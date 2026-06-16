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Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026 gracias a LinkedIn: el defensor que jugó contra España

Durante dos años, Roberto ‘Pico’ Lopes combinó su trabajo como asesor hipotecario con su pasión por el fútbol

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LinkedIn - Cabo Verde - Roberto Pico Lopes - Mundial 2026 - tecnología - 15 de junio
El camino de Roberto Lopes hacia la selección de Cabo Verde no siguió los cauces habituales. (Composición Infobae: Reuters/Jordan Godfree/Dado Ruvic)

La historia del defensor de Cabo Verde que fue convocado por LinkedIn y jugó frente a España en el Mundial 2026 es un ejemplo de cómo la tecnología y el azar pueden cambiar el destino de un deportista. Roberto ‘Pico’ Lopes, quien hasta hace pocos años trabajaba como asesor hipotecario en Dublín mientras jugaba al fútbol de manera semiprofesional, encontró en un mensaje digital el punto de inflexión que lo llevó a disputar partidos con su selección.

Convocatoria de un futbolista caboverdiano a través de LinkedIn

El camino de Roberto Lopes hacia la selección de Cabo Verde no siguió los cauces habituales. Mientras desarrollaba su vida profesional en Irlanda, equilibrando jornadas laborales en un banco y partidos en ligas menores, su carrera deportiva parecía limitarse al fútbol semiprofesional.

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Todo cambió en 2018, cuando recibió un mensaje en LinkedIn escrito en portugués. El remitente era Rui Águas, entonces seleccionador nacional de Cabo Verde, quien buscaba sumar a Lopes al proyecto del equipo africano.

Roberto ‘Pico’ Lopes defendió a Cabo Verde en el partido contra España por el Mundial 2026. Reuters/Brett Davis
Roberto ‘Pico’ Lopes defendió a Cabo Verde en el partido contra España por el Mundial 2026. Reuters/Brett Davis

Al no dominar el idioma, el defensor pensó que se trataba de un mensaje no deseado y lo ignoró. La historia pudo haber terminado ahí, pero la insistencia del seleccionador resultó decisiva. Nueve meses después, Águas volvió a contactar a Lopes, esta vez en inglés, lo que permitió que el futbolista comprendiera la invitación y respondiera favorablemente.

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De esta manera se gestó un vínculo que cambiaría su carrera y lo llevaría a defender los colores del país de su padre en competiciones internacionales.

En un entorno donde las convocatorias suelen estar mediadas por intermediarios, representantes o el rendimiento en clubes de élite, la historia de Lopes demuestra que las redes sociales y la perseverancia pueden tener un impacto decisivo en el deporte de alto nivel.

La historia de Roberto 'Pico' Lopes cambió en 2018, cuando recibió un mensaje en LinkedIn escrito en portugués. REUTERS/Dado Ruvic
La historia de Roberto 'Pico' Lopes cambió en 2018, cuando recibió un mensaje en LinkedIn escrito en portugués. REUTERS/Dado Ruvic

Debut de Cabo Verde y el histórico partido contra España en el Mundial 2026

El debut de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 quedó marcado por el empate sin goles ante España, una de las selecciones más laureadas del continente europeo. Roberto Lopes, quien pocos años antes se desempeñaba como asesor hipotecario, se convirtió en protagonista de una jornada que quedará grabada en la memoria del fútbol caboverdiano.

El partido representó mucho más que un resultado deportivo. Para un país que nunca había participado en una Copa del Mundo, igualar ante la campeona de Europa significó un hito en su trayectoria futbolística.

De la vida cotidiana en Irlanda al escenario global del fútbol

Antes de convertirse en internacional caboverdiano, Roberto Lopes mantenía una rutina muy diferente. Durante dos años, combinó su trabajo como asesor hipotecario a tiempo completo con su pasión por el fútbol, militando en equipos de las categorías semiprofesionales irlandesas. Este contexto de esfuerzo y perseverancia marcó sus primeros pasos en el deporte, alejados de los reflectores y las grandes audiencias.

El debut de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 quedó marcado por el empate sin goles ante España. REUTERS/Bernadett Szabo
El debut de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026 quedó marcado por el empate sin goles ante España. REUTERS/Bernadett Szabo

La transición desde esa vida cotidiana hasta el mayor escaparate del fútbol internacional no fue inmediata. Recién en 2019, tras aceptar la convocatoria de Rui Águas, Lopes debutó oficialmente con la selección de Cabo Verde.

Desde entonces, su presencia en el equipo nacional se consolidó, convirtiéndose en una figura habitual en los compromisos internacionales del país africano.

Impacto del debut mundialista de Cabo Verde y el papel de Lopes

El empate ante España no solo marcó el estreno de Cabo Verde en una Copa del Mundo, sino que también confirmó la evolución de una selección que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. La participación en el torneo y el rendimiento frente a una potencia europea reforzaron el perfil del equipo africano en el contexto internacional.

Once futbolistas masculinos de Cabo Verde posan en el campo. Diez visten uniformes azul oscuro, uno de rosa pálido. Un jugador sostiene un banderín de la FCF
En 2026, Cabo Verde está participando por primera vez en su historia en una Copa del Mundo. Instagram

Dentro de este proceso, el papel de Roberto Lopes adquirió un valor simbólico. La historia del defensor, que pasó de analizar solicitudes hipotecarias en Dublín a enfrentar a figuras del fútbol mundial, sintetiza el espíritu de superación y las posibilidades inesperadas que ofrece el deporte. Su recorrido personal se integra al relato colectivo de un país que, por primera vez, se mide con las selecciones más reconocidas del planeta.

El caso de Lopes resalta la importancia de la persistencia y la apertura a nuevas oportunidades, incluso cuando estas parecen poco probables o llegan a través de canales poco convencionales.

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