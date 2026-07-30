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Bomberos en Honduras investigan si un ventilador provocó el incendio que dejó seis menores muertos en San Pedro Sula

El Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que el recalentamiento de un ventilador figura entre las principales hipótesis sobre el incendio que dejó seis personas fallecidas en San Pedro Sula.

Bomberos continúan investigando el origen del incendio ocurrido en los bordos de Esquipulas. (FOTO: HRN)
Bomberos continúan investigando el origen del incendio ocurrido en los bordos de Esquipulas. (FOTO: HRN)
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Las autoridades indicaron que el origen del siniestro continúa bajo investigación y que el informe definitivo será elaborado por el Departamento de Investigación de Incendios (OCI), dependencia encargada de determinar las causas técnicas del incendio ocurrido durante la madrugada del 29 de julio.

El jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula, Gabriel Chacón, explicó que los peritos mantienen abiertas varias líneas de investigación, aunque una de las hipótesis con mayor sustento preliminar apunta al sobrecalentamiento de un ventilador conectado dentro de la vivienda.

Una hipótesis aún en investigación

De acuerdo con Chacón, los especialistas continúan recopilando evidencias en la escena para establecer con precisión cómo se originó el fuego y descartar o confirmar cada una de las hipótesis planteadas.

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El oficial aclaró que, aunque el recalentamiento del aparato eléctrico es una de las posibilidades más sólidas hasta el momento, ninguna causa puede considerarse definitiva hasta que concluyan los análisis técnicos correspondientes.

“Preliminarmente se manejan varias hipótesis”, manifestó el portavoz del Cuerpo de Bomberos, quien insistió en que el informe oficial será emitido una vez finalicen todas las inspecciones periciales.

Peritos inspeccionan las instalaciones eléctricas de la vivienda afectada. (FOTO: Infobae)
Peritos inspeccionan las instalaciones eléctricas de la vivienda afectada. (FOTO: Infobae)

Los investigadores también revisan el estado de las instalaciones eléctricas de la vivienda, debido a que el deterioro de cables, conexiones improvisadas o materiales no certificados puede incrementar significativamente el riesgo de incendios.

Según explicó Gabriel Chacón, el análisis incluye la revisión del cableado interno y de los aparatos eléctricos conectados al momento del siniestro para establecer si existió algún sobrecalentamiento o cortocircuito.

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El oficial añadió que todos estos elementos forman parte de una misma línea de investigación relacionada con posibles fallas en el sistema eléctrico de la vivienda.

Conexiones clandestinas bajo revisión

Otra de las situaciones analizadas por los peritos corresponde a las conexiones eléctricas clandestinas que, según el Cuerpo de Bomberos, son frecuentes en algunos sectores de los bordos de Esquipulas.

Las autoridades explicaron que en esa zona es común que una vivienda suministre electricidad a otras mediante instalaciones improvisadas, lo que aumenta el riesgo de sobrecargas y fallas en el sistema.

Los investigadores buscan determinar si este tipo de conexiones tuvo alguna relación con el incendio o si existieron otros factores que favorecieron la rápida propagación de las llamas.

El recalentamiento de un ventilador es una de las principales hipótesis del caso. (FOTO: La Tribuna)
El recalentamiento de un ventilador es una de las principales hipótesis del caso. (FOTO: La Tribuna)

El incendio cobró la vida de Daniela Cortés Mejía, de 19 años; su hija Madison Charlotte Cortés Mejía, y sus hermanos Jahir, de 17 años; Jairo Joel, de 10; Mayra, de 7; e Isaías, de 6 años, quienes quedaron atrapados dentro de la vivienda.

La tragedia generó una profunda conmoción en San Pedro Sula y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad eléctrica en sectores vulnerables del país, donde muchas familias dependen de instalaciones informales para acceder al servicio de energía.

Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Incendios continúa con las pericias técnicas para establecer de manera oficial la causa del siniestro.

Las autoridades reiteraron que será el informe final el que determine el origen del incendio y permita definir si existieron fallas eléctricas, negligencias u otros factores que contribuyeron a la tragedia.

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