El festejo íntimo de Rosalía en un bodegón de Chacarita antes de su show: postres, vino y figuras de cisnes

Rosalía se refugia de la lluvia con una cena y una celebración en Chacarita

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A 24 horas del primero de sus cuatro shows en Buenos Aires, Rosalía decidió romper el hermetismo que reinaba al comienzo de su llegada. Así las cosas, la cantante mostró la actividad que eligió para combatir las intensas lluvias que afectaron a la ciudad.

La cantante española salió a cenar junto a un grupo de amigos y compartió detalles de la velada en sus redes sociales.

En varias historias de Instagram, mostró imágenes del festejo de cumpleaños de uno de sus acompañantes en un bodegón ubicado en el barrio de Chacarita.

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Las fotografías reflejaron el ambiente relajado de la noche, la mesa con sus invitados y la torta de cumpleaños. Rosalía también capturó el instante en que el homenajeado probó el pastel.

Rosalía muestra su plan porteño antes de los conciertos, cena, torta y fotos (Instagram)

Durante su estadía en el país, la artista recorrió distintos lugares de la Ciudad y publicó parte de esas experiencias con sus seguidores. En esta ocasión, optó por un bodegón reconocido de Chacarita para compartir una cena antes de continuar con su agenda en Argentina.

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El local elegido por Rosalía es un restaurante que se consolidó en la escena gastronómica porteña por su cocina de estación y una carta breve que varía según los productos disponibles. El local combina elementos de un bodegón moderno con platos de inspiración casera y utiliza ingredientes frescos.

El menú incluye carnes, pastas, pescados, vegetales y postres artesanales. El establecimiento prioriza la calidad de los ingredientes, por lo que modifica su oferta con frecuencia.

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Rosalía celebró el cumpleaños de su amigo en Buenos Aires (Instagram)

La propuesta del restaurante atrajo a vecinos y entusiastas de la gastronomía que buscan una experiencia más reservada, alejada de los principales circuitos turísticos. La reciente visita de Rosalía para celebrar el cumpleaños de un amigo volvió a posicionar al restaurante en el centro de la atención local.

Rosalía llegó a Buenos Aires en condiciones de máxima reserva y bajo un operativo de seguridad inusual. Un grupo de seguidores se reunió este jueves frente al hotel Four Seasons Buenos Aires, donde la cantante se hospedó tras arribar de madrugada desde Chile. Su llegada se produjo en medio de la polémica generada días atrás, cuando compartió un video crítico hacia la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026.

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La visita de la artista al país estuvo marcada por la discreción. Según información de Teleshow, Rosalía aterrizó alrededor de las dos y media de la mañana en un vuelo privado que la llevó directamente al FBO de Ezeiza. La aeronave, de fuselaje blanco con detalles metálicos y capacidad para entre 15 y 20 pasajeros, trasladó solo a seis miembros de su equipo. La elección de Ezeiza respondió a que el aeropuerto de San Fernando no opera durante la noche, lo que obligó a optar por la terminal internacional, bajo estrictas medidas de seguridad que incluyeron motos policiales y cuatro vehículos adicionales: uno para el staff, dos para seguridad y otro para el equipaje.

Los fans argentinos aguardaron por Rosalía en la puerta del hotel

Al concluir su presentación en Chile, Rosalía abordó una camioneta que la trasladó directamente al aeropuerto. En la terminal, vestía ropa oscura y una capucha que cubría parcialmente su cabello, dejando visible un mechón rubio en la parte frontal. En todo momento estuvo acompañada por dos hombres y una mujer, todos con camperas oscuras. Junto a ella se encontraba Loli Bahía, la modelo francesa señalada por la prensa internacional como su pareja.

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El vínculo entre Rosalía y Loli Bahía surgió en el ámbito de la moda. Se conocieron durante el desfile Spring/Summer 2026 de Christian Dior en París, donde la cantante asistió como invitada y Bahía desfiló sobre la pasarela. A partir de ese encuentro se multiplicaron las apariciones públicas compartidas: se las vio juntas en Madrid, disfrutaron de salidas en París y recibieron el Año Nuevo en Río de Janeiro, reforzando las versiones sobre una relación especial.

Ambas han optado por mantener un bajo perfil en redes sociales. Utilizan fotos tomadas en los mismos lugares, con pocas horas de diferencia, que sugieren compañía sin confirmarla. En Instagram, comparten imágenes con encuadres similares y escenarios coincidentes, pero evitan declaraciones o confirmaciones sobre su vínculo. Esta estrategia mantiene el interés tanto de sus seguidores como de la prensa, que solo puede especular a partir de coincidencias y gestos sutiles.

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El hermetismo también se extendió a los preparativos de su llegada al hotel, donde no se difundió información sobre la terminal aérea, el horario de llegada ni el lugar de alojamiento. Frente a la fachada blanca del Four Seasons, se congregaron varios fanáticos, algunos con carteles del fan club Motomamis Argentina y otros con mensajes de bienvenida, como “Bienvenida a Argentina, Rosalía” y “¡Bienvenida Rosalía – motomamis.arg–”.