Ni Estados Unidos ni Europa: este es el país que más utiliza inteligencia artificial

Un país del Medio Oriente es el que más usa IA entre su poblicación económicamente activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la inteligencia artificial continúa acelerándose en todo el mundo y un nuevo informe elaborado por el Instituto de Economía de la IA de Microsoft, junto con especialistas del Banco Mundial, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), el MIT y otras instituciones, reveló cuál es el país con la mayor adopción de esta tecnología. Contra lo que muchos podrían imaginar, ni Estados Unidos ni alguna nación europea ocupan el primer lugar: el liderazgo corresponde a Emiratos Árabes Unidos.

Según el estudio, el 70,1% de la población económicamente activa de Emiratos Árabes Unidos utiliza herramientas de inteligencia artificial, una cifra que lo coloca como el líder mundial en difusión de esta tecnología. Estados Unidos, pese a ser uno de los principales impulsores del desarrollo de modelos avanzados, aparece recién en el puesto 21, con una tasa de adopción del 31,3%.

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El informe también destaca la velocidad con la que la IA se ha extendido a nivel global. En menos de tres años, alrededor de 1.200 millones de personas comenzaron a utilizar estas herramientas y actualmente una de cada cinco personas en el mundo, equivalente al 17,8% de la población, hace uso de sistemas de inteligencia artificial.

Emiratos Árabes Unidos se ubica en la primera posición como el país que usa más IA en todo el mundo. (Microsoft)

Cómo se realizó el estudio

La investigación se basa en datos agregados y anonimizados de telemetría de Microsoft, ajustados para reflejar diferencias en la cuota de mercado de los dispositivos, los sistemas operativos, la penetración de internet y la población de cada país.

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El análisis se centra en la población económicamente activa y considera el uso de diferentes asistentes y plataformas de IA, entre ellas ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot.

Los resultados ofrecen una fotografía de cómo se está difundiendo esta tecnología en distintas regiones y muestran que el liderazgo no depende únicamente de desarrollar los modelos más avanzados.

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ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot entre las IA más usadas a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Emiratos Árabes Unidos encabeza el ranking

De acuerdo con Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Externos y Legales de Microsoft CELA, el caso de Emiratos Árabes Unidos demuestra que los ecosistemas más exitosos no necesariamente corresponden a los países más grandes.

“Pese a crear los modelos de frontera, Estados Unidos todavía va por detrás de líderes más pequeños. Esto habla de que los mejores ecosistemas de IA no están en los países más grandes, sino donde se alinean la política pública, la infraestructura y la educación”, explicó.

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La combinación de inversiones en tecnología, estrategias gubernamentales y programas de formación habría sido determinante para impulsar la adopción de la inteligencia artificial en el país árabe.

El hemisferio norte de la Tierra se ubica como la región que más usa IA, superando ampliamente al sur. (Microsoft)

Asia acelera el uso de la inteligencia artificial

El estudio también identifica un fuerte crecimiento en varios países asiáticos. Esta expansión se relaciona con la mejora de las capacidades lingüísticas de las herramientas de IA, que ahora pueden comprender y generar contenido con mayor precisión en idiomas distintos del inglés.

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Entre los países con mayores incrementos destacan:

Corea del Sur, con un crecimiento del 43%.

Tailandia, con un aumento del 36%.

Japón, con una expansión del 34%.

Asimismo, Mongolia, Irán, Laos y Turquía registraron incrementos superiores al 30%, consolidando a Asia como una de las regiones donde la inteligencia artificial avanza con mayor rapidez.

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Los países asiáticos son los que mayor aumento han registrado en el uso de herramientas de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA también impulsa el desarrollo de software

Otro de los hallazgos del informe corresponde al ámbito de la programación. Durante los primeros meses de 2026, los llamados git pushes, que permiten publicar cambios de código en línea, aumentaron un 78% interanual en todo el mundo.

Este fenómeno sugiere que las herramientas de inteligencia artificial están incrementando la productividad de los desarrolladores y reduciendo los costos asociados a la creación de software.

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Los investigadores señalan que, si desarrollar aplicaciones se vuelve más barato y eficiente, las organizaciones podrán crear más productos y extender el uso del software a nuevos sectores económicos.

La IA viene impulsando el desarrollo de software a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos ya muestran indicios de este efecto. En 2025, Estados Unidos alcanzó los 2,2 millones de desarrolladores de software empleados, lo que representa un crecimiento del 8,5% respecto al año anterior y constituye el nivel más alto registrado hasta la fecha.

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Una tecnología que sigue expandiéndose

La velocidad con la que la inteligencia artificial se ha integrado en la vida cotidiana recuerda a otros momentos de transformación tecnológica, como la llegada de internet o la invención de la imprenta.

Con más de mil millones de usuarios en apenas tres años, la IA se perfila como una de las tecnologías con mayor velocidad de adopción de la historia reciente, mientras distintos países buscan aprovechar sus beneficios para impulsar la productividad, la innovación y el crecimiento económico.