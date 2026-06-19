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iPhone 15, 16 y 17 frente a frente: cuál es la verdadera diferencia

El recorrido por las generaciones recientes de teléfonos de Apple muestra una evolución clara en el apartado visual y de diseño

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Apple - iPhone 17 - iPhone 16 - iPhone 15 - tecnología - 18 de junio
Tanto iPhone 15 como 16 mantuvieron el formato tradicional de 6.1 pulgadas. (Captura Apple)

A lo largo de sus últimas tres generaciones, Apple ha transformado de manera significativa su línea de smartphones, especialmente en aspectos como la integración de inteligencia artificial, la calidad visual de las pantallas y la evolución en fotografía.

iPhone 15, 16 y 17 no solo representan una continuidad, sino que cada uno ha marcado una diferencia clave en la experiencia de usuario, destacándose por avances tecnológicos que los separan de manera concreta.

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Comparativa de pantallas y diseño en iPhone 15, 16 y 17

El recorrido por las generaciones recientes de iPhone muestra una evolución clara en el apartado visual y de diseño. Tanto iPhone 15 como 16 mantuvieron el formato tradicional de 6.1 pulgadas, fieles a la línea base, y compartieron una tasa de refresco de 60 Hz, característica presente desde modelos previos.

iPhone 17 - iPhone Air - Apple - batería - actualización - tecnología - 1 de junio
El iPhone 17 marca un nuevo ciclo al integrar el chip A19. (Apple)

La innovación en el iPhone 16 llegó con una nueva versión del cristal protector, el llamado Ceramic Shield, con una resistencia superior en un 50% respecto al modelo anterior.

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El salto más evidente lo da el iPhone 17, que modifica el tamaño de la pantalla hasta 6.3 pulgadas y suma, por primera vez fuera de los modelos Pro, la tecnología ProMotion de 120 Hz. Este cambio significa animaciones notablemente más suaves y una experiencia visual renovada.

Además, introduce la función de Pantalla Siempre Activa, eleva el brillo máximo en exteriores a 3.000 nits y aplica un recubrimiento antirreflejos, mejorando la legibilidad bajo luz solar directa.

El vidrio trasero con infusión de color es una característica exclusiva y única de la línea iPhone 15. REUTERS/Loren Elliott
El vidrio trasero con infusión de color es una característica exclusiva y única de la línea iPhone 15. REUTERS/Loren Elliott

Rendimiento e inteligencia artificial: el avance generacional

En el ámbito del rendimiento, las diferencias entre los tres modelos son notorias. El iPhone 15 incorporó el chip A16 Bionic junto a 6 GB de RAM, proporcionando potencia suficiente para las tareas convencionales, pero sin acceso a las funciones de inteligencia artificial más avanzadas de Apple debido a limitaciones de hardware.

La llegada del iPhone 16 supuso el estreno del chip A18 y un incremento de la memoria RAM a 8 GB, pensado específicamente para ejecutar Apple Intelligence sin restricciones. Este cambio permitió a los usuarios acceder a nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial, optimizando la gestión de tareas complejas en el dispositivo.

El iPhone 17 marca un nuevo ciclo al integrar el chip A19, con aceleradores neuronales mejorados y soporte para trazado de rayos por hardware. Esta arquitectura está diseñada para procesos de inteligencia artificial mucho más rápidos y eficientes, procesando información en el propio equipo y sin depender tanto de la nube, lo que se traduce en mayor privacidad y velocidad de respuesta.

Apple confirma que el iPhone 18 será más caro. REUTERS/Abdul Saboor
Apple confirma que el iPhone 18 será más caro. REUTERS/Abdul Saboor

Cámaras y fotografía: cambios en cada generación

El apartado fotográfico ha sido otra área donde Apple ha implementado mejoras significativas con cada generación. El iPhone 15 introdujo un sensor principal de 48 megapíxeles en la gama estándar, acompañado por un ultra gran angular de 12 megapíxeles, lo que permitió aumentar la calidad de las capturas y la versatilidad en fotografía.

El iPhone 16 mantuvo la misma configuración de megapíxeles, pero introdujo mejoras internas en el procesamiento de imagen y estrenó el Control de Cámara, un botón táctil capacitivo dedicado a gestionar ajustes fotográficos y de video. Además, sumó la posibilidad de grabar video espacial, ampliando las opciones para usuarios interesados en contenidos inmersivos.

El iPhone 17 representa otro salto al incorporar un sistema de doble lente de 48 megapíxeles tanto en la cámara principal como en el ultra gran angular Fusion. Esto permite obtener recortes más precisos y fotos en gran angular de mayor resolución, además de mejorar la calidad de las capturas espaciales.

El iPhone 17 representa otro salto al incorporar un sistema de doble lente de 48 megapíxeles tanto en la cámara principal como en el ultra gran angular Fusion.
El iPhone 17 representa otro salto al incorporar un sistema de doble lente de 48 megapíxeles tanto en la cámara principal como en el ultra gran angular Fusion.

Botones, conectividad y carga inalámbrica en las últimas generaciones de iPhone

La evolución en los controles físicos y la conectividad también ha marcado diferencias claras. El cambio del iPhone 15 al 16 eliminó el clásico interruptor de silencio, reemplazándolo por el Botón de Acción personalizable y añadiendo el botón de Control de Cámara, lo que diversificó las opciones de acceso rápido a funciones.

Al pasar al iPhone 17, se mantiene la misma disposición de botones, pero se actualizan las conexiones internas con un chip de red propio de Apple, soporte para Bluetooth 6.0 y mejoras en la carga inalámbrica. Ahora, tanto MagSafe como el estándar Qi2 permiten cargas de hasta 25 vatios, ofreciendo mayor velocidad y eficiencia al usuario.

El análisis de las diferencias entre iPhone 15, 16 y 17 muestra que Apple ha apostado por una estrategia de cambios progresivos pero significativos, donde la integración de inteligencia artificial, la mejora de las cámaras, la fluidez de la pantalla y los avances en conectividad y botones redefinen la experiencia de uso en cada generación.

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