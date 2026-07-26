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La fuerte crítica de Pierre Gasly a Alpine por el pésimo rendimiento en el GP de Hungría

El piloto francés dejó en claro su malestar por el flojo nivel del team galo en las últimas carreras de la Fórmula 1

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Pierre Gasly expresó su malestar por el rendimiento de Alpine en el Hungaroring
Pierre Gasly expresó su malestar por el rendimiento de Alpine en el Hungaroring

Alpine concretó un fin de semana indeseado en el cierre de la primera parte de la temporada de la Fórmula 1. El equipo se fue con las manos vacías del Gran Premio de Hungría después de que Pierre Gasly (12°) y Franco Colapinto (15°) quedaran lejos de los puntos, además de que perdió el quinto lugar en el Campeonato de Constructores con Racing Bulls. Ambos pilotos expresaron su descontento con el rendimiento del monoplaza, aunque el experimentado corredor francés apuntó con fiereza contra la falta de mejoras del vehículo.

“Si nos fijamos en el resultado final, como equipo, no estuvimos lo suficientemente cerca como para luchar por los puntos y nos faltó ritmo para competir con los Racing Bulls o con cualquiera de los dos Audi. Probamos algo diferente y contábamos con algunos juegos de neumáticos nuevos, pero, aun así, eso no supuso una gran diferencia en nuestra carrera”, analizó Pierre Gasly en el comunicado oficial que difundió Alpine.

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Inmediatamente, dejó una reflexión contundente sobre el trabajo que deben realizar para la segunda parte del año: “Nos esforzamos al máximo, pero esta es la realidad de nuestra situación actual; no podemos negarla y solo podemos solucionarla nosotros mismos mejorando el rendimiento del coche. A veces, aunque el coche no se maneje del todo bien, sigues teniendo ritmo y puedes conseguir un buen resultado, pero ahora mismo las sensaciones al volante no son buenas y el rendimiento también lo refleja”.

Racing Bulls superó a Alpine en la tabla de constructores (REUTERS/Bernadett Szabo)
Racing Bulls superó a Alpine en la tabla de constructores (REUTERS/Bernadett Szabo)

Gasly puntualizó en que Alpine tiene que aprovechar el parate por el verano boreal para marcar un punto de inflexión en la segunda parte de año. “Afortunadamente, el parón de verano llega en un buen momento, lo que significa que habrá menos carreras en las que se puedan sumar puntos y se puedan ampliar las diferencias. Sabemos que nos llegan piezas nuevas y esperamos que las mejoras aporten el rendimiento que queremos. Otros equipos lo han demostrado, y tenemos que seguir su ejemplo. Es importante que logremos esas mejoras, y rápidamente; de lo contrario, nos resultará muy difícil recuperar el quinto puesto en el campeonato”, remarcó el francés.

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Alpine fue la única escudería que no llevó mejoras al Hungaroring, algo que se replicó en las últimas citas. Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team con sede en Enstone, también fue tajante respecto al rendimiento del monoplaza. “Terminar una carrera sin sumar puntos es decepcionante, sobre todo porque hemos perdido la quinta posición en el Campeonato de Constructores. No hemos estado a la altura últimamente, pero aún queda media temporada y lo que más importa es dónde terminemos en la última carrera”, destacó el italiano.

Franco Colapinto, por su parte, también expresó su preocupación por el rendimiento del equipo. “Ha sido una tarde muy complicada y, en general, nos ha faltado mucho ritmo. Tras las tres primeras vueltas, empecé a tener problemas con el coche y, por desgracia, nunca llegué a recuperarme del todo. Incluso con neumáticos nuevos, seguíamos muy lejos del ritmo y éramos lentos, así que tenemos que averiguar por qué; quizá tuviéramos algún daño, ya que ni el equilibrio ni el agarre eran los mejores”, aseguró el argentino en el comunicado oficial de Alpine.

En esta misma línea, sumó: “Llegamos al parón sabiendo que tenemos que seguir trabajando duro. En las últimas carreras antes de hoy sumamos puntos, pero tenemos que mejorar. Aston Martin ha demostrado que es posible dar un gran salto adelante y esperamos poder hacer lo mismo pronto cuando incorporemos las mejoras”.

El equipo francés sufrió durante toda la prueba en el Hungaroring por un rendimiento del monoplaza por debajo del de sus rivales. Colapinto volvió a destacarse en la largada, donde avanzó dos posiciones, pero luego cayó al 14° puesto al quedar atrapado en el tráfico. El argentino rodó detrás de Gabriel Bortoleto y una detención lenta en boxes lo devolvió a pista en el fondo de la grilla. Desde allí transitó en el 16° lugar, siempre detrás de Lance Stroll.

El ritmo de los dos pilotos de Alpine fue parecido, aunque insuficiente para discutir posiciones más adelante. Colapinto no logró seguir de cerca al Aston Martin de Stroll. A Gasly le ocurrió algo similar en su pelea con Nico Hülkenberg por la 12° posición. Después de las segundas paradas, el francés quedó a más de 21 segundos del Audi en el 13° puesto, mientras Colapinto se mantuvo a poco más de cuatro segundos de Stroll.

Las detenciones bajo Virtual Safety Car alteraron el cierre. Gasly terminó por delante de los Aston Martin en la 12° colocación y Colapinto, único piloto que no entró a cambiar neumáticos en ese tramo, cerró la carrera en el 15° lugar. Ese resultado dejó a la escudería sin el quinto puesto en el Campeonato de Constructores.

La actividad de la categoría se reanudará del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort. Durante la jornada también se confirmó el regreso de Malasia al calendario a principios de octubre, bajo la denominación de GP de Bahréin por patrocinio, en reemplazo de las fechas canceladas por el conflicto en Medio Oriente.

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