundial, con la posibilidad de generar videos con historias humanas, análisis tácticos e imágenes exclusivas, aportando perspectivas novedosas sobre el torneo. Esta apertura a creadores globales busca diversificar los formatos y los puntos de vista, conectando a la FIFA con nuevas audiencias y promoviendo el torneo entre quienes consumen contenidos digitales.

El acuerdo entre la FIFA y YouTube tiene como objetivo central facilitar la llegada del evento a una audiencia global. (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes del inicio del Mundial, parte del Archivo Digital de la FIFA estará a disposición de los usuarios en YouTube, incluyendo partidos completos históricos y momentos emblemáticos del fútbol internacional.

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Según el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, el objetivo de este acuerdo es “impulsar la repercusión de la competición en el cambiante panorama mediático, a fin de ofrecer a los aficionados del mundo entero una visión accesible e inmersiva del mayor certamen deportivo de una sola disciplina de la historia”.

Detalles del acuerdo entre FIFA y YouTube para la Copa Mundial 2026

El acuerdo entre la FIFA y YouTube tiene como objetivo central facilitar la llegada del evento a una audiencia global y adaptarse a las nuevas formas de consumo digital. Los titulares de derechos audiovisuales pueden utilizar sus propios canales para ampliar el alcance de la competición y monetizar el contenido de forma más efectiva.

Es posible acceder también desde YouTube TV, aunque se recomienda usar la aplicación estándar de YouTube en televisores. REUTERS/Dado Ruvic

La alianza contempla la transmisión en directo de fragmentos de partidos, la disponibilidad de contenido premium en el canal oficial de la FIFA y la colaboración con creadores para narrar historias exclusivas del torneo. Además, refuerza el compromiso de la FIFA con la protección de la propiedad intelectual y la promoción de la Copa Mundial entre nuevas generaciones de aficionados.

Justin Connolly, vicepresidente y responsable global de Medios y Deportes de YouTube, destacó que la colaboración permitirá “dar la bienvenida a una nueva generación de aficionados, ya sean apasionados del fútbol o seguidores ocasionales, y demostrará que ninguna otra plataforma tiene la capacidad de YouTube para unir el mundo en torno a grandes certámenes”.