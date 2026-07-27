Honduras asegura reservas de frijol para enfrentar la sequía y descarta por ahora una crisis de abastecimiento

El IHMA indicó que las milpas y frijolares están en etapa vegetativa y que en 45 días comenzarían nuevas cosechas.

Honduras mantiene una reserva estratégica de 120 mil quintales de frijol para enfrentar posibles afectaciones por la sequía, informó el director general del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, Jairo Aguilera. El funcionario sostuvo que las existencias alcanzan para el abastecimiento nacional y que, si fuera necesario, el Gobierno podría asignar más recursos.

Aguilera explicó “si es necesario, el Gobierno va a generar más presupuesto. Lo importante es que hay grano para comprar”, manifestó.

El director reiteró que el panorama productivo no refleja el escenario que algunos sectores habían anticipado por los efectos del cambio climático. Según Aguilera, los cultivos mantienen un desarrollo adecuado y las prácticas aplicadas por los productores han permitido avanzar en el manejo de las parcelas.

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Así mismo, las milpas y frijolares se encuentran en etapa vegetativa, por lo que espera que en 45 días comiencen a salir nuevas cosechas de varias zonas agrícolas del país.

“Las milpas están bien manejadas, hay buenos procesos, lo único es que están en periodo vegetativo y esperamos que en 45 días ya estén dando su cosecha”, indicó.

Las zonas con siembras de frijol

Las autoridades agrícolas señalan que varias regiones del país mantienen áreas sembradas de frijol, lo que permitirá fortalecer la oferta nacional durante los próximos meses.

Entre las zonas productoras mencionadas figuran El Paraíso, Olancho y Yoro, además de Tegucigalpa y el valle de Jamastrán, donde los productores mantienen cultivos que podrían contribuir a reducir los efectos de la temporada seca. Aguilera afirmó que la producción esperada permitirá atender la demanda interna y evitar escenarios de desabastecimiento.

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De acuerdo con el funcionario, el incentivo productivo impulsado por las autoridades ha motivado a los agricultores a ampliar las áreas de siembra y fortalecer la producción nacional.

El Gobierno de Honduras garantiza que no habrá desabastecimiento de granos básicos pese a la incertidumbre climática en Centroamérica.

El IHMA descarta importar frijol

Ante las preocupaciones generadas por la sequía, el IHMA aseguró que Honduras no contempla por ahora la importación de frijoles, debido a que existen reservas suficientes y una cosecha nacional en camino.

“Estamos bien, el incentivo productivo ha generado un impacto importante, hay buenas cantidades de frijol sembradas en El Paraíso, Olancho y Yoro. Hasta el momento podemos decir que vamos bien, que no hay necesidad de importación”, afirmó Aguilera.

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El funcionario llamó a la población a mantener la tranquilidad y evitar la alarma, al considerar que el país tiene capacidad para responder ante posibles dificultades relacionadas con la disponibilidad de alimentos.

Seguimiento a la sequía

Aunque las autoridades agrícolas aseguran que la producción avanza de manera favorable, reconocen que la falta de lluvias continúa como un factor de preocupación para el campo hondureño.

La inseguridad alimentaria impulsa la migración interna y externa, generando pérdida de mano de obra agrícola en Honduras. (Foto: Redes sociales)

La temporada seca ha generado impactos en distintas zonas productoras, especialmente en regiones donde la agricultura depende en gran medida de las condiciones climáticas.

Las autoridades meteorológicas han informado que en los próximos días podrían presentarse lluvias en varias áreas del territorio nacional, lo que representaría un alivio para los cultivos.

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Aguilera señaló que esas precipitaciones deben mantenerse de forma constante para garantizar mejores condiciones para la siembra y el desarrollo de los cultivos.