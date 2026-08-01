Llega al Perú Clapper: cómo monetizar desde el primer día haciendo videos

Clapper ya reúne a más de 700 mil usuarios peruanos en su plataforma de videos. (Clapper)

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Clapper anunció el inicio formal de sus operaciones en Perú durante el tercer trimestre de 2026, consolidando su presencia en Latinoamérica. La plataforma de videos, que ya cuenta con miles de usuarios locales, supera ahora los 700 mil registros en el país.

El objetivo es ofrecer un entorno donde los creadores de contenido puedan acceder a herramientas de monetización desde el primer día, una diferencia clave respecto a otros servicios que imponen requisitos previos para acceder a ingresos.

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La compañía busca fortalecer su posición como espacio de referencia para quienes desean generar ingresos y construir comunidades digitales propias.

El crecimiento de Clapper en Perú responde a la tendencia de buscar ingresos en la economía digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Perú cuenta con una comunidad de creadores con enorme potencial y un ecosistema digital en constante evolución. Queremos ofrecer un espacio donde cualquier persona pueda crear contenido sin la presión de perseguir algoritmos y acceder a oportunidades de monetización desde el primer día, sin importar el tamaño de su audiencia”, dijo Edison Chen, CEO y fundador de la empresa.

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Expansión en Latinoamérica y apuesta por la economía de creadores

Clapper se encuentra disponible en más de 50 países y ha identificado a Latinoamérica como un mercado estratégico en su crecimiento global. La llegada oficial a Perú responde a una tendencia en aumento: la búsqueda de nuevas alternativas para la creación y monetización de contenido digital, impulsada por el desarrollo de la llamada economía de creadores.

Según el informe Global Entertainment & Media Outlook 2025–2029 de PwC, los ingresos globales del sector alcanzaron cerca de 3 billones de dólares en 2024 y la proyección para 2029 es de 3.5 billones.

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La empresa permite a los creadores monetizar sus contenidos sin requisitos previos. (Google Play)

El reporte señala que el crecimiento estará vinculado principalmente a la publicidad digital y la aparición de nuevos modelos de creación y distribución basados en comunidades y nichos. Estos datos ilustran el potencial de plataformas como Clapper para responder a las necesidades del mercado actual.

Enfoque en contenidos locales y participación de la comunidad

La estrategia de Clapper para el mercado peruano prioriza la difusión de contenidos relacionados con estilo de vida, gastronomía, emprendimiento y cultura local. La empresa ha detectado que el contenido en español muestra uno de los mejores desempeños en su avance regional, acompañado de altos niveles de retención y una participación activa de creadores que privilegian formatos conversacionales y cercanos a sus audiencias.

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“Hoy existe una gran oportunidad para replantear cómo las plataformas digitales construyen comunidad. Las personas buscan espacios donde puedan expresarse con mayor libertad, conectar desde intereses comunes y desarrollar relaciones genuinas con sus audiencias, siempre dentro de un entorno basado en el respeto”, aseguró Chen al presentar la estrategia para Perú.

La plataforma ofrece herramientas de monetización disponibles desde la creación de la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monetización sin requisitos

Una de las características distintivas de Clapper es la eliminación de barreras para acceder a la monetización. A diferencia de otros servicios, como TikTok, Facebook, Twitch o Instagram, la plataforma ofrece herramientas para generar ingresos a todos los usuarios desde que crean su cuenta, sin importar el tamaño de su audiencia ni la cantidad de seguidores.

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Estos son los requisitos para monetizar que solicitan las aplicaciones de videos más populares hasta el momento:

TikTok (Programa de recompensas para creadores)

El programa principal de monetización por visualizaciones (que reemplazó al antiguo Fondo de Creadores) exige un estándar más alto en números y duración del video:

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TikTok solicita al menos 100.000 visualizaciones válidas en los últimos 30 días. (Reuters)

10,000 seguidores genuinos.

Al menos 100,000 visualizaciones válidas en los últimos 30 días.

Tener cuenta personal (las cuentas de empresa/negocio están excluidas) y ser mayor de 18 años.

Requisito de formato: Solo monetizan videos originales de más de 1 minuto de duración.

Facebook (Anuncios In-Stream en videos y Reels)

Para generar ingresos insertando anuncios en el contenido subido a Páginas o perfiles en Modo Profesional:

5,000 seguidores.

Al menos 60,000 minutos reproducidos en los últimos 60 días (incluyendo videos bajo demanda, en vivo o Reels).

Tener 5 o más videos activos en la página.

Solo los usuarios que superan la barrera de los 5.000 seguidores pueden acceder a la monetización en Facebook. (Reuters)

Twitch (Programa de Afiliados)

Para monetizar transmisiones en vivo mediante suscripciones, bits y anuncios básicos:

Al menos 50 seguidores.

500 minutos en directo repartidos en un mínimo de 7 días distintos durante los últimos 30 días.

Una media de al menos 3 espectadores simultáneos.

Instagram (Regalos y Suscripciones en Reels)

Para recibir Regalos (Gifts) en Reels o activar Suscripciones de pago, la plataforma exige una cuenta profesional y suele requerir un mínimo de 5,000 a 10,000 seguidores (según la función y el país), además de cumplir estrictamente con las políticas de monetización para socios.

Los bonos directos de Instagram por rendimiento operan habitualmente por invitación.