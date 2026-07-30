Crimen y Justicia
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Denunciaron a Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, por abuso sexual contra su prima

De acuerdo con la presentación judicial, el hecho ocurrió cuando ella tenía 13 años y él 17

Joven sonriendo con camiseta blanca, collar y gorra de béisbol azul de los Yankees. Al fondo, cielo azul, árboles y un SUV oscuro
Thiago Medina
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Una joven de 19 años, prima de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano Argentina 2022, se presentó este jueves en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de la localidad bonaerense de Virrey del Pino para radicar una denuncia por abuso sexual.

Según pudo saber Infobae, de fuentes policiales, los hechos denunciados habrían ocurrido cuando la denunciante tenía aproximadamente 13 años, en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, de esa localidad del partido de La Matanza. En ese momento Medina tenía 17 años. Hoy tiene 23 años.

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Thiago Medina saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 2022 (Telefe), edición en la que ingresó con 19 años y donde su historia de vida —marcada por el trabajo en el Mercado Central y la recolección de cartones en González Catán— tuvo una amplia repercusión entre el público. Dentro del reality, inició una relación con Daniela Celis, con quien tuvo dos hijas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. La pareja anunció su separación en mayo de 2025.

La denuncia quedó radicada este jueves y ahora la investigación deberá avanzar en la Justicia bonaerense, que determinará las medidas de prueba a realizar y la eventual responsabilidad penal del ex participante del reality.

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