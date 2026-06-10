Cuántos dólares te puedes ganar subiendo videos a YouTube: guía completa por país y canal

Existe un promedio general de pago que va de 1 a 5 dólares por cada 1.000 visualizaciones monetizadas. REUTERS/Dado Ruvic

YouTube se ha consolidado como una plataforma clave para la generación de ingresos en Latinoamérica, pero el dinero que puede ganar un creador varía de forma significativa dependiendo de factores como el país de la audiencia, el tipo de contenido, la duración de los videos y la época del año.

Aunque existe un promedio general de pago que va de 1 a 5 dólares por cada 1.000 visualizaciones monetizadas, las cifras reales pueden ser mucho más amplias. Por ejemplo, un canal enfocado en finanzas dirigido a audiencia mexicana puede superar los 10 dólares por cada 1.000 vistas, mientras que un canal de videojuegos en Argentina puede percibir apenas unos centavos.

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Más allá de las visualizaciones, lo importante es cuántos anuncios se muestran y cuánto están dispuestos a pagar los anunciantes por llegar a ese público específico.

YouTube se ha consolidado como una plataforma clave para la generación de ingresos en Latinoamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto paga YouTube en Latinoamérica y qué factores lo determinan

El pago que YouTube realiza a los creadores de contenido no se basa únicamente en la cantidad de visualizaciones que recibe un video. La clave está en las impresiones de anuncios: los anunciantes pagan a la plataforma por cada vez que su publicidad aparece ante el espectador, y YouTube reparte ese ingreso con el creador.

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De la suma total abonada por el anunciante, la plataforma retiene el 45% y el creador accede al 55% restante, después de impuestos y retenciones que pueden variar según el país de residencia.

En promedio, los creadores reciben entre 1 y 5 dólares por cada 1.000 vistas monetizadas en videos largos. Sin embargo, cada país presenta sus propias particularidades.

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No todos los canales reciben el mismo pago por la misma cantidad de vistas. REUTERS/Dado Ruvic

En México, la cifra oscila entre 5 y 10 dólares por cada 1.000 impresiones, ubicando al país en el tope de la región. Brasil y Colombia siguen de cerca con montos entre 4 y 8 dólares, mientras que en Uruguay y Paraguay los ingresos bajan a un rango de 2 a 4 dólares. En países como Ecuador, Perú, Argentina y Venezuela, el CPM se sitúa entre 1 y 2 dólares, y Chile queda en la parte más baja, con entre 0,50 y 1,50 dólares.

La diferencia entre CPM y RPM es fundamental: el CPM corresponde al costo por mil impresiones que pagan los anunciantes, mientras que el RPM representa el ingreso real del creador tras descontar la comisión de YouTube y restar las visualizaciones no monetizadas. Por eso, dos canales con números similares de vistas pueden recibir pagos muy distintos.

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Los pagos también fluctúan a lo largo del año. Durante noviembre y diciembre, con el auge de eventos comerciales como Black Friday y la temporada navideña, los valores pueden incrementarse hasta un 100%. En enero, en cambio, los montos tienden a ser los más bajos debido a la disminución de la inversión publicitaria.

La tecnología y las reseñas de productos suelen ubicarse entre 5 y 20 dólares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Factores que influyen en los ingresos por YouTube

No todos los canales reciben el mismo pago por la misma cantidad de vistas. El nicho temático es uno de los factores más decisivos. Los canales de finanzas e inversiones pueden alcanzar un CPM de entre 10 y 40 dólares, ya que los anunciantes de bancos y fintechs compiten por esos espacios.

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La tecnología y las reseñas de productos suelen ubicarse entre 5 y 20 dólares, mientras que la educación y los tutoriales rondan los 4 a 12 dólares. Temas como belleza y maquillaje reciben entre 3 y 8 dólares, gaming oscila entre 1 y 3 dólares y los vlogs o el entretenimiento general se quedan en el rango más bajo: de 0,80 a 2 dólares.

