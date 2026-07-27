Guatemala

Capturan a extraditable en Guatemala solicitado por Estados Unidos por abuso sexual contra menor

Levi Hernández Rodas, de 43 años, era requerido por Estados Unidos y quedó a disposición judicial para iniciar el trámite de extradición

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Persona de espaldas con camiseta negra y esposas en las manos. Al fondo, un edificio con columnas, una balanza de justicia, un mazo y estrellas.
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó a Levi Hernández Rodas, solicitado por Estados Unidos por abuso sexual contra un menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un operativo realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, agentes del Centro Antipandillas Transnacional (CAT-PNC) detuvieron a Levi Hernández Rodas, de 43 años, requerido por la justicia de Estados Unidos bajo acusaciones de abuso sexual contra un menor.

La captura con fines de extradición se llevó a cabo en la vía pública de la comunidad San José Montufar, municipio de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu. Según la PNC, la identificación y aprehensión del sospechoso ocurrió sin incidentes, luego de que las autoridades confirmaron sus datos personales en el lugar.

Órdenes judiciales internacionales por delitos sexuales

El detenido, Levi Hernández Rodas, enfrenta cuatro órdenes judiciales emitidas por tribunales estadounidenses.

La orden de aprehensión para extradición fue autorizada el 20 de julio de 2026 por el juzgado de turno guatemalteco, en respuesta a la solicitud formal de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte oficial de la PNC, el expediente remitido desde el país requirente fundamenta el pedido en los siguientes cargos:

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  • Acto lascivo forzado contra un menor de edad
  • Tres cargos de agresión sexual agravada contra un menor, conforme a la Sección 269 del código legal aplicable en la jurisdicción solicitante
Las autoridades de Guatemala señalaron que la cooperación internacional entre la PNC, la SGAIA y agencias federales ha fortalecido la búsqueda de prófugos por delitos transnacionales.
Estados Unidos reclama a Levi Hernández Rodas con cuatro órdenes judiciales por acto lascivo forzado y tres cargos de agresión sexual agravada contra un menor. (PNC de Guatemala)

Tras la captura, el individuo fue puesto de inmediato a disposición de la judicatura para iniciar el trámite de extradición hacia Estados Unidos. El proceso sigue los protocolos de cooperación internacional vigentes entre ambas naciones.

Contexto: extradiciones en aumento y delitos transnacionales

La detención de Levi Hernández Rodas eleva a 31 el número de personas capturadas con fines de extradición en lo que va de 2026, según datos del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil.

La mayoría de extraditables solicitados por Estados Unidos enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y conspiración para distribuir drogas, que representan más del 60 % de los casos.

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No obstante, las autoridades guatemaltecas han destacado un crecimiento en la localización de fugitivos buscados por delitos como agresión sexual, trata de personas, lavado de dinero y delincuencia organizada.

En los últimos años, las cifras reflejan una tendencia sostenida:

  • 31 extraditables capturados en 2026 hasta la última semana de julio
  • 31 extradiciones en 2025
  • 27 capturas en 2024 y 2023

Según autoridades de Gobierno, el trabajo conjunto entre unidades especializadas de la PNC, como el CAT y la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), junto con agencias federales internacionales, ha facilitado la ejecución de operativos de inteligencia en todo el país.

Las autoridades de Guatemala señalaron que la cooperación internacional entre la PNC, la SGAIA y agencias federales ha fortalecido la búsqueda de prófugos por delitos transnacionales.
La captura con fines de extradición se realizó en San José Montufar, Nuevo San Carlos, Retalhuleu, en un operativo del CAT-PNC. (PNC de Guatemala)

Cooperación internacional y procedimientos judiciales

El procedimiento para extraditar a Levi Hernández Rodas continuará en los tribunales guatemaltecos, donde se evaluará la documentación enviada por Estados Unidos y se garantizarán los derechos del detenido durante el proceso.

Las autoridades de Guatemala reiteran su compromiso con la cooperación internacional en la persecución de delitos graves, en especial aquellos que involucran a víctimas menores de edad.

“El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil mantienen activas las operaciones para ubicar y capturar a prófugos reclamados por la justicia internacional”, informó la institución en un comunicado oficial. Este esfuerzo conjunto busca fortalecer la seguridad nacional y cumplir con los compromisos bilaterales en materia de justicia.

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