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El truco del puerto USB en tu router Wi-Fi: convierte tu disco duro en almacenamiento en red

Este puerto permite conectar discos duros externos para compartir archivos entre todos los dispositivos conectados a la misma red inalámbrica

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router - Wi-Fi - disco duro - almacenamiento - tecnología - 31 de marzo
Los aparatos conectados a la red podrán visualizar y utilizar el disco duro como si fuera un almacenamiento en la nube. (Imagen ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios desconocen las posibilidades que ofrece el puerto USB del router Wi-Fi, pero aprovecharla puede transformar la forma en que gestionas archivos y espacio en tus dispositivos conectados.

Cómo funciona el almacenamiento en red con el puerto USB del router

Más allá de las conexiones Ethernet tradicionales, algunos modelos de router cuentan con un puerto USB que suele pasar desapercibido. Este puerto permite conectar discos duros externos o memorias USB para compartir archivos entre todos los dispositivos conectados a la red Wi-Fi, convirtiendo tu router en una especie de “nube privada” o servidor NAS doméstico.

Al conectar una unidad de almacenamiento al puerto USB del router, puedes guardar y acceder a fotos, vídeos, documentos y cualquier archivo directamente desde tu teléfono, ordenador o tablet.

router - Wi-Fi - disco duro - almacenamiento - tecnología - 31 de marzo
Algunos modelos de router cuentan con un puerto USB que suele pasar desapercibido. (Imagen ilustrativa Infobae)

El proceso es sencillo: basta con acceder a la configuración del router desde la dirección IP (por ejemplo, “192.168.1.1” o “192.168.0.1”), localizar la sección de Almacenamiento USB o Servidor de Archivos, y habilitar los modos Samba (SMB) o FTP según prefieras compartir archivos de manera local o remota.

A partir de ese momento, podrás definir los permisos para cada usuario y dispositivo, así como elegir qué carpetas compartir. De esta forma, todos los aparatos conectados a la red podrán visualizar y utilizar el disco duro como si fuera un almacenamiento en la nube, sin depender de servicios externos ni suscripciones.

Ventajas de usar el puerto USB del router Wi-Fi para compartir archivos

Aprovechar el puerto USB del router ofrece varias ventajas. Por un lado, te libera de las limitaciones de espacio en tus dispositivos y evita la necesidad de conectar físicamente discos duros a cada ordenador o móvil. También simplifica la impresión inalámbrica y la actualización del firmware del router, mejorando la seguridad y la funcionalidad general del equipo.

router - Wi-Fi - internet - tecnología - 17 de marzo
Aprovechar el puerto USB del router ayuda a evitar las limitaciones de espacio en tus dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, utilizar este sistema no requiere pagar cuotas mensuales ni modificar el hardware de tus dispositivos. Puedes crear un centro de archivos multifuncional en casa, ideal para quienes manejan gran cantidad de documentos, fotos o vídeos y quieren acceder a ellos de forma sencilla y rápida desde diferentes equipos.

La velocidad de transferencia dependerá de la calidad del cable USB y del router, pero, en general, ofrece una experiencia muy cómoda y eficiente. Si tienes un router con puerto USB y una unidad externa disponible, es una solución que puede ahorrarte muchos problemas y facilitar la gestión de tus archivos en el día a día.

Cómo sacar el máximo partido al almacenamiento USB en el router

Para aprovechar este recurso, solo necesitas conectar tu disco duro externo o memoria USB al router, acceder al panel de administración y activar el servicio de almacenamiento en red. Desde allí podrás establecer usuarios, permisos y carpetas compartidas, adaptando la solución a tus necesidades y las de tu familia o entorno laboral.

router - Wi-Fi - tecnología - 11 de enero
Otra función práctica es la posibilidad de actualizar el firmware del router a través de una memoria USB. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta funcionalidad convierte tu router en un auténtico servidor NAS sin depender de internet ni servicios de terceros, asegurando privacidad y un acceso rápido y directo a todos tus archivos importantes.

Usos prácticos del USB en el router

El puerto USB del router también resulta útil para conectar impresoras y convertirlas en dispositivos de impresión compartida. De este modo, cualquier computadora, móvil o tablet conectado a la red doméstica puede enviar documentos para imprimir sin necesidad de cables directos, facilitando el trabajo colaborativo y la gestión de tareas en el hogar o la oficina.

Otra función práctica es la posibilidad de actualizar el firmware del router a través de una memoria USB. Al descargar la última versión del software y cargarla en el dispositivo de almacenamiento, puedes instalarla directamente desde el panel de administración del router, mejorando la seguridad y el rendimiento del equipo sin depender de una actualización automática por internet.

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