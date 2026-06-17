A qué hora juega Colombia hoy, dónde ver los partidos del Mundial 2026 y más tendencias en Google

Colombia debuta en el Mundial liderada por James Rodríguez y Luis Diaz. (Foto: Lina Gasca/Colprensa)

Este miércoles 17 de junio es el esperado debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026. La expectativa entre los aficionados es máxima, porque el conjunto cafetero inicia su camino con el firme propósito de superar sus registros históricos en esta cita internacional.

De manera simultánea, la jornada mundialista adquiere es más mediática con el estreno de la Selección de Portugal, escuadra que se encuentra liderada por el histórico delantero Cristiano Ronaldo.

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El astro portugués inicia la que podría ser su última participación en una Copa del Mundo, un hecho que ha disparado las búsquedas en Google por parte de millones de seguidores que desean conocer cada detalle sobre los horarios, los rivales y las alternativas disponibles para seguir las transmisiones oficiales.

A qué hora juega Colombia en el Mundial 2026

La selección Colombia viene de ser subcampeona de la Copa América. (Foto: REUTERS/Luisa González)

El estreno de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en la principal tendencia de búsqueda del día. El combinado cafetero debutará frente al seleccionado de Uzbekistán.

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El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo K y se disputará en el emblemático Estadio Ciudad de México, históricamente conocido como el Estadio Azteca, un escenario con un amplio recorrido en la historia del balompié mundial.

Para el territorio colombiano, el partido está programado para iniciar formalmente a las 9:00 p.m, una hora después del horario en México.

Cuándo es el debut de Portugal en el Mundial 2026

Portugal quiere comenzar con pie derecho la competición y es liderada por Cristiano Ronaldo. (Foto: REUTERS/Marco Bello)

Otra de las grandes interrogantes que domina las plataformas digitales está vinculada al debut del combinado portugués. La Selección de Portugal, encuadrada en el Grupo K junto a Colombia, tendrá como primer oponente a la República Democrática del Congo.

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El partido se llevará a cabo en el Houston Stadium, ubicado en el estado de Texas, Estados Unidos, atrayendo las miradas de los seguidores de Cristiano Ronaldo en todo el planeta.

El compromiso se celebrará este mismo miércoles 17 de junio a las 12:00 p.m., tomando como referencia la hora oficial de Colombia. Este partido resulta de vital importancia para los intereses del grupo, porque el resultado obtenido por los europeos y africanos definirá las primeras posiciones de la zona.

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Qué otros partidos se juegan hoy en el Mundial 2026

Inglaterra es otra selección que debuta hoy en el Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Lee Smith/File Photo)

La cartelera de partidos para este miércoles es una de las más atractivas de la fase de grupos, completando la actividad de los Grupos K y L. Sumado a los encuentros de Colombia y Portugal, los aficionados podrán disfrutar de un enfrentamiento de alto perfil europeo entre las selecciones de Inglaterra y Croacia.

Este duelo, válido por el Grupo L, se desarrollará en el Dallas Stadium de Arlington a las 3:00 p.m. (hora colombiana) y reedita grandes pasajes de las últimas ediciones mundialistas.

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El cierre de la actividad del Grupo L estará a cargo de los seleccionados de Ghana y Panamá. Ambos conjuntos medirán fuerzas en el Toronto Stadium de Canadá a partir de las 6:00 p.m. (hora colombiana).

La jornada completa es diversa con selecciones de múltiples continentes, lo que explica el flujo masivo de consultas en los sistemas de información digital durante las últimas horas.

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Dónde ver los partidos del Mundial 2026 de forma legal y segura

Las alternativas legales son compatibles con dispositivos como televisores. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para los aficionados residentes en Colombia, la oferta para seguir las transmisiones en directo de la Copa del Mundo de forma legal cuenta con múltiples opciones tanto en televisión abierta como en plataformas cerradas. Los canales de televisión nacional Caracol Televisión y Canal RCN ofrecerán la cobertura en vivo del partido de la selección nacional.

Asimismo, para aquellos usuarios que prefieren las plataformas streaming o televisión por cable, DIRECTV, mediante su señal de DIRECTV Sports y su aplicación digital DGO, dispone de los derechos de transmisión para la totalidad de los compromisos de la jornada.

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De igual forma, determinadas plataformas como Disney+ ofrecen complementos informativos legítimos para el correcto seguimiento del evento de forma segura.