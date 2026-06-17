Falsificaron 22 Apple Store: hasta los empleados creían trabajar para la marca

Tiendas falsas copiaron Apple Store en China y engañaron incluso a sus empleados - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El crecimiento de Apple en China se ha visto acompañado de un fenómeno singular: la proliferación de tiendas que imitan hasta el último detalle de una Apple Store oficial, al punto de engañar incluso a sus propios empleados.

En 2011, una serie de investigaciones sacó a la luz la existencia de al menos 22 tiendas falsas que replicaban la experiencia Apple de forma tan convincente que tanto clientes como trabajadores pensaban formar parte de la compañía.

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Cómo operaban las Apple Store falsas en China

El caso más conocido surgió en Kunming, donde una ciudadana estadounidense identificó varias tiendas supuestamente de Apple al regresar de un viaje. La ambientación, el mobiliario, los uniformes y hasta la actitud del personal recreaban con exactitud el estilo Apple. Sin embargo, un detalle delató la farsa: el letrero decía “Tienda de Apple”, un nombre que la empresa nunca utiliza en sus tiendas oficiales, donde solo aparece el icónico logo.

La señal llamó la atención porque las tiendas oficiales suelen identificarse solo con el logo - REUTERS/Go Nakamura

En estas tiendas, los empleados vestían camisetas azules, exhibían productos originales importados de contrabando y ofrecían servicios técnicos como si fueran parte de la red global de Apple. Los carteles promocionaban modelos recientes como el iPhone 4 y el MacBook Pro, y los escaparates imitaban la estética minimalista de las verdaderas Apple Store. Sin embargo, detalles como escaleras mal terminadas o paredes sin pintar delataban la ausencia de los estándares arquitectónicos de la marca.

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La investigación reveló que al menos 22 locales operaban como Apple Store falsas en distintas ciudades chinas. Muchos empleados estaban convencidos de trabajar para la marca, y solo tras la difusión del caso comenzaron a surgir dudas y despidos. A pesar de la presión mediática, la respuesta de Apple fue discreta: aconsejaron a los consumidores buscar puntos de venta oficiales en la web.

Actualmente, Apple cuenta con más de 50 tiendas oficiales en China, pero la proporción sigue siendo baja frente a la población y la demanda de productos. La presencia de distribuidores autorizados y de tiendas piratas obliga a los usuarios a extremar precauciones para no caer en trampas.

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Cómo identificar una Apple Store oficial

Para evitar fraudes, existen señales claras que distinguen una tienda legítima de una falsificación:

Cómo identificar una Apple Store oficial y evitar caer en una tienda falsa - REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Verificación en la web oficial

La forma más segura es consultar el localizador de tiendas en apple.com. Si la tienda no aparece en el mapa oficial, no es una Apple Store corporativa.

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El nombre del local

Las Apple Store oficiales nunca llevan el letrero “Apple Store”. El nombre sigue el formato “Apple + [ubicación]” (ejemplo: Apple Fifth Avenue). Los distribuidores autorizados tienen nombres propios y el distintivo “Premium Reseller”.

Diseño y arquitectura

El mobiliario auténtico es de madera maciza, con cableado oculto y espacios amplios y limpios. No hay carteles de ofertas ni precios llamativos. Los dispositivos se exhiben en mesas organizadas, sin cajas amontonadas ni accesorios de marcas desconocidas.

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Personal y proceso de pago

Los empleados visten uniformes discretos con el logo pequeño y usan terminales de pago móviles, cobrando directamente junto a la mesa. Las facturas se envían por correo electrónico; no existen cajas registradoras tradicionales.

Servicio técnico

El soporte genuino se gestiona a través de la aplicación oficial de Apple y la Genius Bar, siempre con cita previa y comprobantes digitales. Si el proceso es informal o no te entregan constancia digital, es probable que estés en una tienda falsa.

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La historia de las Apple Store falsas en China es un recordatorio de la importancia de la autenticidad y la confianza al comprar tecnología. En mercados saturados y competitivos, la capacidad de distinguir lo real de lo falso es clave para proteger tanto el bolsillo como los dispositivos personales. La experiencia Apple va más allá del logo: reside en la excelencia operativa, el diseño y la atención al cliente, elementos imposibles de falsificar por completo.