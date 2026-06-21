Así puedes elegir entre iPhone 15, 16 o 17 según precio, cámara, batería y diseño

iPhone 15, 16 o 17, qué cambia en pantalla, cámara y batería antes de comprar - REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Con tres generaciones del iPhone disponibles en el mercado de forma simultánea, Apple plantea una decisión que va más allá del presupuesto: cada modelo representa una filosofía distinta de uso, y elegir entre el iPhone 15, el 16 o el 17 depende de qué variables pesan más para cada usuario.

La diferencia de precio entre el modelo más económico y el más reciente supera los 400 dólares, pero las brechas en rendimiento, cámara y autonomía justifican, en algunos casos, ese salto.

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Precio y almacenamiento: el primer filtro

El iPhone 15 parte desde 629 dólares, el 16 desde 799 dólares y el 17 desde 799 dólares también en su versión base , aunque con especificaciones notablemente superiores. La coexistencia de los tres en tienda convierte la comparación en un ejercicio necesario antes de cualquier compra.

El iPhone 17 elimina 128 GB y parte en 256 GB, la ventaja clave para archivos pesados - (Apple)

El iPhone 15 es la opción de entrada con capacidades de 128 GB, 256 GB y 512 GB. El iPhone 16 arranca con 128 GB en su versión base. El iPhone 17, en cambio, elimina esa opción y parte directamente desde 256 GB, con versiones de hasta 512 GB. Para quienes manejan grandes volúmenes de fotos, video o aplicaciones, el 17 resuelve ese problema desde la configuración mínima.

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Cámara y pantalla de los tres modelos: iPhone 15, 16 y 17

Los tres modelos comparten tecnología OLED Super Retina XDR, pero las diferencias son perceptibles. El iPhone 15 y el 16 ofrecen pantallas de 6,1 pulgadas a 460 ppi, con brillo máximo de 2.000 nits en exteriores. El iPhone 17 amplía la diagonal a 6,3 pulgadas, agrega pantalla siempre activa, tecnología ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y un pico de brillo exterior de 3.000 nits, un 50% más que sus antecesores. Para uso en exteriores o consumo de contenido, esa diferencia es concreta.

El sistema fotográfico es el área donde la evolución entre generaciones resulta más medible.

iPhone 15: cámara principal de 48 MP + ultra gran angular de 12 MP. Zoom óptico de 2x.

iPhone 16: misma resolución principal de 48 MP, pero con ultra gran angular de 12 MP con Focus Pixels y capacidad de fotografía macro. Agrega el Control de la Cámara como botón físico dedicado.

iPhone 17: sistema de dos cámaras Fusion de 48 MP, con ultra gran angular también de 48 MP —frente a los 12 MP de sus predecesores— y fotografía macro de 48 MP. La cámara frontal sube a 18 MP con Center Stage. Es el primer modelo de la línea base con ultra gran angular de alta resolución.

En video, los tres graban en 4K Dolby Vision a 60 fps, pero el 17 incorpora Captura Dual (grabación simultánea con cámaras frontal y trasera) y video ultraestabilizado desde la cámara delantera.

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Batería y rendimiento de los tres modelos

Frente al iPhone 15 y 16, que comienzan en 128 GB, la nueva base (17) apunta a usuarios con fotos, video y apps exigentes, reduciendo la necesidad de pagar por almacenamiento extra y marcando una diferencia práctica desde la configuración mínima - (Captura Apple)

La autonomía es otro punto de quiebre entre generaciones:

iPhone 15: hasta 20 horas de reproducción de video.

iPhone 16: hasta 22 horas.

iPhone 17: hasta 30 horas, con carga rápida al 50% en 20 minutos usando un adaptador de 40 W.

El iPhone 17 ofrece un 50% más de autonomía que el 15 y mejora también los tiempos de carga respecto a sus antecesores, que requieren adaptadores de 20 W para alcanzar el 50% en 30 minutos.

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El iPhone 15 opera con el chip A16 Bionic y Wi-Fi 6. El 16 incorpora el A18 con Wi-Fi 7. El 17 estrena el A19, con trazado de rayos acelerado por hardware, Neural Accelerators en la GPU y Bluetooth 6, frente al Bluetooth 5.3 de los modelos anteriores. Los tres son compatibles con 5G y MagSafe, aunque la carga inalámbrica máxima del 15 es de 15 W, mientras que el 16 y el 17 alcanzan los 25 W.

Los tres modelos corren iOS 26 e incluyen Apple Intelligence, aunque el 15 accede a esa plataforma con el procesador más limitado de los tres.

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La elección entre el iPhone 15, el 16 y el 17 implica ponderar el valor de cada avance frente a las necesidades personales y el presupuesto disponible. Si bien el iPhone 15 cumple con los estándares actuales a un precio más accesible, el 16 representa un paso intermedio en potencia y conectividad.

El iPhone 17, en tanto, concentra las mayores mejoras en pantalla, cámara, batería y rendimiento, orientado a usuarios que priorizan la última tecnología y mayor autonomía. La presencia simultánea de los tres modelos amplía las opciones, pero también exige un análisis detallado de las diferencias para tomar una decisión informada.

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