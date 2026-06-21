Bill Gates y cinco claves del éxito: “Estudié de todo pero nunca fui el mejor”

Bill Gates sostiene que el éxito no depende solo de hacer buenos negocios ni de tener calificaciones perfectas en la universidad.(REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

La visión de Bill Gates sobre el éxito va más allá de hacer buenos negocios y tener calificaciones perfectas en la universidad. El cofundador de Microsoft ha compartido en numerosas ocasiones cuáles son, en su experiencia, los factores que realmente determinan quién logra avanzar y quién se queda en el camino.

Así que presentamos cinco claves que Gates considera esenciales para alcanzar el éxito, con detalles y ejemplos de cómo han modelado su propia trayectoria y la de quienes lo rodean.

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Cuáles son las claves para llegar el éxito, según Bill Gates

El éxito no depende únicamente de las calificaciones

Bill Gates suele citar su propia historia como ejemplo de que las mejores notas no garantizan un futuro profesional brillante. Aunque ingresó a Harvard, abandonó la universidad para fundar Microsoft, una decisión que cambió su vida y la de millones de personas. Gates ha explicado que muchos de los estudiantes más destacados de las universidades más reconocidas terminaron trabajando para él.

Esta perspectiva no busca restar valor a la educación formal ni a la obtención de buenas notas, sino cuestionar la idea de que el rendimiento académico lo es todo.

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Según Bill Gates, habilidades como la creatividad, la perseverancia y la toma de decisiones pueden pesar más que los exámenes. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Según Gates, el potencial de una persona no se limita a lo que reflejan sus calificaciones. Existen habilidades y competencias —como la creatividad, la capacidad de asumir riesgos, la perseverancia y la toma de decisiones— que pueden ser igual o más importantes en la vida real que los resultados de los exámenes.

Comenzar lo más pronto posible

Otra de las claves que Gates destaca es la importancia de empezar temprano. Él mismo comenzó a trabajar con ordenadores a los trece años, mucho antes de que la informática personal fuera una realidad cotidiana. Esta precocidad le permitió adquirir conocimientos, desarrollar habilidades prácticas y, sobre todo, forjar una mentalidad de aprendizaje constante.

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Gates sostiene que quienes comienzan cuanto antes disponen de más tiempo para crecer, aprender de sus errores y reforzar su motivación. Además, en la juventud suele haber menos miedo al qué dirán y mayor disposición para probar caminos nuevos.

En el terreno de las inversiones, recomienda empezar a invertir pronto, aprovechando el tiempo como aliado, ya que el efecto de los intereses compuestos multiplica los resultados a largo plazo.

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En inversiones, Bill Gates recomienda empezar pronto para aprovechar el tiempo y el efecto de los intereses compuestos. (REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo)

Estar dispuesto a asumir riesgos

La disposición a arriesgar es, según Gates, una condición necesaria para cualquier persona que aspire a construir algo propio. Fundar una empresa, invertir o emprender un proyecto implica aceptar incertidumbre y la posibilidad de fallar. Gates recuerda que, a diferencia de los juegos de azar, en el mundo real existen estrategias para minimizar los riesgos y maximizar las posibilidades de éxito.

El propio nacimiento de Microsoft fue una apuesta arriesgada: abandonar Harvard, invertir tiempo y recursos en un sector naciente y trabajar muchas horas sin garantías de éxito. Para Gates, el aprendizaje clave es que quien no se atreve a salir de la zona de confort difícilmente podrá aprovechar las oportunidades que surgen en un entorno tan cambiante como el actual.

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Aprender de los errores y no lamentarse

Una constante en los consejos de Bill Gates es la necesidad de asumir la responsabilidad de los errores. Gates insiste en que lamentarse o buscar excusas no cambia los resultados. En cambio, analizar las equivocaciones y extraer enseñanzas permite mejorar en el futuro.

En el ámbito de las inversiones y en la vida profesional, Gates recomienda observar cada error como una fuente de aprendizaje. Por ejemplo, si una mala decisión en bolsa genera pérdidas, lo relevante no es el dinero perdido, sino comprender el motivo del error para no repetirlo.

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La autocrítica y la capacidad de adaptación son, en este sentido, competencias imprescindibles para cualquier persona que busque avanzar.

Bill Gates plantea que aprender de los errores y asumir la responsabilidad de las decisiones permite mejorar en la vida profesional y en las inversiones. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Priorizar el descanso, la lectura y la pasión

Con los años, Gates ha puesto en valor tres hábitos que considera pilares de su éxito: dormir bien, leer constantemente y mantener la pasión por el trabajo.

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Durante su juventud, solía sacrificar horas de sueño por trabajar más, hasta que comprendió que el descanso es esencial para la toma de decisiones y el bienestar general. Actualmente, prioriza dormir al menos siete horas por noche, convencido de que un sueño adecuado mejora el rendimiento cognitivo y la salud emocional.

La lectura diaria es otro de sus rituales. Gates no solo lee para informarse, sino que busca interactuar con los libros, haciendo anotaciones y eligiendo obras que pueda terminar por completo. Esta costumbre le permite mantener la mente activa y ampliar su perspectiva.

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Por último, la pasión por el trabajo se refleja en su hábito anual de tomarse una “semana para pensar”, un retiro en el que se aísla para reflexionar sobre proyectos y objetivos a largo plazo.