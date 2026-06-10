Mundial 2026: actividades imperdibles por menos de 25 dólares en México, EEUU y Canadá

En la imagen podemos apreciar lugares icónicos de la Ciudad de México, Miami y Monterrey, tres vibrantes ciudades que comparten el honor de ser sedes oficiales del Mundial 2026. (Composición Infobae: Difusión)

Viajar para vivir el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá puede convertirse en una oportunidad para conocer algunas de las ciudades más emblemáticas del continente sin que el gasto se dispare. Más allá de la pasión por el fútbol y la entrada al estadio, el viaje implica una serie de decisiones que afectan directamente el presupuesto: alojamiento, transporte, alimentación y actividades.

Para quienes buscan alternativas asequibles, existen recorridos urbanos, propuestas culturales y experiencias deportivas en las sedes del torneo que permiten disfrutar y explorar cada destino con menos de 25 dólares, según un relevamiento de Civitatis.

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Actividades turísticas económicas durante el Mundial 2026

La planificación de un viaje mundialista se extiende mucho más allá de conseguir una entrada para ver a la selección favorita. Los gastos derivados de moverse entre ciudades, encontrar hospedaje y organizar la alimentación pueden llevar el presupuesto al límite. En ese contexto, la búsqueda de actividades accesibles resulta fundamental para quienes no quieren renunciar a conocer el entorno en cada sede.

Ciudad de México (México). La fotografía está tomada desde el segundo piso de un autobús turístico. (Difusión)

En muchas metrópolis que recibirán partidos, las atracciones principales y los tours más populares suelen tener precios elevados, superando los 50 dólares en algunos casos.

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Sin embargo, existe una amplia gama de opciones económicas: desde recorridos urbanos de libre aportación, donde se sugiere una propina según la satisfacción del visitante, hasta entradas a museos, paseos panorámicos y actividades deportivas con tarifas moderadas. Esta variedad de alternativas posibilita mirar cada ciudad con otra perspectiva, acercándose a su vida cotidiana y a su cultura sin sacrificar la economía personal.

Opciones culturales y deportivas en las sedes del Mundial

En la Ciudad de México, uno de los escenarios centrales del evento, es posible recorrer el centro histórico mediante un free tour que abarca el Zócalo, la Catedral Metropolitana y la zona del Templo Mayor. Este itinerario permite apreciar la convivencia de las raíces prehispánicas con la arquitectura colonial y la vida política actual del país.

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Es una vista aérea de la ciudad, muy probablemente la zona cercana a South Pointe Park y la Bahía de Vizcaya (Biscayne Bay). (Difusión)

Además, quienes deseen una experiencia nocturna pueden optar por un tour en autobús descapotable, que recorre puntos icónicos como la Diana Cazadora, Bellas Artes y Paseo de la Reforma por un costo reducido. La visita al mirador de la Torre Latinoamericana, con una tarifa accesible, ofrece una panorámica de la capital y constituye otra alternativa asequible.

Guadalajara se distingue por su propuesta más cercana a la identidad local. Un recorrido por su centro sirve para descubrir plazas, iglesias y edificios históricos, mientras que la localidad de Tlaquepaque invita a pasear entre calles llenas de música, artesanía y gastronomía típica.

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Para familias con niños, KidZania Guadalajara presenta actividades lúdicas por precios bajos, y parques como Selva Mágica y acuarios interactivos ofrecen entradas económicas, combinando entretenimiento y educación ambiental.

En Monterrey, el free tour por el centro y el Paseo Santa Lucía permite conocer una ciudad marcada por su transformación urbana y su entorno montañoso. El trayecto en barco por este canal artificial conecta espacios emblemáticos, como el Parque Fundidora y el Museo de Historia Mexicana, por una tarifa que se mantiene dentro del rango asequible.

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Monterrey, Nuevo León (México). Esta imagen muestra el famoso Paseo Santa Lucía, que es un canal o río artificial muy turístico. (Difusión)

Experiencias accesibles para el visitante internacional

Miami, conocida por sus playas y centros comerciales, ofrece alternativas para quienes desean aprovechar el tiempo entre partidos sin alejarse del centro. Un free tour por Downtown, que incluye trayectos en el Metromover y paradas en lugares como la Iglesia Gesu y Biscayne Bay, resulta una opción práctica y económica.

Para quienes priorizan las compras, existe la posibilidad de trasladarse a los outlets de Sawgrass Mills con un tour de bajo costo. Además, asistir a un partido de los Miami Marlins permite incorporar una vivencia deportiva estadounidense al itinerario, incluso para quienes no son seguidores habituales del béisbol.

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Los Ángeles, una de las sedes más extensas y con mayores distancias entre atractivos, requiere una planificación cuidadosa para no elevar el gasto. Entre las opciones destacadas figura la ruta de senderismo hasta el cartel de Hollywood, que permite disfrutar de vistas panorámicas y acercarse a símbolos del cine estadounidense con una entrada asequible.

La imagen muestra un hermoso paisaje de Central Park, el famoso parque urbano ubicado en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). (Difusión)

El free tour por distintas zonas urbanas de la ciudad también está disponible, siempre considerando los tiempos de traslado y el punto de encuentro.

La final del Mundial se jugará en Nueva Jersey, pero buena parte de la experiencia turística se desarrollará en Nueva York. En una ciudad donde el costo de vida puede afectar el presupuesto, los free tours por Manhattan, Central Park o distintos barrios resultan útiles para obtener una primera aproximación y decidir luego qué actividades específicas realizar.

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Entre las alternativas culturales, la entrada al Museo de la Ciudad de Nueva York permite conocer la evolución urbana y social de la metrópoli por un precio moderado, complementando la estadía durante el evento.

La clave para aprovechar al máximo el viaje al Mundial 2026 está en la planificación y comparación de alternativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para ahorrar en recorridos turísticos durante el Mundial

A la hora de elegir actividades, resulta conveniente priorizar los recorridos urbanos de libre aportación y aquellas entradas culturales o deportivas que no excedan los 25 dólares. Este tipo de propuestas no solo permiten optimizar el gasto, sino también descubrir espacios menos transitados y vivir la ciudad como un local.

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En la mayoría de las sedes mundialistas, la oferta de este tipo de experiencias es variada y se adapta tanto a quienes viajan solos como a familias o grupos de amigos, facilitando la personalización del itinerario según intereses y presupuesto.

La clave para aprovechar al máximo el viaje al Mundial 2026 está en la planificación y comparación de alternativas, priorizando aquellas que equilibran acceso a la cultura, el entretenimiento y el deporte sin desbordar el presupuesto.