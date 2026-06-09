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La trampa del Mundial: 4 de cada 10 hinchas no distinguen una página oficial de una estafa para ver los partidos

Algunos sitios obligan a instalar reproductores o complementos para “habilitar” el vivo, pero ese paso puede infectar el dispositivo y robar contraseñas

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Persona disfrutando de un partido de fútbol en dispositivos electrónicos: computadora, tableta, móvil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cómo evitar estafas al ver el Mundial 2026, plataformas oficiales y verificación de enlaces - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del Mundial 2026 ha desatado una fiebre digital en busca de transmisiones en vivo, pero también ha puesto en alerta a los expertos en ciberseguridad: el 39% de los aficionados latinoamericanos no sabe reconocer una página falsa de streaming, exponiéndose a posibles fraudes y robo de datos.

A medida que millones de usuarios buscan alternativas gratuitas para no perderse ningún partido, los ciberdelincuentes se aprovechan de la urgencia y la emoción para desplegar campañas de estafa cada vez más sofisticadas, con páginas que imitan a la perfección los portales oficiales.

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El fenómeno importa porque el fútbol es uno de los motores de tráfico digital más potentes en el mundo y, durante eventos de alto impacto, las estafas online se multiplican. Según la compañía de ciberseguridad, Kaspersky, la ingeniería social y el diseño convincente de los sitios fraudulentos dificultan la detección, aumentando el riesgo para quienes priorizan la inmediatez sobre la seguridad.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los engaños suelen cambiar letras, sumar palabras extrañas o mostrar errores mínimos para parecer legítimos, y luego exigen registro o pago, una táctica eficaz en eventos masivos donde la presión por ver el partido reduce la atención - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las páginas falsas durante el Mundial

Durante los grandes torneos, los ciberdelincuentes crean sitios que se hacen pasar por plataformas de streaming oficiales o autorizadas. Estos portales falsos suelen promocionarse a través de anuncios en redes sociales, mensajes en apps de mensajería y resultados patrocinados en buscadores, prometiendo transmisiones en vivo, acceso gratuito o pruebas premium para ver los partidos sin restricciones.

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El engaño suele consistir en solicitar al usuario que se registre o entregue información personal y financiera para desbloquear el acceso al contenido. En otros casos, inducen a descargar aplicaciones o extensiones que contienen malware, capaz de robar credenciales o comprometer el dispositivo.

Por qué los hinchas caen en la trampa

Investigaciones de la compañía de ciberseguridad revelan que casi 4 de cada 10 latinoamericanos no sabe identificar un sitio web falso, y un 11% adicional no tiene claro cómo verificar la legitimidad de una página incluso cuando sospecha de ella. El contexto de urgencia, la presión por no perderse el partido y la apariencia verosímil de los sitios fraudulentos facilitan el éxito de las campañas de phishing.

Según Leandro Cuzzo, analista de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, “el rival más peligroso para muchos aficionados no estará en la cancha, sino en internet. Los ciberdelincuentes aprovechan la búsqueda de transmisiones de último momento para posicionar páginas fraudulentas que recopilan datos personales, credenciales e información financiera”.

Cómo actúan las estafas digitales durante el Mundial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fiebre por transmisiones en vivo impulsa sitios fraudulentos que imitan portales oficiales, piden registros y datos bancarios o inducen descargas con malware, un riesgo que crece cuando prima la urgencia por no perderse partidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Imitación de plataformas oficiales: Páginas que cambian una letra, agregan términos extraños o utilizan URLs muy similares a las reales.
  • Promesas de acceso gratuito o en alta calidad: Aprovechan la expectativa de contenido premium sin coste para captar víctimas.
  • Requerimiento de registro y datos bancarios: Solicitan información bajo el pretexto de pruebas gratuitas o desbloqueo de transmisiones.
  • Descarga de software malicioso: Invitan a instalar apps, reproductores o extensiones que pueden infectar el dispositivo.

Consejos para evitar caer en la trampa

Los expertos en ciberseguridad recomiendan a los aficionados seguir estas pautas:

  • Usar solo plataformas oficiales y autorizadas para ver los partidos. Evita enlaces compartidos en redes sociales, grupos de mensajería o sitios poco conocidos.
  • Verificar la URL antes de ingresar información personal. Los sitios falsos suelen tener pequeñas variaciones, errores ortográficos o palabras añadidas.
  • No descargar aplicaciones ni extensiones desde enlaces desconocidos. Si una página te pide instalar algo para ver el partido, es una señal de alerta.
  • Contar con una solución de seguridad actualizada en todos los dispositivos para detectar y bloquear amenazas antes de que se produzca el daño.

La falta de alfabetización digital y la presión por acceder a las transmisiones convierten a los hinchas en un blanco fácil para los delincuentes. La mejor defensa es la prevención: mantenerse informado, desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad y priorizar la seguridad sobre la inmediatez.

La trampa del Mundial es real y puede tener consecuencias graves para quienes no distinguen una página legítima de una estafa digital. En el mayor espectáculo futbolístico del mundo, la clave para disfrutar los partidos sin riesgos está en la prudencia y en el uso de plataformas seguras y verificadas.

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