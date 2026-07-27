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Guatemala: Apuntan al narcomenudeo como principal hipótesis del ataque que dejó seis muertos en Boca del Monte

Entre las víctimas está una creadora de contenido; la Policía Nacional Civil investiga si el crimen se vinculó a venta de drogas al menudeo

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El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, exigió acciones a la Presidencia, a la PNC y al sistema de Justicia por la inseguridad en el municipio.
La Policía Nacional Civil identificó a seis víctimas mortales de la masacre en Boca del Monte, entre ellas María Eugenia Reyes Morales.

Conmoción y repudio ha generado el asesinato de siete personas, entre ellas una creadora de contenido, en Boca del Monte, del municipio de Villa Canales, en Guatemala.

Sin embargo, las primeras hipótesis en torno al hecho podría dejar al descubierto actividades ilícitas de la familia que podrían relacionarse con el crimen organizado.

César Mateo, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, detalló en entrevista con Infobae, que, a pesar de lo prematuro de la investigación, han salido a luz tres aspectos clave que forman parte de las pesquisas que se están realizando.

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“Por ahora se manejan tres hipótesis. Una de ellas es la venta de drogas al menudeo, la segunda es que el crimen fue una venganza y por último se menciona la posibilidad de una extorsión, pero la primera es la más fuerte“, detalló.

Según Mateo, cuando se menciona el tema de extorsión, aún no se tiene claro si la familia estaba siendo extorsionada o si eran ellos los que estaban promoviendo la extorsión a alguien más, pero de algo que están casi seguros es que hay relación con las pandillas.

Un ataque armado en Boca del Monte, Villa Canales, dejó siete muertos y dos heridos, según los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil de Guatemala. (Foto cortesía Vinicio Gutierrez)
Un ataque armado en Boca del Monte, Villa Canales, dejó siete muertos y dos heridos, según los Bomberos Municipales y la Policía Nacional Civil de Guatemala. (Foto cortesía Vinicio Gutierrez)

No obstante, el portavoz de la PNC insistió en que, por ahora, la versión con más fuerza en la investigación, es la relacionada con la venta de drogas al menudeo, la cual estaría vinculada a una lucha de territorio entre pandillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS-13).

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El crimen

Siete personas fallecieron y dos más resultaron heridas durante de un ataque armado ocurrido durante la media noche del sábado 25 de julio en la zona 2 de Boca del Monte, del municipio de Villa Canales, en Guatemala.

Entre las víctimas mortales se encuentra la creadora de contenido María Eugenia Reyes Morales, conocida como “La MiAmor”. Al principio se afirmó que, su hijo, el TikToker conocido como “El Pako” y con quien ella publicaba videos humorísticos, también estaba entre los fallecidos, pero más tarde él publicó un video que descartaría su muerte.

Pese a que se creía entre las víctimas mortales, el Pako publicó un video en TikTok para despedir a La MiAmor. (Redes Sociales)

Testigos detallaron a las autoridades de la PNC que la familia se encontraba celebrando el cumpleaños de “LaMiAmor”, en una vivienda ubicada en la 8a. avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte,Guatemala.

Aunque el portón de la residencia se encontraba cerrado, la familia tenía la puerta principal abierta. Uno de los asistentes abrió el portón para quemar cohetillos, momento aprovechado por intrusos que esperaban una oportunidad para atacar.

En cuestión de minutos, el festejo se tornó en tragedia. Los cuerpos de socorro y laPolicía Nacional Civil confirmaron que seis personas murieron en el lugar por múltiples impactos de arma de fuego.

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

  • Lester Joel García, de 23 años
  • Kevin Antonio Bol Pichiya, 18
  • Boris Ariel Tello Reyes, 29
  • José Antonio Juárez Orellana, 20
  • María Heugenia Reyes Morales, 58

Y un adolescente de 17 años, a quien sólo nombraron como Ramos Monterroso.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, exigió acciones a la Presidencia, a la PNC y al sistema de Justicia por la inseguridad en el municipio.
La Policía Nacional Civil identificó a seis víctimas mortales de la masacre en Boca del Monte, entre ellas María Eugenia Reyes Morales. (Bomberos Voluntarios)

El ataque dejó también a dos personas gravemente heridas: Verónica Velázquez Linares, de 34 años, y Francisco Tello Loarca, de 62. Ambos recibieron atención médica urgente y fueron trasladados a un hospital, donde su estado se mantiene bajo pronóstico reservado.

Las autoridades han iniciado una investigación en busca de esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables. Por el momento, la venta de drogas al menudeo sería la hipótesis con más fuerza dentro de la investigación.

Despliegue de fuerzas

Por su parte, el portavoz de la PNC indicó que se ha desplegado un operativo masivo de agentes en Boca del Monte, Amatitlán, San Miguel Petapa, Villa Canales y Villa Hermosa, con el propósito de dar con los responsables del crimen.

Los operativos de seguridad y prevención en distintos sectores de Villa Canales, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, prevenir hechos delictivos y garantizar el orden público.

Estas acciones son supervisadas por la Comisario General, Diana Ramos, jefa del Distrito Central; el comisario Carlos Girón, jefe de Fuerzas Especiales de Policía; el comisario Ángel Vargas, jefe de DIPRONA; y el subcomisario Maximiliano López, jefe de la comisaría 15, detalló la PNC.

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