El país de la audiencia es otro elemento central. Los ingresos se calculan según el origen de las vistas, no del creador. Por eso, un canal argentino con un alto porcentaje de público en Estados Unidos o España puede recibir un CPM mucho mayor que uno con audiencia completamente local.

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Por cada 1.000 visualizaciones monetizadas, el pago oscila entre 1 y 5 dólares. REUTERS/Dado Ruvic/

La duración de los videos también afecta el ingreso. Los videos de más de ocho minutos pueden contener anuncios intermedios, aumentando la cantidad de impresiones por video y, en consecuencia, los ingresos. Sin embargo, alargar el contenido artificialmente puede afectar la retención de audiencia y el posicionamiento en el algoritmo.

La estacionalidad tiene un impacto claro. El último trimestre del año es el más rentable debido al aumento de la inversión publicitaria. Por el contrario, enero suele ser el mes menos lucrativo para los creadores.

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El nivel de engagement, medido por el tiempo de visualización, los “me gusta”, comentarios y suscripciones, influye en el valor de los anuncios que se pueden mostrar. Un canal con alta interacción puede acceder a mejores pagos por publicidad.

Cuánto paga YouTube por 1.000, 100.000 y 1 millón de visualizaciones

Para quienes buscan cifras concretas, los ingresos estimados por volumen de vistas ofrecen una referencia útil. Por cada 1.000 visualizaciones monetizadas, el pago oscila entre 1 y 5 dólares; por 10.000 vistas, entre 10 y 50 dólares; 100.000 vistas pueden generar entre 100 y 500 dólares; y un millón de vistas se traduce en un ingreso de 1.000 a 5.000 dólares, siempre considerando videos largos y monetización estándar.

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Para acceder a la monetización, el canal debe cumplir ciertos requisitos: tener al menos 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización pública en los últimos 12 meses. REUTERS/Dado Ruvic

Estos márgenes pueden variar notablemente según el nicho, el país de la audiencia y la época del año. Un canal pequeño con 5.000 vistas mensuales en un nicho general puede obtener entre 5 y 25 dólares al mes.

Un canal mediano, con 200.000 vistas en un nicho premium, puede generar entre 400 y 1.500 dólares, y un canal grande, con tres millones de vistas, puede alcanzar ingresos superiores a 5.000 dólares mensuales solo por publicidad, sin contar membresías o acuerdos de patrocinio.

Requisitos y modalidades de monetización en YouTube

Para acceder a la monetización, el canal debe cumplir ciertos requisitos: tener al menos 1.000 suscriptores y 4.000 horas de visualización pública en los últimos 12 meses, o alcanzar 10 millones de vistas en Shorts durante los últimos 90 días. Además, es indispensable cumplir con las políticas de la plataforma, vincular una cuenta de AdSense, habilitar la verificación en dos pasos de Google y residir en un país donde el programa esté disponible.

YouTube utiliza Google AdSense para procesar los pagos a los creadores. REUTERS/Dado Ruvic

La publicidad es únicamente una de las formas de obtener ingresos en YouTube. También existen alternativas como las membresías del canal, YouTube Shopping, Súper chat y Súper calcomanías, ingresos por YouTube Premium, patrocinios y acuerdos con marcas, así como el marketing de afiliados.

Cómo y cuándo paga YouTube a los creadores

YouTube utiliza Google AdSense para procesar los pagos a los creadores. Los ingresos se abonan mensualmente, siempre que el saldo acumulado supere los 100 dólares o el equivalente en moneda local. Si el umbral no se alcanza, el dinero queda retenido hasta el mes siguiente. Los pagos se procesan entre el 21 y el 26 de cada mes, siempre que los datos fiscales y bancarios estén correctamente cargados.

Los métodos de cobro varían según el país, aunque en la mayoría de los casos la transferencia bancaria (EFT) es la opción principal, y en algunos lugares también está disponible Western Union.

La posibilidad de monetizar está disponible para la mayoría de los países latinoamericanos y algunos fuera de la región, como Estados Unidos, Canadá y España. No existe un perfil único de creador exitoso, ya que los ingresos dependen principalmente del país de la audiencia, el nicho y el volumen de visualizaciones.