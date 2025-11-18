Glosario de tecnología: qué significa Fibra óptica (internet)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Fibra óptica (internet)

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

La fibra óptica es una tecnología de transmisión de datos que utiliza luz para enviar señales digitales a través de hilos muy finos hechos de material plástico o vidrio. Esta tecnología ofrece una alta velocidad y estabilidad en la conexión, lo que la hace ideal para la transmisión de datos e información a través de Internet.

Actualmente, el uso de la fibra óptica para proporcionar internet a los hogares se ha convertido en el estándar de la industria. Esta tecnología ofrece a los usuarios una conexión mucho más rápida y confiable que otros métodos de internet.

Origen de la fibra óptica (internet)

La fibra óptica es el medio de transmisión más comúnmente utilizado para la conexión a Internet. Esta tecnología permite que los datos se transfieran a altas velocidades a través de cables de fibra óptica compuestos por filamentos delgados de vidrio o plástico. Esta tecnología fue desarrollada por primera vez en los años 70 y ha evolucionado mucho desde entonces.

El origen de la fibra óptica se remonta al siglo XIX, cuando los científicos descubrieron que la luz podía ser guiada y reflejada dentro de un cable transparente. En aquel entonces, las contribuciones clave fueron realizadas por Alexander Graham Bell y otros científicos. La idea fue probar si la luz podría ser utilizada para transmitir señales a largas distancias.

En 1970, el primer cable de fibra óptica exitoso fue construido por Corning Glass Works. Este cable contenía filamentos microscópicos hechos de vidrio o plástico, cada uno con un diámetro un poco más grueso que el cabello humano promedio. Estos filamentos transportaban luz en lugar de señales eléctricas o radiofrecuencia como los cables tradicionales, lo que permitió una mayor capacidad para transferir información a mayores distancias y con mayor rapidez.

Desde entonces, esta tecnología ha experimentado varias mejoras significativas:

Las fibras ópticas ahora tienen diámetros mucho más finos y pueden transportar datos hasta 10 veces más rápido que antes. Se han desarrollado nuevos tipos de fibras ópticas capaces de transportar datos multiplataforma (voz, vídeo e Internet). Se han descubierto materiales capaces de reducir la dispersión durante la transmisión (esto reduce los errores en la transmisión).

En la actualidad, las fibras ópticas son ampliamente utilizadas para proporcionar servicios telefónicos e Internet a hogares e instalaciones empresariales alrededor del mundo. Esta tecnología sigue siendo mejorada continuamente para satisfacer las demandas cambiantes del usuario moderno en términos de velocidad y capacidad.

Características de la fibra óptica (internet)

Aquí hay algunas características clave sobre la fibra óptica:

Velocidad . La fibra óptica puede ofrecer velocidades mucho mayores que las del cable o ADSL convencional. Esto significa que los usuarios tienen acceso a descargas rápidas, streaming fluido y navegación sin problemas. Fiabilidad . Dado que la fibra óptica es un medio más fiable para transmitir datos, los usuarios tendrán menos problemas con la conexión a Internet. Además, esta tecnología no sufre interferencias electromagnéticas como el cobre, por lo que los tiempos de inactividad son mucho más bajos. Seguridad . Las fibras ópticas son muy difíciles de interceptar o piratear debido a su diseño cerrado. Esto significa que los usuarios pueden navegar por Internet sin preocuparse por el robo de información o violaciones de privacidad. Ancho de banda . La fibra óptica ofrece abundancia en cuanto al ancho de banda disponible, permitiendo así descargar archivos grandes e interactuar con contenido multimedia en línea sin demoras ni interrupciones.

Con todas estas características ventajosas, es fácil ver por qué muchos proveedores están optando por ofrecer servicios basados en fibra óptica para proporcionar un servicio rápido y seguro a sus clientes.

Tipos de fibra óptica (internet)

Existen diferentes tipos de fibra óptica, cada una con sus propias características y beneficios. A continuación, se presentan los principales tipos de fibra óptica:

Fibra monomodo . Esta es la forma más común de fibra óptica. Se caracteriza por el uso de un solo hilo para transmitir la señal. Esto significa que tiene un ancho de banda más alto, lo que resulta en un rendimiento superior para la transmisión digital a largas distancias. Fibra multimodo . Esta es un poco menos común, pero igualmente importante para el sistema de internet y las telecomunicaciones. Utiliza varios hilos para transmitir la misma señal a cortas distancias, lo que significa que requiere menos energía para funcionar pero tiene menor ancho de banda y por lo tanto rendimiento inferior en comparación con el monomodo. Fibra óptica pasiva (PON) . Está diseñada para ofrecer mayores velocidades y mejor rendimiento gracias al uso compartido entre varios usuarios en lugar del uso exclusivo por parte del proveedor del servicio. Está compuesta por varios dispositivos pasivos entre el punto central y los usuarios finales, lo que permite compartir la misma conexión entre muchos usuarios sin comprometer su desempeño individualmente. Fibra óptica activada (AON) . La principal diferencia entre esta y la PON es que aquí hay dispositivos activos entre el punto central y los usuarios finales, los cuales son controlados por el proveedor del servicio para garantizar el buen desempeño individualmente sin comprometer los datos compartidos con otros usuarios en línea.

Ventajas y desventajas de la fibra óptica (internet)

La fibra óptica es una tecnología de transmisión de datos que se ha convertido en una opción cada vez más popular para los usuarios de Internet. Esto se debe a sus numerosas ventajas sobre otros tipos de conexión a Internet, como el cable y la banda ancha inalámbrica. Aunque la fibra óptica también tiene sus desventajas, es importante destacar las principales ventajas y desventajas que ofrece.

Ventajas :

Mayor velocidad . La fibra óptica ofrece velocidades mucho mayores que la mayoría de los otros tipos de conexiones a Internet. Esto significa que los usuarios pueden descargar contenido y navegar por Internet mucho más rápido con la fibra óptica. Mayor fiabilidad . Debido a su construcción, la fibra óptica es mucho más fiable que otros tipos de conexión a Internet. Esto significa que los usuarios tendrán menos problemas para mantener una conexión constante a Internet sin interrupciones ni problemas técnicos. Mejor calidad . La calidad del contenido transmitido por una conexión a Internet mejora considerablemente cuando se utiliza fibra óptica debido al gran ancho de banda disponible y a la mayor velocidad del servicio. Mayor seguridad . Los datos transmitidos por medio de una conexión de fibra óptica son mucho más difíciles de interceptar o robar gracias al cableado establecido dentro del edificio, lo cual ofrece mayores niveles de privacidad y seguridad para los usuarios finales.

Desventajas :

Costoso . El costo del equipamiento necesario para implementar un servicio basado en fibra óptica es significativamente mayor en comparación con otros tipos de servicios basados en internet comunes como el cable o el ADSL. Requerimientos técnicos . Para implementar correctamente un servicio basado en fibra óptica, hay algunos requerimientos técnicos básicos como cables y equipamiento adicional que no siempre están disponibles o son factibles para todas las ubicaciones geográficas determinadas. No disponible en todas partes . Por ahora, el servicio basado en Fibra Óptica no está disponible en todos los lugares, lo cual limita su accesibilidad para algunas personas o empresas interesadas en este tipo de tecnología.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.