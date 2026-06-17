Más allá del Wi-Fi: el revolucionario sistema inalámbrico que alcanza los 360 Gbps

Este método representa una alternativa complementaria al Wi-Fi, ya que responde a limitaciones como el ancho de banda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda creciente de videollamadas, plataformas de streaming y la proliferación de dispositivos conectados ha puesto a prueba los límites de las redes inalámbricas tradicionales. En este contexto, un grupo de investigadores del Reino Unido desarrolló un sistema óptico inalámbrico capaz de transmitir datos a velocidades que llegan hasta los 362,7 gigabits por segundo.

Tecnología de comunicación óptica y su impacto en la transmisión de datos de alta velocidad

El reciente avance presentado por científicos británicos consiste en una alternativa al Wi-Fi tradicional que deja atrás las ondas de radio para utilizar la luz como medio de transmisión de datos. Este cambio no solo responde al colapso y saturación de las redes actuales, sino que también mejora el rendimiento energético, un aspecto cada vez más relevante en el contexto de consumo global.

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El corazón de la innovación es un chip con una matriz de láseres VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser), una tecnología que ya se emplea en centros de datos debido a su eficiencia.

El reciente avance presentado por científicos británicos consiste en una alternativa al Wi-Fi tradicional.

Durante las pruebas, se utilizó una matriz de 5 por 5 láseres, de los cuales 21 funcionaron de manera simultánea. Cada láser logró transmitir entre 13 y 19 gigabits por segundo, alcanzando en conjunto la velocidad récord de 362,7 gigabits por segundo en un rango de dos metros.

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Este método representa una alternativa complementaria al Wi-Fi, ya que responde a limitaciones como el ancho de banda, interferencias y el consumo elevado de energía, especialmente en entornos con alta densidad de usuarios como oficinas, viviendas y lugares públicos. El enfoque óptico promete conexiones más rápidas y estables, adaptándose a las necesidades de la conectividad actual.

Cómo funciona el sistema inalámbrico óptico y cuáles son sus ventajas

El chip desarrollado incorpora una matriz de pequeños láseres VCSEL, cuya principal función es la transmisión de datos mediante haces de luz. En las pruebas realizadas, cada láser pudo enviar datos a través de un canal independiente, permitiendo sumar las velocidades individuales hasta alcanzar el máximo registrado.

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El sistema no pretende reemplazar completamente al Wi-Fi, sino aportar una solución complementaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los beneficios más destacados es la eficiencia energética. El sistema consume alrededor de 1,4 nanojulios por bit, lo que representa aproximadamente la mitad del consumo de tecnologías Wi-Fi comparables.

Esta característica es especialmente relevante en un contexto donde los centros de datos y las infraestructuras de conectividad incrementan su demanda energética a nivel global.

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Además de la eficiencia, el sistema soluciona uno de los problemas técnicos más complejos: la interferencia entre haces de luz. Para ello, los investigadores diseñaron una red de microlentes y un esquema de distribución en cuadrícula que permite dirigir cada señal a áreas específicas, evitando solapamientos y manteniendo una iluminación uniforme superior al 90%.

Cabe señalar que esto garantiza la posibilidad de mantener múltiples conexiones simultáneas en un mismo espacio físico sin que se afecte la calidad de la transmisión.

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El sistema óptico inalámbrico busca minimizar interferencias y optimizar la calidad de conexión en espacios con muchos usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción de interferencias y aplicaciones potenciales en oficinas y hogares

El desarrollo de este sistema óptico inalámbrico responde a la necesidad de reducir las interferencias y mejorar la calidad de las conexiones en lugares con alta concentración de usuarios.

La uniformidad en la distribución de la luz y la capacidad de direccionar las señales permite que varias personas puedan conectarse al mismo tiempo sin pérdidas significativas de velocidad.

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El sistema no pretende reemplazar completamente al Wi-Fi, sino aportar una solución complementaria. En oficinas, viviendas y espacios públicos, la implementación de esta tecnología permitiría descomprimir el tráfico en las redes convencionales, ofreciendo una experiencia de conectividad más rápida y confiable.

El enfoque óptico promete conexiones más rápidas y estables, adaptándose a las necesidades de la conectividad actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de estos resultados en la revista Advanced Photonics Nexus posiciona al sistema como uno de los más veloces en el ámbito de la comunicación inalámbrica óptica. Su enfoque busca transformar la forma en que se accede a internet en interiores, proponiendo un modelo donde la luz, además de iluminar espacios, se convierte en el medio principal para transmitir datos.

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La tecnología propuesta por los investigadores británicos destaca por su capacidad de adaptación y escalabilidad, abriendo la posibilidad de que, en un futuro cercano, la luz sea parte esencial del ecosistema de conectividad en hogares, oficinas y espacios públicos.