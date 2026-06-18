A qué hora juegan México vs Corea del Sur, dónde ver el partido del Mundial 2026 y más preguntas trend en Google

El choque entre México y Corea del Sur se llevará a cabo en Guadalajara.

El enfrentamiento entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026 ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes buscan saber con precisión a qué hora se disputa el partido, en qué canales puede verse y cómo queda la tabla del Grupo A tras los últimos resultados.

Las búsquedas en Google reflejan el interés creciente por detalles logísticos y deportivos de este encuentro, considerado clave para las aspiraciones de ambas selecciones.

A qué hora juegan México vs Corea del Sur

El choque entre México y Corea del Sur se llevará a cabo en Guadalajara, una sede que representa un nuevo reto para el equipo mexicano tras su reciente victoria inicial. Para quienes siguen el torneo desde distintos países, el horario presenta variantes según la zona geográfica.

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Quien logre la victoria sumará seis puntos y podría asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

En Perú, Ecuador y Colombia, el pitazo inicial está programado para las 20:00. Los países como Chile, Bolivia, Venezuela, así como Estados Unidos en Washington y Canadá en Ottawa, podrán ver el inicio del partido a las 21:00. En tanto, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán la transmisión a partir de las 22:00.

Para los seguidores en Europa, destaca el horario de la península ibérica, donde el partido será a las 3:00 de la madrugada del viernes 19 de junio. Estas diferencias horarias responden a la organización global del evento y a la necesidad de adaptarse a las audiencias de cada región, permitiendo una cobertura internacional que responde al interés de millones de personas.

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La pregunta sobre el horario de México vs Corea del Sur en el Mundial 2026 ha sido una de las más consultadas por los fanáticos en internet. El partido se jugará el 18 de junio y, dependiendo del país desde donde se siga, puede variar entre las 20:00 y las 22:00 en América del Sur.

México se enfrentará a Corea del Sur en la jornada dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotos Infobae Centroamérica/AFP

Dónde ver el juego de México hoy

La transmisión del enfrentamiento entre México y Corea del Sur será accesible a través de diferentes plataformas y canales, cubriendo tanto Sudamérica como otros continentes. En Perú, los espectadores podrán ver el partido por DSports, que cuenta con los derechos de transmisión en gran parte de la región.

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Además, la opción de DGO estará disponible para quienes prefieran seguir el partido desde dispositivos móviles o televisores inteligentes, facilitando el acceso a la señal en cualquier lugar.

En el plano internacional, la cobertura se amplía con la participación de cadenas como Paramount+, FOX Sports, Telemundo Deportes y DAZN. Estas emisoras asegurarán que el partido pueda ser visto por hinchas de ambos equipos, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. La variedad de opciones responde a la demanda global y al interés que despierta el enfrentamiento en el Grupo A.

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Los encuentros previos demostraron la capacidad de México, que superó a Sudáfrica por dos a cero en el debut, mientras que Corea del Sur logró remontar ante República Checa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo queda el grupo de México en el Mundial

La situación del Grupo A tras la segunda jornada muestra a México y Corea del Sur compartiendo el liderazgo, ambos con tres puntos, lo que añade tensión y expectativa al duelo entre ellos. El empate a uno entre República Checa y Sudáfrica en su reciente encuentro dejó el grupo con ambos conjuntos en la cima, mientras que los checos y los sudafricanos siguen en la pelea con menos unidades.

El resultado del partido entre México y Corea del Sur será determinante: quien logre la victoria sumará seis puntos y podría asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final antes de la última fecha de la fase de grupos.

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Esta circunstancia convierte al duelo en un enfrentamiento decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados, con la posibilidad de encaminar su futuro en el torneo y evitar depender de otros resultados.

Los encuentros previos demostraron la capacidad de México, que superó a Sudáfrica por dos a cero en el debut, mientras que Corea del Sur logró remontar ante República Checa y se impuso por dos a uno. Ambos equipos llegan con confianza y la ambición de consolidar su posición en el grupo, en una competencia donde cada punto resulta vital para avanzar en la Copa del Mundo.

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