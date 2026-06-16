Ronaldo, Messi y Neymar: top de los futbolistas del Mundial con más seguidores en redes sociales

Neymar, Messi y Ronaldo ocupan el escalafón de los jugadores que disputarán la Copa Mundo 2026, con más seguidores en Instagram - EFE/Valeriano Di Domenico

La Copa Mundial de la FIFA 2026 confirma que el fútbol se juega también fuera de la cancha, con una competencia paralela en las redes sociales donde las grandes estrellas multiplican su influencia global. A medida que transcurren los partidos en Estados Unidos, México y Canadá, la cantidad de seguidores en plataformas como Instagram se ha convertido en una nueva moneda de popularidad y alcance.

Los futbolistas más reconocidos del torneo no solo dominan en el campo, sino que se consolidan como referentes del entretenimiento digital, capaces de movilizar audiencias millonarias y transformar tendencias en minutos.

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Los futbolistas del Mundial 2026 con más seguidores en Instagram

La cantidad de seguidores funciona como moneda de alcance y legitimidad, con interacciones capaces de transformar gestos y jugadas en tendencia, un escenario donde la viralidad puede catapultar carreras y reconfigurar el mapa del entretenimiento deportivo - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Cristiano Ronaldo (Portugal): 665 millones de seguidores – @cristiano Lionel Messi (Argentina): 506 millones – @leomessi Neymar Jr. (Brasil): 230 millones – @neymarjr Kylian Mbappé (Francia): 130 millones – @k.mbappe Mohamed Salah (Egipto): 65 millones – @mosalah Vinícius Júnior (Brasil): 59 millones – @vinijr Vozinha (Cabo Verde): 5.8 millones – @vozinha01 Tim Payne (Nueva Zelanda): 5.6 millones – @timpayne_ James Rodríguez (Colombia): 51 millones – @jamesrodriguez10 Jude Bellingham (Inglaterra): 41 millones – @judebellingham Erling Haaland (Noruega): 40.4 millones – @erling

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen marcando distancia respecto a cualquier otra figura del deporte mundial. Ronaldo, con 665 millones de seguidores, es la persona más seguida en la historia de Instagram, mientras que Messi le sigue con 506 millones. Neymar Jr. completa el podio, aunque más lejos en cifras, con 230 millones.

Curiosidades: del anonimato a la viralidad

El Mundial 2026 también deja espacio para historias sorprendentes de viralidad digital:

Vozinha: Arquero de Cabo Verde, pasó de apenas 50,000 seguidores a 5.8 millones tras una actuación memorable ante España en el debut de su selección.

Tim Payne: Defensa de Nueva Zelanda, se convirtió en fenómeno de internet luego de que la comunidad lo eligiera como “el jugador menos conocido del Mundial”. En pocos días, su cuenta creció de 4,700 a 5.6 millones de seguidores.

Vozinha y Tim Payne, los crecimientos virales que redefine el Mundial 2026 en Instagram - tomado del perfil de Facebook de Tim Payne

Estos casos muestran cómo el torneo puede catapultar a futbolistas poco conocidos a la fama global gracias a la combinación de rendimiento en cancha y campañas virales en redes sociales.

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Ranking histórico: los futbolistas más seguidos en Instagram

Cristiano Ronaldo (activo): 665 millones – @cristiano Lionel Messi (activo): 506 millones – @leomessi Neymar Jr. (activo): 230 millones – @neymarjr Kylian Mbappé (activo): 130 millones – @k.mbappe David Beckham (retirado): 86.6 millones – @davidbeckham Ronaldinho (retirado): 78.4 millones – @ronaldinho Karim Benzema (activo): 75.2 millones – @karimbenzema Sergio Ramos (activo): 67.6 millones – @sergioramos Mohamed Salah (activo): 66 millones – @mosalah Vinícius Júnior (activo): 59 millones – @vinijr

El impacto de la popularidad digital en el fútbol

La edición 2026 del Mundial consolida la idea de que la influencia digital es un activo clave para los futbolistas. La cantidad de seguidores no solo refleja la admiración global, también determina acuerdos comerciales, posicionamiento de marca y alcance mediático. Para las nuevas generaciones de jugadores, la viralidad y la interacción digital son tan importantes como el rendimiento deportivo.

Historias de crecimiento meteórico y récords de seguidores confirman que, en la era digital, el fútbol trasciende el campo y se juega también en las plataformas sociales, donde los goles, los gestos y hasta las historias personales pueden convertirse en tendencia mundial en cuestión de minutos.

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La influencia digital se vuelve un activo central para futbolistas en el Mundial 2026 - APP STORE

Cuándo debutan Argentina y Colombia en el Mundial

Estos son los partidos restantes para cerrar la primera tanda de la fase de grupos del Mundial, con los horarios en Colombia, España, México y Argentina para facilitar la consulta:

Martes 16 de junio:

Francia vs. Senegal: 11:00 a.m. (Colombia), 6:00 p.m. (España), 10:00 a.m. (México), 1:00 p.m. (Argentina)

Irak vs. Noruega: 2:00 p.m. (Colombia), 9:00 p.m. (España), 1:00 p.m. (México), 4:00 p.m. (Argentina)

Argentina vs. Argelia : 5:00 p.m. (Colombia), 12:00 a.m. del 17 (España), 4:00 p.m. (México), 7:00 p.m. (Argentina)

Austria vs. Jordania: 8:00 p.m. (Colombia), 3:00 a.m. del 17 (España), 7:00 p.m. (México), 10:00 p.m. (Argentina)

Miércoles 17 de junio:

Portugal vs. RD Congo: 12:00 p.m. (Colombia), 7:00 p.m. (España), 11:00 a.m. (México), 2:00 p.m. (Argentina)

Inglaterra vs. Croacia: 3:00 p.m. (Colombia), 10:00 p.m. (España), 2:00 p.m. (México), 5:00 p.m. (Argentina)

Ghana vs. Panamá: 6:00 p.m. (Colombia), 1:00 a.m. del 18 (España), 5:00 p.m. (México), 8:00 p.m. (Argentina)

Uzbekistán vs. Colombia: 9:00 p.m. (Colombia), 4:00 a.m. del 18 (España), 8:00 p.m. (México), 11:00 p.m. (Argentina)