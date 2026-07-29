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Milei quiere capitalizar el momento regional y armar una “cumbre azul” con líderes de derecha en la Argentina

La idea es concretar el encuentro, aún sin nombre, antes de que termine el año. El Presidente busca consolidarse como el líder del bloque y la representación del continente con Washington

El presidente Javier Milei junto a sus pares de derecha de la región en Lima, luego de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori
El presidente Javier Milei junto a sus pares de derecha de la región en Lima, luego de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori
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“Faro de faros”, publicó el asesor presidencial, Santiago Caputo, esta tarde en su cuenta de X junto a una foto del presidente Javier Milei rodeado por sus pares de derecha de la región durante la ceremonia de asunción de la peruana Keiko Fujimori en Lima. El mensaje refleja la determinación del gobierno libertario de consolidar al mandatario como el referente de un nuevo bloque regional de derecha, con una agenda en común y en alianza directa con Estados Unidos.

Como anticipó este medio, los planes de consolidar un ámbito de coordinación que nuclee las expresiones de derecha estaban en la cabeza de más de uno en el Poder Ejecutivo y comenzaron a delinearse durante la visita de Milei a Perú. Luego de varios intercambios y de varios retratos que tienen a Milei en el centro de la escena, en el Gobierno trabajan en la organización de una “cumbre azul”, una especie de convocatoria a líderes latinoamericanos de derecha, que podría celebrarse este año en la Argentina, según confirmaron dos fuentes a Infobae.

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Si bien el nombre de la instancia no es definitivo —e incluso hay otras variantes en estudio—, la derecha se identifica con el color azul, que el libertario utiliza para representar las expresiones ideológicas opuestas al rojo, asociado a los gobiernos populistas. Sin embargo, en las filas violetas algunos cuestionan esa denominación porque, a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, en Estados Unidos el azul identifica al Partido Demócrata.

Aún es una idea incipiente, pero la tarea compromete al canciller, Pablo Quirno, y al mismísimo Milei, que aprovechó la confluencia de sus pares en el acto de traspaso de mando para instalar la propuesta. La apuesta es simple: dar forma a un espacio que aglutine a los gobiernos de una misma orientación ideológica y que encuentren en la administración de Donald Trump una referencia común.

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“La idea es que Milei vaya levantándole las manos a los candidatos de derecha y participe de sus asunciones”, planteó una fuente de Casa Rosada, días después de que el libertario visitara a Flavio Bolsonaro, hijo de Jair y principal candidato a competir por los destinos de Brasil contra Luiz Inácio Lula da Silva, el próximo 4 de octubre.

El presidente Javier Milei junto a Keiko Fujimori y mandatarios de derecha en la región
El presidente Javier Milei junto a Keiko Fujimori y mandatarios de derecha en la región

Durante su visita a Brasil, Milei se mostró ultra crítico del tres veces mandatario del país vecino y líder del Partido de los Trabajadores (PT), y resintió un vínculo ya complejo desde sus inicios. Ausente en la jura de Fujimori, Lula da Silva envió en su lugar el canciller, Mauro Vieira, quien -aseguran en Balcarce 50- quedó relegado durante la jornada.

La Casa Rosada sigue con expectativas los comicios en Brasil y apuesta a una victoria del senador carioca para terminar de consolidar la “ola azul”, como la llama el libertario, en el continente. Mientras tanto, fantasea con una convocatoria de los referentes de derecha para institucionalizar una instancia por fuera de los organismos multilaterales vigentes.

“Trabajamos en armar un bloque, al estilo Grupo de Lima, con presidentes de Latinoamérica que compartan agenda. Una suerte de grupo de presidentes de derecha, varios de ellos de la cordillera. Como líder regional, la idea es que Javier (Milei) sea la referencia con Washington”, definió ante este medio una voz del Poder Ejecutivo.

La convocatoria, que comenzó a tomar forma este martes en Perú, alcanza a todos los países que “compartan agenda y que se referencien con Washington”. El objetivo es conformar una liga liderada por Milei, uno de los primeros electos en la región. Sin nombre, pero con la intención definida, los libertarios buscan concretar una alianza amplia para dar la batalla cultural en el continente.

El presidente Javier Milei en Lima junto a líderes de la región
El presidente Javier Milei en Lima junto a líderes de la región

En Balcarce 50 dan por descontada la participación de los mandatarios de Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Perú, Keiko Fujimori; Colombia, Abelardo de la Espriella; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Bolivia, Rodrigo Paz Pereira; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; y República Dominicana, Luis Abinader Corona.

El libertario protagonizó esta tarde, en Lima, un encuentro informal con varios de los mencionados en un salón del Congreso Nacional de Perú. “Tenemos tantos amigos en común”, le planteó Fujimori esta tarde a los hermanos Milei, quienes la saludaron luego de la jura. “Tal cual. Tenemos un montón de amigos en común”, respondió el Presidente, luego de haber protagonizado una reunión bilateral durante la mañana.

Hasta el momento, Milei recibió en Casa Rosada a Peña, Kast y Bukele, y se prepara para viajar a Colombia y Ecuador. El 7 de agosto participará de la ceremonia de asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia y, al día siguiente, se trasladará a Ecuador para reunirse con Noboa y firmar una serie de acuerdos conjuntos. Ambos viajes forman parte de la estrategia de articulación regional que impulsa el oficialismo para consolidar un espacio de coordinación.

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