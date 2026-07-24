Centroamérica y el Caribe: Con nuevos formatos y sedes, la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 ya tiene sus grupos

La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 definió en Miami los grupos de sus tres categorías y reunirá a 41 selecciones entre septiembre de 2026 y marzo de 2027. (Cortesía: Redes sociales)

La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 definió este jueves en Miami los grupos de sus tres categorías y puso en marcha un torneo que reunirá a 41 selecciones entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, con la Copa Oro Concacaf 2027 como objetivo clasificatorio.

El nuevo ciclo mantuvo el sistema de ascensos y descensos y reservó un acceso directo a los cuartos de final de la Liga A para México, Estados Unidos, Canadá y Panamá por su posición en el ranking regional. La fase final de esa categoría se jugará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Según informó la Concacaf, la competencia se disputará durante las Ventanas FIFA de septiembre-octubre y noviembre de 2026. Los criterios específicos de clasificación hacia la Copa Oro todavía no fueron anunciados por la organización.

La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 definió en Miami los grupos de sus tres categorías y reunirá a 41 selecciones entre septiembre de 2026 y marzo de 2027. (Cortesía: Liga de Naciones de Concacaf)

Cuatro selecciones entraron directo a cuartos de final

La Liga A quedó compuesta por 16 equipos y se organizará con una fase de grupos y una instancia de cuartos de final. Las 12 selecciones de menor clasificación fueron distribuidas en dos grupos de seis bajo formato suizo y cada una jugará cuatro partidos: dos de local y dos de visitante.

El Grupo A incluirá a Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana. El Grupo B reunirá a Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.

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Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final. Allí se sumarán las cuatro selecciones mejor ubicadas del ranking regional, y los cruces se definirán por reglamento según la posición final de los clasificados en la fase previa.

Esos cruces se jugarán a ida y vuelta entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026. Los ganadores por marcador global pasarán a las Finales en Los Ángeles.

Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana integrarán el Grupo A de la Liga A, mientras que Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador formarán el Grupo B. (Selección Dominicana)

La Liga B y la Liga C definirán ascensos

La Liga B también contará con 16 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cuatro. El Grupo A tendrá a Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán; el B a Guadalupe, Bermudas, Santa Lucía y Barbados; el C a Cuba, Granada, San Cristóbal y Nieves y Bonaire; y el D a Guayana Francesa, San Vicente y las Granadinas, Belice y Sint Maarten.

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Cada equipo disputará seis partidos, con ida y vuelta frente a todos los rivales de su grupo. La Concacaf indicó que los encuentros de septiembre y octubre se organizarán en sedes centralizadas por las selecciones con mejor ranking, y los de noviembre por las mejor clasificadas.

Los ganadores de cada grupo avanzarán al Campeonato de la Liga B para definir al campeón de la categoría. Los equipos que terminen en la última posición de cada zona descenderán a la Liga C.

La Liga C reunirá a nueve selecciones en tres grupos de tres. Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas integrarán el Grupo A; Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila formarán el B; y Saint Martin, Bahamas e Islas Vírgenes Estadounidenses compondrán el C.

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México, Estados Unidos, Canadá y Panamá ingresaron directo a los cuartos de final de la Liga A por su posición en el ranking regional. (Cortesía: Liga de Naciones de Concacaf)

Sistema de ascensos y descensos en la Liga de Naciones Concacaf

Cada selección jugará cuatro partidos y enfrentará dos veces a cada rival del grupo. Los partidos también se disputarán en sedes centralizadas, con la selección mejor clasificada como anfitriona.

La Liga de Naciones Concacaf 2026/27 servirá como clasificatoria para la Copa Oro 2027 y conservará el mecanismo de movilidad entre categorías: los equipos que terminen quintos y sextos en la Liga A bajarán a la Liga B, y en la Liga C ascenderán los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar.

La fase de grupos de la Liga A y de la Liga C se jugará del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

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