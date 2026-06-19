¿Usas muchas apps a la vez? El iPhone 18 traería la memoria que necesitas para que nada se trabe

El aumento de memoria también beneficiaría otras funciones de inteligencia artificial, como el dictado por voz más preciso. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

Apple planea dotar a la próxima generación de iPhone con una mejora significativa en la capacidad de memoria. El iPhone 18 llegaría con 12 GB de RAM, superando los 8 GB presentes en el modelo anterior. Este salto busca potenciar funciones avanzadas, especialmente las relacionadas con inteligencia artificial, y preparar el dispositivo para futuras demandas de procesamiento local.

Incremento de memoria RAM en iPhone 18: impacto en la experiencia de usuario

La decisión de aumentar la memoria RAM en los iPhone 18 responde principalmente a la necesidad de soportar el nuevo asistente Siri AI, que debutaría con iOS 27.

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Esta tecnología, potenciada por inteligencia artificial, requeriría más recursos para funcionar de manera óptima directamente en el dispositivo, sin depender tanto de la nube. El incremento a 12 GB de RAM facilitaría la ejecución de tareas complejas, como voces más naturales y la personalización del asistente.

El iPhone 18 llegaría con 12 GB de RAM, superando los 8 GB presentes en el modelo anterior. REUTERS/Bhawika Chhabra/

El cambio no se limita al rendimiento bruto: se espera que la experiencia de usuario mejore en multitarea, administración de aplicaciones exigentes y en la fluidez general del sistema.

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El aumento de memoria también beneficiaría otras funciones de inteligencia artificial, como el dictado por voz más preciso. Por motivos de hardware, estas novedades no estarían completamente disponibles en la generación anterior, el iPhone 17, debido a su menor capacidad de memoria.

Desde octubre de 2025 se filtraron indicios sobre este aumento de RAM, y nuevas informaciones aparecidas en abril reforzaron la idea. Las filtraciones más recientes insisten en que este cambio ya estaría decidido por Apple, lo que sugiere que la empresa busca posicionar al iPhone 18 como el primer dispositivo de la marca realmente preparado para sacar el máximo partido de las nuevas funciones basadas en inteligencia artificial.

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Tim Cook, CEO saliente de Apple, advirtió que los precios de los productos de la marca subirán debido al incremento de los costos de los chips de memoria. REUTERS/Abdul Saboor

Apple apuesta por el procesamiento local en los iPhone 18

La tendencia del ecosistema Apple apunta a una mayor dependencia del procesamiento local en sus dispositivos. Ejecutar funciones avanzadas directamente en el iPhone, en lugar de recurrir a la nube, implica una mejora en la privacidad de los usuarios y una menor dependencia de la conectividad a internet.

Cabe señalar que este enfoque también implica que los procesos se realicen con mayor rapidez y eficiencia, gracias a la nueva capacidad de memoria RAM.

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La mayor cantidad de RAM no solo permitirá una mejor gestión de recursos, sino que también se traduce en una experiencia más fluida y preparada para las exigencias de los próximos años. El usuario podrá realizar múltiples tareas y utilizar aplicaciones demandantes sin que el rendimiento general se vea comprometido, reforzando la posición del iPhone dentro del segmento de gama alta.

Según los detalles filtrados, la gama cromática del iPhone 18 Pro prescindiría nuevamente del color negro. (Reuters)

Subida de precios en productos Apple

El aumento de memoria en los iPhone 18 no es el único cambio a la vista. Tim Cook, CEO saliente de Apple, advirtió que los precios de los productos de la marca subirán debido al incremento de los costos de los chips de memoria y almacenamiento, impulsado por la alta demanda de las empresas dedicadas a inteligencia artificial.

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“Desafortunadamente, las subidas de precios son inevitables”, declaró Cook en una entrevista con The Wall Street Journal. Detalló que Apple intentó mitigar los aumentos y proteger a los clientes, pero la situación se ha vuelto insostenible.

No se especificó cuándo se aplicarán los aumentos ni qué productos se verán afectados. El lanzamiento más próximo de Apple está previsto para septiembre con la línea iPhone 18, que incluiría un modelo plegable. Sin embargo, los incrementos de precios podrían llegar antes a otros productos como Mac y iPad.

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La tendencia del ecosistema Apple apunta a una mayor dependencia del procesamiento local en sus dispositivos. REUTERS/Dado Ruvic

Por qué la inteligencia artificial encarece los chips de memoria

El auge de la inteligencia artificial ha cambiado la dinámica en la producción y demanda de componentes electrónicos. Los servidores que entrenan y ejecutan modelos de IA, como los desarrollados por Google, Microsoft, Meta o Amazon, requieren mover grandes volúmenes de datos a velocidades muy altas.

Para ello, utilizan un tipo especial de chip llamado HBM (memoria de alto ancho de banda), diferente de los chips presentes en dispositivos como un iPhone o una laptop.

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La fabricación de HBM consume cerca de tres veces más superficie de oblea de silicio que la producción de memoria DRAM convencional. A medida que la demanda de HBM creció un 150% en 2023, más de 200% en 2024 y se espera un 70% adicional en 2025, la disponibilidad de obleas para dispositivos de consumo disminuyó. Esto provocó una reducción en la oferta de DRAM convencional, elevando los precios de estos componentes esenciales.

Samsung, SK Hynix y Micron, las empresas que lideran el mercado DRAM, dedican actualmente entre 30% y 40% de su producción total a la fabricación de HBM. Esta priorización deja menos memoria disponible para teléfonos, computadoras y tablets, lo que ha generado un encarecimiento sustancial.

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