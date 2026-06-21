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Así puedes elegir entre iPhone 15, 16 o 17 según precio, cámara, batería y diseño

Con tres generaciones en tienda y diferencias de más de 400 dólares, la elección depende de prioridades, desde almacenamiento base y brillo exterior hasta fotografía macro, video avanzado y autonomía

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iPhone 15, 16 o 17, qué cambia en pantalla, cámara y batería antes de comprar - REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo
iPhone 15, 16 o 17, qué cambia en pantalla, cámara y batería antes de comprar - REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Con tres generaciones del iPhone disponibles en el mercado de forma simultánea, Apple plantea una decisión que va más allá del presupuesto: cada modelo representa una filosofía distinta de uso, y elegir entre el iPhone 15, el 16 o el 17 depende de qué variables pesan más para cada usuario.

La diferencia de precio entre el modelo más económico y el más reciente supera los 400 dólares, pero las brechas en rendimiento, cámara y autonomía justifican, en algunos casos, ese salto.

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Precio y almacenamiento: el primer filtro

El iPhone 15 parte desde 629 dólares, el 16 desde 799 dólares y el 17 desde 799 dólares también en su versión base, aunque con especificaciones notablemente superiores. La coexistencia de los tres en tienda convierte la comparación en un ejercicio necesario antes de cualquier compra.

iPhone 17 - iPhone Air - Apple - batería - actualización - tecnología - 1 de junio
El iPhone 17 elimina 128 GB y parte en 256 GB, la ventaja clave para archivos pesados - (Apple)

El iPhone 15 es la opción de entrada con capacidades de 128 GB, 256 GB y 512 GB. El iPhone 16 arranca con 128 GB en su versión base. El iPhone 17, en cambio, elimina esa opción y parte directamente desde 256 GB, con versiones de hasta 512 GB. Para quienes manejan grandes volúmenes de fotos, video o aplicaciones, el 17 resuelve ese problema desde la configuración mínima.

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Cámara y pantalla de los tres modelos: iPhone 15, 16 y 17

Los tres modelos comparten tecnología OLED Super Retina XDR, pero las diferencias son perceptibles. El iPhone 15 y el 16 ofrecen pantallas de 6,1 pulgadas a 460 ppi, con brillo máximo de 2.000 nits en exteriores. El iPhone 17 amplía la diagonal a 6,3 pulgadas, agrega pantalla siempre activa, tecnología ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y un pico de brillo exterior de 3.000 nits, un 50% más que sus antecesores. Para uso en exteriores o consumo de contenido, esa diferencia es concreta.

El sistema fotográfico es el área donde la evolución entre generaciones resulta más medible.

  • iPhone 15: cámara principal de 48 MP + ultra gran angular de 12 MP. Zoom óptico de 2x.
  • iPhone 16: misma resolución principal de 48 MP, pero con ultra gran angular de 12 MP con Focus Pixels y capacidad de fotografía macro. Agrega el Control de la Cámara como botón físico dedicado.
  • iPhone 17: sistema de dos cámaras Fusion de 48 MP, con ultra gran angular también de 48 MP —frente a los 12 MP de sus predecesores— y fotografía macro de 48 MP. La cámara frontal sube a 18 MP con Center Stage. Es el primer modelo de la línea base con ultra gran angular de alta resolución.

En video, los tres graban en 4K Dolby Vision a 60 fps, pero el 17 incorpora Captura Dual (grabación simultánea con cámaras frontal y trasera) y video ultraestabilizado desde la cámara delantera.

Batería y rendimiento de los tres modelos

Apple - iPhone 17 - iPhone 16 - iPhone 15 - tecnología - 18 de junio
Frente al iPhone 15 y 16, que comienzan en 128 GB, la nueva base (17) apunta a usuarios con fotos, video y apps exigentes, reduciendo la necesidad de pagar por almacenamiento extra y marcando una diferencia práctica desde la configuración mínima - (Captura Apple)

La autonomía es otro punto de quiebre entre generaciones:

  • iPhone 15: hasta 20 horas de reproducción de video.
  • iPhone 16: hasta 22 horas.
  • iPhone 17: hasta 30 horas, con carga rápida al 50% en 20 minutos usando un adaptador de 40 W.

El iPhone 17 ofrece un 50% más de autonomía que el 15 y mejora también los tiempos de carga respecto a sus antecesores, que requieren adaptadores de 20 W para alcanzar el 50% en 30 minutos.

El iPhone 15 opera con el chip A16 Bionic y Wi-Fi 6. El 16 incorpora el A18 con Wi-Fi 7. El 17 estrena el A19, con trazado de rayos acelerado por hardware, Neural Accelerators en la GPU y Bluetooth 6, frente al Bluetooth 5.3 de los modelos anteriores. Los tres son compatibles con 5G y MagSafe, aunque la carga inalámbrica máxima del 15 es de 15 W, mientras que el 16 y el 17 alcanzan los 25 W.

Los tres modelos corren iOS 26 e incluyen Apple Intelligence, aunque el 15 accede a esa plataforma con el procesador más limitado de los tres.

La elección entre el iPhone 15, el 16 y el 17 implica ponderar el valor de cada avance frente a las necesidades personales y el presupuesto disponible. Si bien el iPhone 15 cumple con los estándares actuales a un precio más accesible, el 16 representa un paso intermedio en potencia y conectividad.

El iPhone 17, en tanto, concentra las mayores mejoras en pantalla, cámara, batería y rendimiento, orientado a usuarios que priorizan la última tecnología y mayor autonomía. La presencia simultánea de los tres modelos amplía las opciones, pero también exige un análisis detallado de las diferencias para tomar una decisión informada.

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