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Cómo saber si la batería de tu iPhone debe ser reemplazada o no

Revisar la salud de la batería desde los ajustes del iPhone ayuda a anticipar fallos y prolongar su vida útil

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El iPhone permite conocer el estado real de la batería y detectar cuándo es necesario reemplazarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de la batería es uno de los factores más determinantes para el rendimiento de un iPhone. Saber cuándo conviene reemplazarla puede marcar la diferencia entre un dispositivo que responde correctamente y uno que pierde autonomía con rapidez.

El propio sistema operativo de Apple ofrece herramientas precisas para que los usuarios consulten la salud de la batería y tomen decisiones informadas sobre su mantenimiento.

Revisar la salud de la batería desde los ajustes

La función ‘Salud de la batería’ disponible en la app de configuración permite obtener información clave sobre el porcentaje de capacidad máxima y posibles advertencias. Acceder a esta sección es sencillo: basta con abrir la app de Configuración, seleccionar Batería e ingresar en Salud de la batería. Allí, un valor cercano al 100% indica buen estado, mientras que un porcentaje inferior al 80% señala un desgaste significativo, según Apple.

Un porcentaje de capacidad máxima inferior al 80% indica desgaste y posible necesidad de reemplazo. (Reuters)
Un porcentaje de capacidad máxima inferior al 80% indica desgaste y posible necesidad de reemplazo. (Reuters)

En estos casos, es probable que el sistema muestre un mensaje recomendando el reemplazo de la batería para asegurar el rendimiento óptimo. Este control permite anticipar fallos y evitar que el teléfono sufra apagados inesperados o una reducción drástica en la autonomía diaria.

Acciones para prolongar la vida útil y detectar señales de desgaste

Además de consultar la capacidad máxima, existen prácticas recomendadas para cuidar la batería y retrasar la necesidad de un reemplazo. Entre las sugerencias más destacadas se encuentran mantener la carga entre el 20% y el 80%, utilizar cargadores originales o certificados y evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas, tanto elevadas como muy bajas.

También se recomienda cerrar aplicaciones en segundo plano y reducir el brillo de la pantalla para disminuir el consumo energético. La pantalla es uno de los componentes que más energía demanda, por lo que ajustar la luminosidad manualmente o activar el brillo automático en Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto contribuye a mejorar la autonomía.

iPhone
Mantener la carga entre el 20% y el 80% contribuye a evitar el deterioro prematuro de la batería. (Reuters)

Asimismo, conectarse a redes WiFi estables reduce la frecuencia con la que el iPhone busca señal celular, una de las principales causas de gasto energético innecesario.

Mantener el sistema actualizado es clave, ya que las nuevas versiones de iOS suelen incorporar mejoras para optimizar la gestión energética. La instalación de actualizaciones puede realizarse desde Ajustes > General > Actualización de software.

Herramientas adicionales y ajustes para optimizar el rendimiento

El uso del Modo de Bajo Consumo es otra herramienta que Apple incorporó desde iOS 9 para prolongar la vida útil de la batería en situaciones críticas. Esta función puede activarse desde Ajustes > Batería o mediante la notificación emergente cuando el nivel de carga desciende al 20% o al 10%.

Una vez habilitado, el sistema reduce el brillo, limita el rendimiento general y restringe la actualización de aplicaciones en segundo plano, permitiendo que el usuario conserve funciones esenciales como llamadas y mensajería.

Mujer preocupada mira la pantalla de su celular con advertencia de batería baja en una calle concurrida
El modo de bajo consumo y las actualizaciones de iOS ayudan a optimizar el rendimiento de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra recomendación es analizar el consumo energético de cada aplicación desde Ajustes > Batería, donde se visualiza cuánta energía utiliza cada app y si ese consumo ocurre en primer o segundo plano. Es importante identificar aplicaciones que mantienen actividad constante y desactivar la actualización en segundo plano en Ajustes > General > Actualización en segundo plano, seleccionando la modalidad “solo WiFi” o desactivando por completo esta función.

Para quienes buscan alargar al máximo la vida de su batería, se sugiere aplicar estos ajustes y estar atentos a cualquier señal de advertencia sobre la salud del dispositivo. Si el sistema indica que la batería requiere servicio, reemplazarla a tiempo permitirá mantener el rendimiento y la autonomía del iPhone sin contratiempos.

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