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Cuatro trucos para evitar interferencias en la red WiFi al ver los partidos del Mundial 2026

Millones de personas ven el torneo en casa mediante televisores con internet, así que ubicar el router correctamente y alejarlo de electrodomésticos mejora la calidad de conexión

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La Copa Mundial 2026 ya empezó y tendrá 104 partidos en total. (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La Copa Mundial 2026 ya empezó y tendrá 104 partidos en total. (Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

A propósito del inicio de la Copa Mundial 2026, los aficionados se preparan para seguir cada partido desde sus hogares. El acceso a transmisiones en vivo mediante aplicaciones oficiales requiere una conexión WiFi estable, lo que convierte la calidad del internet doméstico en un tema clave para disfrutar la experiencia sin interrupciones.

Frente a esta realidad, expertos sugieren diversas estrategias para evitar interferencias y garantizar la mejor señal posible, así que se abordan varios trucos clave para mejorar el rendimiento del WiFi y asegurar que la emoción del fútbol no se pierda por problemas de conectividad.

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Dónde conviene ubicar el router para ver los partidos sin interferencias

La posición del router juega un papel determinante en la calidad de la señal. Colocar el router en un área central y elevada, lejos de obstáculos físicos y dispositivos , aumenta la cobertura y la estabilidad de la red.

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El lugar en el que se instala el router determina el alcance y la estabilidad de la red WiFi en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos como TP-Link, las paredes, puertas y muebles actúan como barreras que debilitan la señal, lo que puede generar cortes o disminución de la velocidad justo en los momentos más importantes de un partido.

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En este sentido, ubicar el router en el centro del hogar, preferentemente en un espacio abierto y evitando el contacto directo con otros aparatos, optimiza la distribución de la señal WiFi.

Además, los routers emiten la señal hacia abajo, así que una posición elevada, como una repisa, contribuye a maximizar el alcance. Evitar colocar el router en el suelo y buscar una ubicación libre de obstáculos físicos y electrónicos puede marcar la diferencia durante una transmisión en directo.

Qué aparatos pueden interferir con el WiFi y cómo minimizarlos

Un microondas blanco en la mesada de una cocina - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aparatos como microondas, monitores para bebés y dispositivos Bluetooth pueden afectar la calidad de la conexión durante la transmisión de partidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las interferencias de otros electrodomésticos resultan una de las causas más habituales de pérdida de calidad en la red. Microondas, monitores para bebés, teléfonos inalámbricos, luces navideñas y dispositivos Bluetooth generan ruido inalámbrico que puede ralentizar o interrumpir la conexión.

Durante los partidos, cuando la demanda de ancho de banda aumenta, cualquier interferencia reduce la calidad de la transmisión. Para evitar complicaciones, se debe mantener el router alejado de estos dispositivos y, si es posible, desconectar aquellos que no sean indispensables durante los partidos.

Asimismo, conviene revisar el espacio doméstico y observar si existen fuentes de interferencia en las proximidades del router. Esta precaución ayuda a que la señal llegue con mayor potencia a los dispositivos utilizados.

Cómo orientar las antenas del router para lograr mejor señal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe probar en qué orientación de las antenas mejora la velocidad de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos routers actuales incluyen antenas externas ajustables y la orientación correcta de las antenas puede mejorar la cobertura y la estabilidad de la red WiFi.

Para quienes cuentan con modelos de doble antena, la pauta es colocar una en posición vertical y otra en horizontal, lo que permite que la señal se distribuya de forma más homogénea a lo largo de diferentes habitaciones y plantas del hogar.

En los casos donde el router posee una sola antena externa, es útil probar varias posiciones hasta identificar cuál ofrece mejor rendimiento. La ubicación de la antena puede tener efectos distintos según la arquitectura y los materiales de la vivienda, así que realizar pequeñas pruebas antes de un partido es clave.

Qué banda de frecuencia elegir para evitar saturaciones durante los partidos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Seleccionar entre 2,4 GHz y 5 GHz puede mejorar la velocidad y reducir la interferencia, según la compatibilidad de los dispositivos y la distancia al router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los routers modernos soportan doble banda: 2,4 GHz y 5 GHz. La banda de 2,4 GHz ofrece mayor alcance pero suele estar más saturada, mientras que la de 5 GHz proporciona una señal más potente y menos interferencias.

A raíz de que la mayoría de los dispositivos domésticos utilizan la frecuencia de 2,4 GHz, cambiar a 5 GHz puede mejorar la velocidad y estabilidad del WiFi.

Para aprovechar esta ventaja, es fundamental asegurarse de que el dispositivo receptor (televisor, computadora, smartphone o tablet) sea compatible con la banda de 5 GHz y se encuentre cerca del router.

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