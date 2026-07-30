Un fuerte choque entre una camioneta y un colectivo en Palermo dejó cuatro heridos

Cuatro personas resultaron heridas y fueron atendidas por el SAME

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Cuatro personas resultaron heridas en un fuerte choque entre un colectivo de la línea 34 y una camioneta Honda CR-V en el barrio porteño de Palermo, durante la tarde de este jueves, en la calle Paraguay al 5000, entre la avenida Juan B. Justo y Humboldt. El conductor del vehículo particular quedó atrapado entre los hierros y debió ser rescatado por Bomberos de la Ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro vial se produjo por circunstancias que aún son motivo de investigación.

El impacto fue de tal magnitud que el paragolpes del colectivo quedó destrozado —como se puede apreciar en uno de los videos que ilustran la nota—, y quedó parado sobre la avenida Juan B. Justo.

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Por otra parte, la Honda CR-V terminó sobre la vereda de la calle Paraguay y estuvo a punto de impactar contra una vivienda, aunque por escaso margen no alcanzó a ningún peatón que circulaba por la zona. La camioneta también golpeó un corralito de obra antes de detenerse.

Así quedó el colectivo de la línea 34 que estuvo involucrado en el choque

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se presentó en el lugar y constató que tres pasajeros del colectivo presentaban lesiones de consideración. De acuerdo con la información de la agencia Noticias Argentinas, dos de ellos fueron trasladados al Hospital Fernández: un menor con politraumatismos y un hombre con heridas cortantes. La tercera víctima fue derivada al Hospital Rivadavia, de acuerdo con la información difundida por el SAME.

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Por su parte, el conductor de la camioneta debió aguardar la intervención de los bomberos para ser liberado. Una vez rescatado, fue derivado al Hospital Fernández también por politraumatismos, según precisaron fuentes oficiales a Infobae.

Incluso se puede ver en las imágenes que encabezan la nota el trabajo que realizaron los médicos del SAME con el hombre aún dentro del vehículo. Luego se puede ver cuando es tirado en una camilla médica y se dirige hacia la ambulancia para ser trasladado.

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El antecedente de otro choque en Palermo

Dos personas resultaron heridas en un choque entre un colectivo de la línea 111 y un automóvil ocurrido en la madrugada de este jueves en la intersección de avenida Santa Fe y la calle Darregueyra, en el barrio porteño de Palermo.

Las víctimas son dos mujeres de alrededor de 30 años que viajaban en el vehículo de menor porte, según precisó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

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La conductora sufrió un traumatismo grave de cráneo y otras lesiones de consideración, de acuerdo con lo que reportó TN, en tanto su acompañante padeció politraumatismos. El personal médico desplegó tres unidades en el lugar y trasladó a ambas al Hospital Pirovano.

Otro choque en Palermo involucró a un colectivo de la línea 111 y a un automóvil en Santa Fe y Darregueyra, con dos mujeres heridas

El conductor del colectivo, de 52 años, no registró heridas. La unidad no llevaba pasajeros al momento del impacto, aunque el vidrio delantero del sector del conductor quedó astillado.

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Según pudo saber Infobae, al lugar se sumaron efectivos de Bomberos y de la Policía de la Comuna 14A para llevar adelante las pericias y regular el tránsito en la zona, que quedó completamente cortado.

Las imágenes permiten apreciar que el siniestro se produjo en un tramo del Metrobús. También se advierte el nivel de destrucción del automóvil, al parecer un Peugeot de color negro oscuro. Pese a la magnitud de los daños, que dejaron el vehículo prácticamente irreconocible, no se registraron muertos.

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El frente del auto sufrió destrucción total: el capot aplastado contra la carrocería del colectivo, el motor al descubierto y los componentes mecánicos visibles desde el exterior. El parabrisas se fragmentó por completo y el techo presentó deformaciones. Los airbags se activaron, señal de la violencia del golpe.

La zona trasera del vehículo también acusó daños de magnitud y terminó sobre la vereda del corredor del Metrobús. El baúl quedó abierto y deformado, con la carrocería comprimida contra el lateral del colectivo. Fragmentos de la colisión se dispersaron por la calzada y la acera.

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El estado en que quedó el Peugeot requirió un despliegue considerable para extraer a las ocupantes del interior.