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WhatsApp probará alertas para detectar posibles estafas en mensajes

La función en fase beta busca detectar patrones típicos de fraude en chats, especialmente de remitentes desconocidos

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WhatsApp prueba “Alerta de estafa” y suma avisos en tiempo real sin romper el cifrado - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp prueba “Alerta de estafa” y suma avisos en tiempo real sin romper el cifrado - REUTERS/Dado Ruvic

WhatsApp trabaja en una nueva función de seguridad que podría transformar la manera en que los usuarios enfrentan las estafas por mensajería: el sistema de “Alerta de estafa”.

Esta herramienta, actualmente en fase beta, tiene como objetivo identificar y advertir sobre posibles mensajes fraudulentos, sumando una capa adicional de protección sin comprometer el cifrado de extremo a extremo que caracteriza a la plataforma.

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El lanzamiento de estas alertas importa hoy más que nunca, ya que los intentos de fraude digital continúan creciendo en aplicaciones de mensajería. Con millones de usuarios expuestos a mensajes sospechosos, WhatsApp busca ayudar a identificar riesgos en tiempo real sin sacrificar la privacidad.

WhatsApp tiene funciones que muchos de sus usuarios desconocen.
“Alerta de estafa” analiza mensajes en el teléfono y advierte sobre fraudes en WhatsApp (Foto: WhatsApp)

¿En qué consiste la función “Alerta de estafa”?

La función “Alerta de estafa” está siendo probada en la versión beta de WhatsApp para Android y, según la compañía, se activará cuando el sistema detecte patrones típicos de estafa en mensajes recibidos, especialmente de contactos desconocidos. La novedad radica en que el análisis se realiza íntegramente en el dispositivo del usuario, sin que los mensajes salgan del teléfono ni sean compartidos con terceros.

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Cuando WhatsApp detecta una posible estafa, muestra una advertencia en la parte superior del chat, informando al usuario sobre el riesgo potencial. La app genera un registro local que indica cuándo se detectó actividad sospechosa, pero no comparte esta información fuera del dispositivo, garantizando la confidencialidad.

¿Cómo funcionará en la práctica?

  • Detección local: El sistema revisa los mensajes entrantes de remitentes desconocidos y, si identifica patrones asociados a fraudes comunes (como solicitudes de dinero, promesas de premios o enlaces sospechosos), activa la alerta.
  • Privacidad asegurada: Todo el procesamiento ocurre en el dispositivo. Los mensajes siguen estando cifrados de extremo a extremo, y ni WhatsApp ni Meta pueden acceder a su contenido.
  • Registro transparente: Se crea un historial interno, solo visible para el usuario, que muestra cuándo y por qué se activó la alerta de estafa.

La función aún no está disponible para todos los usuarios, pero se espera que llegue a más dispositivos en futuras actualizaciones, conforme avancen las pruebas y se pulan detalles de funcionamiento.

WhatsApp refuerza su defensa contra estafas con detección local y registro transparente - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp refuerza su defensa contra estafas con detección local y registro transparente - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otras novedades recientes en WhatsApp

WhatsApp no solo trabaja en la seguridad. Entre las últimas actualizaciones y pruebas beta se encuentran:

  • Rediseño de la interfaz Liquid Glass para Mac e iPad, que unifica el aspecto con la versión de iPhone.
  • Nuevos filtros y organización de chats, que permiten una gestión más intuitiva de conversaciones archivadas, bloqueadas o de terceros.
  • Mensajes de “ver una sola vez” para texto, que desaparecen tras ser leídos y bloquean capturas de pantalla.
  • Herramientas de IA para empresas, con agentes que gestionan la comunicación con clientes fuera del horario laboral.

¿Por qué WhatsApp refuerza la seguridad ahora?

El auge de los fraudes digitales en plataformas de mensajería ha obligado a las grandes tecnológicas a invertir en herramientas preventivas. Las estafas por WhatsApp pueden adoptar múltiples formas: suplantación de identidad, enlaces maliciosos, solicitudes de dinero o manipulación emocional. Con la función “Alerta de estafa”, la app busca reducir el impacto de estos fraudes y reforzar la confianza de su comunidad global.

Consejos para evitar estafas en WhatsApp

  • Desconfía de mensajes de desconocidos que soliciten información personal o dinero.
  • No hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos de remitentes no verificados.
  • Activa la verificación en dos pasos y revisa las configuraciones de privacidad con regularidad.
  • Mantén la app y el sistema operativo actualizados para acceder a las últimas funciones de seguridad.

WhatsApp refuerza su apuesta por la seguridad con funciones como “Alerta de estafa”, que apuntan a proteger a los usuarios en tiempo real sin sacrificar la privacidad.

La innovación en la detección de riesgos y la transparencia en el funcionamiento del sistema marcan un nuevo estándar en la lucha contra el fraude digital en la mensajería instantánea. Mantente atento a las próximas actualizaciones para aprovechar al máximo estas nuevas herramientas.

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