Panamá

Panamá continúa siendo un país ideal para que los ticos realicen turismo de compras

Comerciantes se preparan para el Panama Black Weekend, que en 2025 generó ingresos por $87 millones

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Personas caminan y compran en un pasillo de centro comercial con tiendas de ropa y zapatillas, y un cartel de 'Panamá Black Weekend'.
Turistas de Costa Rica compran ropa y zapatillas en un centro comercial de Panamá, donde se celebra el evento comercial Black Weekend. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visita de turistas costarricenses a Panamá crece cada vez más, registrando en 2025 la entrada por el Aeropuerto Internacional de Tocumen de unos 85,298 ticos, un crecimiento de 29.43% en comparación con el año anterior.

Más de la mitad de estos turistas acuden a Panamá a hacer compras, aprovechando eventos como el Panama Black Weekend, una iniciativa de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), respaldada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Visit Panamá.

Generalmente, en Panamá los precios de calzados, ropa y electrodomésticos, entre otros productos, son más bajos que los que se ofrecen en Costa Rica, y tienden a bajar mucho más cuando se dan los famosos “baratillos”.

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Los comercios panameños ya se preparan para el Panama Black Weekend, evento que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre de 2026, con la participación de más de 16 plazas y centros comerciales que, según se informó, ofrecerán descuentos de hasta 70%.

En la actividad participarán 20 mil marcas confirmadas, más 3 mil tiendas y descuentos en categorías como moda, tecnología, belleza, calzado, accesorios y joyería, de acuerdo con los organizadores.

Pasillo del centro comercial Albrook Mall, más de 3 mil tiendas ofrecerán descuentos durante el evento organizado por el sector privado. (Cortesía)
Pasillo del centro comercial Albrook Mall, más de 3 mil tiendas ofrecerán descuentos durante el evento organizado por el sector privado. (Cortesía)

Pero más allá de las compras, las autoridades de turismo señalan que Panamá ofrece al viajero costarricense la posibilidad de complementar su visita con experiencias culturales, gastronómicas y naturales.

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Agregaron que en pocos días los visitantes pueden recorrer el Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, además de disfrutar de la oferta culinaria de la ciudad de Panamá, reconocida también por el organismo internacional como Ciudad Creativa de la Gastronomía.

También pueden explorar un país donde en pocas horas es posible conectar con el Caribe, el Pacífico, la selva tropical y la vida urbana en un mismo itinerario.

De Costa Rica a Panamá hay vuelos directos, a lo que se le suma el programa Panamá Stopover, que permite a los viajeros agregar una estadía en Panamá de hasta 15 días sin costo adicional en el pasaje aéreo, convirtiendo el viaje en dos destinos por el precio de uno.

El Panama Black Weekend 2025 generó un movimiento comercial valorado en $87 millones, lo que su pone un crecimiento de 4% con relación al registrado en 2024, de acuerdo con cifras de la Asociación Panameña de Centros Comerciales.

ruta colonial de Panamá
Panamá ofrece al viajero la posibilidad de complementar su visita con experiencias culturales, gastronómicas y naturales, de acuerdo con la Autoridad de Turismo. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Al evento comercial asistieron más de 2,820 turistas provenientes de Costa Rica, Colombia, Guatemala, República Dominicana y varios países del Caribe como Trinidad y Tobago, Jamaica y Barbados.

La actividad sirvió además para identificar y analizar tendencias de viaje y consumo sobre los principales corredores emisores de turistas de las Américas hacia Panamá.

En el mercado doméstico se registró que el gasto con tarjetas Visa emitidas en Panamá reflejó un incremento de más del 20% en las categorías de retail shopping, lo que confirma una mayor disposición de compra por parte de los panameños y un mayor dinamismo en la actividad comercial nacional durante la semana del evento.

El comportamiento internacional fue igualmente positivo. El gasto presencial realizado por visitantes provenientes de los principales corredores de viaje hacia Panamá registró un crecimiento del 30% en las mismas categorías de consumo.

Dentro de este flujo turístico-comercial se destacaron resultados sobresalientes: las compras de los costarricenses mostraron un incremento de casi 50%, en tanto que las de los visitantes guatemaltecos aumentaron más de 80%, los hondureños tuvieron un crecimiento de más del 20% y los ecuatorianos un aumento de casi el 5%. Estas cifras, para los organizadores, reflejan el creciente atractivo de Panamá como destino regional de compras, apoyado en su conectividad, oferta comercial y posicionamiento estratégico.

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