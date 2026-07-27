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Rematan 6 departamentos de herencias vacantes: cuál es el precio base y cómo participar de la subasta online

Están ubicados en distintos barrios porteños y el Banco Ciudad los rematará

Fachada de un edificio con el cartel azul de Banco Ciudad, un letrero verde con la palabra LINK y puertas de vidrio en la entrada principal
Los ingresos obtenidos por las ventas se destinan por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad
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El Banco Ciudad llevará a cabo en las próximas semanas una nueva subasta de inmuebles con herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires. Esta incluye departamentos de 2 y 3 ambientes y una propiedad en PH, ubicados en los barrios de Almagro, San Nicolás, Floresta, Villa Urquiza, Recoleta y Palermo.

Las seis propiedades saldrán a remate el 14 de agosto, a partir de las 10, en una subasta online que se realizará a través de la plataforma de subastas del banco.

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Los precios base van desde los USD 36.727 para un departamento interno de dos ambientes ubicado en Av. Avellaneda 3703, en el barrio de Floresta, hasta los USD 138.880 para un departamento tipo PH desarrollado en dos niveles, situado en Serrano 1424, en Palermo.

“Los remates de bienes inmuebles con herencias vacantes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires son realizados en el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y se caracterizan por sus precios de base competitivos y por la diversidad de propiedades ofrecidas, que pueden incluir lotes, departamentos, PHs, casas, oficinas, locales comerciales, partes indivisas y cocheras”, aseguraron desde la entidad.

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Y agregaron que los ingresos obtenidos por las ventas se destinan por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

Los interesados deben inscribirse hasta 48hs hábiles antes del inicio y la participación requiere un depósito en garantía correspondiente a un porcentaje del valor base del inmueble que se desea adquirir, monto que será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o de que la oferta no resulte ganadora. El adjudicatario podrá solicitar la tenencia y cancelar anticipadamente el saldo del precio luego de la firma del boleto de compraventa.

Las propiedades en subasta son:

Departamento de 2 ambientes- Av. Díaz Vélez 3625, Piso 1° – Almagro

  • Superficie: 43,84 m²
  • Base: USD 52.357
  • Depósito en garantía: USD 1.570
  • Hora de remate: 10:00 hs
Un edificio alto con fachada de ladrillo, múltiples balcones y ventanas. En la planta baja hay una entrada acristalada y un garaje. Se ven postes y árboles sin hojas
Departamento de 2 ambientes- Av. Díaz Vélez 3625, Piso 1° – Almagro

Departamento de 2 ambientes- Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1578, Piso 10° – San Nicolás

  • Superficie total: 42,67 m²
  • Base: USD 43.405
  • Depósito en garantía: USD 1.302
  • Hora de remate: 10:45 hs

Departamento de 2 ambientes- Av. Avellaneda 3703, Piso 2° – Floresta

  • Superficie: 41,21 m²
  • Base: USD 36.727
  • Depósito en garantía: USD 1.101
  • Hora de remate: 11:30 hs
Edificio de apartamentos de múltiples pisos, árboles con follaje verde y seco, vehículos estacionados y en circulación, personas caminando en una esquina urbana
Departamento de 2 ambientes- Av. Avellaneda 3703, Piso 2° – Floresta

Departamento de 3 ambientes- Mendoza 5089, Planta Baja – Villa Urquiza

  • Superficie: 52,41 m²
  • Base: USD 63.439
  • Depósito en garantía: USD 1.903
  • Hora de remate: 12:15 hs

Departamento de 3 ambientes- Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1471, Piso 10° – Recoleta

  • Superficie: 83,45 m²
  • Base: USD 96.828
  • Depósito en garantía: USD 2.904
  • Hora de remate: 13:00 hs
Edificio alto de apartamentos, balcones con persianas, ventanas, letrero rojo de "Vende", automóvil gris estacionado, persona en acera, señales de tránsito, cables
Departamento de 3 ambientes- Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1471, Piso 10° – Recoleta

Departamento tipo PH desarrollado en dos niveles- Serrano 1424, Planta Baja y Piso 1° – Palermo

  • Superficie: 138 m²
  • Base: USD 138.880
  • Depósito en garantía: USD 4.166
  • Hora de remate: 13:45 hs

Los detalles para participar

Los interesados en participar en la subasta deben registrarse previamente en el portal de subastas del Banco Ciudad. Al inscribirse, es obligatorio constituir una garantía correspondiente al 10% del valor base de los lotes seleccionados. Si se desea ofertar por más de un lote, la garantía debe cubrir el 10% de la suma de los valores base de todos los lotes elegidos.

La transferencia de la garantía debe concretarse antes del registro y el comprobante de la operación debe subirse al portal. El proceso de inscripción finaliza 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta.

La devolución de la garantía se realizará a quienes no resulten adjudicatarios dentro de los siete días hábiles posteriores al cierre de la subasta. Para quienes resulten adjudicatarios, la garantía se retendrá hasta que se complete el pago total del saldo de precio.

La presentación de ofertas se habilita en la fecha y horario publicados en el portal. Todas las ofertas deben ingresarse exclusivamente a través del sitio oficial. Cada usuario tiene la opción de realizar todas las ofertas que desee durante el tiempo habilitado para la subasta.

Es posible presentar varias ofertas sobre el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor importe. Todas las ofertas ingresadas son de carácter irrevocable y no pueden ser retiradas.

El sistema permite a los participantes seguir en tiempo real el monto y la posición de las ofertas presentadas.

Quien registre la oferta más elevada recibirá una notificación por correo electrónico confirmando la preadjudicación. El comprador deberá abonar, dentro de los dos días hábiles posteriores a la notificación, el 10% del precio de venta más IVA en concepto de comisión y el 20% del precio como seña.

El saldo restante, equivalente al 80%, deberá ser abonado luego de que la subasta sea aprobada por la entidad vendedora y dentro de los siete días hábiles siguientes.

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