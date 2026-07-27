Cuál es el peso de la industria automotriz brasileña en la Argentina, clave de la relación económica bilateral

Brasil se especializó en autos de pasajeros y Argentina en pickups. El intercambio de modelos funciona desde hace 35 años entre ambos mercados

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A pesar de ser los dos países más fuertes de la región a nivel industrial, la verdadera integración de Argentina y Brasil en el rubro automotor data de diciembre de 1990 a raíz de la creación del Mercosur. Ese acuerdo se puso en práctica en 1991, aunque todavía con preferencias arancelarias pero no con el actual esquema, por el cual tanto cada país pueden exportarle autos al otro sin pagar arancel alguno.

El acuerdo para el sector se denomina ACE14 (Acuerdo de Complementación Económica) y a lo largo de 35 años se fue renovando con un esquema de regulación progresiva llamado Flex, un coeficiente que regula el comercio bilateral para equilibrar la balanza comercial automotriz entre ambos países. Actualmente, y hasta julio de 2027, por cada dólar que un país le importa al otro, puede exportarle dos dólares.

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La vigencia del actual esquema es hasta el 30 de junio de 2029, fecha a partir de la cuál, en teoría, debería desaparecer el Flex y la relación entre ambas industrias automotrices pasaría a ser libre, sin ese tope en la relación de importaciones y exportaciones. Dicho de otro modo, más allá del conflicto diplomático como el que la Argentina y Brasil atraviesan en la actualidad, el comercio de ambos países en el rubro automotor no debería verse alterado al menos hasta mitad de 2029.

Un sistema de bloque

Durante estos 35 años, las automotrices argentinas y las brasileñas fueron creciendo como un bloque, y la mayoría de ellas dejaron de reportar directamente a casa matriz, creando una instancia local generalmente llamada Latam, Sudamérica o Latinoamérica, con una cabeza regional que dirige la producción de cada marca en las distintas plantas de ambos países o incluso de otros como Uruguay o Colombia.

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El 60% de los autos que se venden en Argentina vienen importados desde Brasil

El poderío de ese bloque generó productos propios, autos regionales que solo se producen para abastecer a los países del Mercosur y no se venden en ninguna otra parte del mundo. El símbolo de este cambio de paradigma fue el Volkswagen Gol, un vehículo de dos puertas derivado del Voyage, que se empezó a producir en Brasil en los años 80 y que llegó a Argentina en 1991 para convertirse en el auto más vendido del mercado en poco tiempo. Hoy, de hecho, es el auto usado más vendido en Argentina.

Incluso en los años de mayores restricciones a las importaciones, como fueron 2022 y 2023, la cuota de autos brasileños en el mercado local fue siempre de relevancia, manteniéndose entre el 27% y el 35%.

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Hoy, sin restricciones de acceso al mercado oficial de cambios para pagar las importaciones, esa proporción promedia el 60% de los autos que se venden localmente, aunque con distintas configuraciones de acuerdo a las marcas, mientras que el 65% de las exportaciones de autos argentinos van para Brasil, su principal comprador.

Ford es la única automotriz que no tiene producción en Brasil, tras cerrar su planta de Bahía en enero de 2021

La única automotriz argentina que no trae autos desde Brasil es Ford, que cerró su planta de Camacari en enero de 2021, tras la decisión de la compañía de concentrarse únicamente en SUVs, pickups y vehículos utilitarios y dejar de producir autos de pasajeros. Actualmente, la marca produce la pickup Ranger en General Pacheco y trae desde China, México, Tailandia, Uruguay y Estados Unidos el resto de sus modelos.

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La otra marca que no tiene fábrica en Brasil y sí en Argentina es Peugeot, que produce localmente los modelos 208 y 2008, y el resto de sus modelos vienen desde Europa o Uruguay. Este año se empezará a vender un nuevo furgón utilitario chico, un derivado de Fiat Fiorino que se llamará Peugeot Partner Rapid, y que vendrá de Brasil, pero actualmente no hay modelos de la marca que se importen desde ese país.

La cuota brasileña en el mercado argentino

El resto de las automotrices argentinas traen gran parte de su portafolio desde Brasil. Toyota importa Corolla Cross, Corolla, Yaris Cross y Yaris, que equivalen aproximadamente el 49% del volumen de ventas en Argentina, que se complementa con otro 49% con los productos nacionales Hilux, SW4 y Hiace.

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Volkswagen es una de las marcas que trae más modelos con Tera, Polo, Nivus, Virtus, T-Cross y Saveiro, y que representan el 60% del total de autos que venden localmente. A nivel nacional solo se fabrica la pickup Amarok ya que desde 2025 se decidió importar Taos desde México.

Las dos marcas generalistas que más autos traen de Brasil son Volkswagen y General Motors. REUTERS/Roosevelt Cassio

Fiat también tiene muchos productos importados de Brasil con Mobi, Argo, Pulse, Fastback, Fiorino, Strada y Toro, lo que suma el 55% de su gama de productos en Argentina conformado por Cronos y Titano.

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Chevrolet tiene un esquema similar, pero con mayor peso aún de autos brasileños ante la baja producción de la planta de Rosario. Se traen desde ese país los modelos Onix, Sonic, algunas versiones de Tracker, Spin, y Trailblazeer, más las dos pickups Montana y S10. Los autos brasileños tienen un peso del 58% en el mercado argentino.

Renault sumó más modelos brasileños a su lineup en los últimos dos años, al traer Kardian, recuperar Kwid y ahora lanzar Boreal. Estos se sumaron a Oroch que ya estab en el mercado. La transformación de Santa Isabel para producir la nueva pickup Niágara, hizo que se discontinuaran modelos locales y solo quede Kangoo este año, con lo cuál la proporción de autos brasileños representa una cuota del 54%.

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Al contrario de Ford y Peugeot, hay marcas como Citroën que traen la mayor parte de sus autos desde Brasil

Citroën es el caso inverso de Peugeot, porque ya no produce modelo alguno en Argentina tras la finalización del ciclo de Berlingo, y trae casi toda la gama desde Brasil y Uruguay, que ahora se vio reforzada con dos nuevos modelos desde Europa. Los autos brasileños son los tres de mayor demanda de la marca: C3, Basalt y Aircross, que representan el 75% de las ventas locales.

Jeep y Ram van en conjunto para Stellantis, con una producción nacional solo de un modelo, Ram Dakota en Córdoba, pero con cuatro modelos que vienen desde Brasil como Renegade, Compass, Commander y Rampage. El impacto de esas importaciones en el volumen de ventas de ambas marcas es aproximadamente un 84%.

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Por último quedan Nissan y Hyundai, que no tienen producción local de automóviles pero traen desde Brasil los modelos de mayor volumen de ventas en Argentina. En el caso de la marca japonesa, los Nissan Kicks y Kait representan el 45% del mercado local, mientras que en la coreana los HB20 y Creta son el 95% del volumen que comercializan en Argentina.