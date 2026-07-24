Política

La versión porteña de la Ley Bases, PASO y una nueva figura: LLA activa un plan para fortalecerse en CABA

El bloque libertario pretende retomar el sendero de reformas una vez retomada la actividad legislativa. Fuentes del oficialismo apuntan a levantar la imagen de Pilar Ramírez mientras siguen las especulaciones sobre si habrá o no acuerdo con el PRO

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Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza
Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza

Una de las grandes incógnitas que atraviesa La Libertad Avanza es qué determinación electoral tomar en la Ciudad de Buenos Aires y, en particular, cómo avanzar políticamente y con su agenda de reformas mientras se termina de resolver esa interrogante.

Pactar o no pactar con el PRO en la Ciudad, esa es la cuestión. Por más lecturas anticipatorias que se puedan realizar, lo cierto es que no hay una decisión tomada. Pero hay márgenes que en la conducción partidaria libertaria quieren asegurarse a toda costa: mejorar su posición relativa en el caso de una eventual negociación.

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Hace una semana, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, fue a la Casa Rosada junto a sus legisladores y mantuvo un amplio encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y un grupo de funcionarios y asesores técnicos del espacio.

El encuentro fue ampliamente significativo desde lo gestual y simbólico. Días antes, la cúpula presidencial se había mostrado muy receptivo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante el Te Deum que se celebró en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia. En el entorno partidario de LLA reconocieron que el encuentro de referentes legislativos fue pensado para contrapesar esa imagen. “Queremos plantear que tenemos estructura y que somos capaces de armar una agenda propia en el caso que queramos competir por nuestra cuenta en el 2027″, afirmaron oportunamente fuentes del armado.

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No fue menor que en el comunicado oficial lanzado en aquella ocasión, la oficina de prensa de la Casa Rosada sintetizara que en el encuentro se había hablado de la “preocupación” sobre las políticas de residuos, transporte y desarrollo que lleva la conducción actual de la Ciudad. Asimismo, se dejó asentado que hay “avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las próximas elecciones”.

Karina Milei con legisladores de La Libertad Avanza
El oficialismo apuntan a levantar la imagen de Pilar Ramírez

Al respecto, Jorge Macri habló en Radio Rivadavia este jueves y dejó como mensaje que el espectro de la centroderecha no tiene que volver a cometer decisiones que permitan “volver al kirchnerismo”. “Creo que no hay que descartarlo. La gran amenaza es volver al pasado”, dijo al ser consultado sobre la posibilidad de un acuerdo.

Como se dijo anteriormente, son gestualidades que forman parte de una paritaria constante entre ambos espacios. En un escenario ideal, al Gobierno le gustaría competir por su cuenta y enfrentar al PRO en el plano electoral porteño. Si estuvieran dadas las condiciones, ya lo hubieran planteado abiertamente.

Lo cierto es que hay una especulación hacia adelante. En la conducción nacional del PRO creen que los puntos que puede conseguir su propio espacio de cara a una eventual elección son los que les falta a Milei para poder aspirar a ganar en primera vuelta. Como parte de esa negociación, Mauricio Macri se muestra abierto -en público- a una eventual postulación para un segundo mandato.

Por el otro lado, el PRO es consciente de que La Libertad Avanza dio una muestra de fortaleza al haberse impuesto en las elecciones legislativas de la Ciudad en mayo del año pasado. Si ambas fuerzas compiten por separado, se espera que solo una de ellas pueda prosperar hacia un escenario de segunda vuelta porque el peronismo porteño tiene un piso electoral alto (aunque un techo bajo). No es menor el daño que hizo toda la situación de Manuel Adorni, que fue la figura visible que los Milei pusieron a competir en aquella ocasión.

¿Qué espera hacer La Libertad Avanza para los próximos meses? Después del receso invernal de la Legislatura, en el bloque violeta pretenden avanzar con dos agendas clave: la Ley Bases que Ramírez volverá a insistir luego de haberla propuesto dos años atrás y la versión porteña de la Reforma Política que tiene como objetivo principal la de la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, las PASO.

Infobae pudo acceder al último anteproyecto porteño de la Ley Bases. Tiene 125 artículos e incluye fusión de dependencias y organismos, eliminación de Unidades de Proyectos Especiales (UPE), la conversión de todas las empresas y sociedades con participación estatal en Sociedades Anónimas (entre ellas Sociedades del Estado como Corporación Buenos Aires Sur, Subterráneos de Buenos Aires y Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos) y otros segmentos que implican la reducción de la estructura gubernamental.

Patricia Bullrich y Pilar Ramírez
Patricia Bullrich y Pilar Ramírez

Ante la discusión de arancelamiento de la salud a extranjeros no residentes, Ramírez y el bloque de legisladores porteños salieron esta semana a instalar que el oficialismo de la Ciudad debería tratar el segmento sanitario que LLA ya propuso en su Ley Bases.

“Si estan a favor de esta agenda entonces no deberian tener problema en debatir”, tuiteó luego el legislador Nicolás Pakgojz sobre las posturas del PRO sobre la reducción de la estructura estatal. Y es que Jorge Macri anunció una semana atrás que eliminaron 259 cargos gerenciales y que ya dieron de baja 9.000 cargos, alcanzando la planta administrativa más baja de los últimos 10 años.

Estas confrontaciones forman parte de una estrategia manifiesta por parte de los libertarios. “Nosotros tenemos una decisión clara. Antes de discutir cualquier tipo de acuerdo hay que robustecernos como espacio”, afirman en el oficialismo.

En lo que refiere a lo electoral, La Libertad Avanza pondrá en discusión la quita de las PASO del calendario porteño del año próximo. Por un lado, consideran que es una postura que tiene una adhesión social más positiva que negativa y que pueden llegar a capitalizarlo. Por el otro, son realistas en que resulta prácticamente imposible tener quórum para una discusión de esas características porque, al día de hoy, no son muchos los bloques de la Legislatura que tengan intención de sacar las Primarias.

El timing para colocar en tema en agenda también estará mediado por lo que ocurra en el panorama nacional. “Va a estar pegado con lo que suceda en el Congreso y las adhesiones que vayan consiguiendo desde la Casa Rosada”, afirmó uno de los referentes porteños de LLA. Es decir, no habrá una estrategia escindida.

Para poder negociar a posteriori, si es que esa circunstancia llega, el oficialismo nacional debe poder lograr instalar figuras propias. La carta más importante que tiene La Libertad Avanza es Patricia Bullrich, pero no está entusiasmada con la idea de presentarse en la Ciudad. Pero hay quienes -lo dijeron a Infobae tanto desde Casa Rosada y como una figura del bloques- poco a poco proponen fortalecer y levantar a Pilar Ramírez. Hay varios motivos. La filial porteña de La Libertad Avanza no está teniendo una política de poner voceros de manera intensiva en la agenda mediática. Esto planea profundizarse y las iniciativas de la Legislatura buscan ser un vehículo clave para poder hacerlo. Como planteó el asesor presidencial Santiago Caputo semanas atrás en un tuit de X, “la campaña son las reformas, las reformas son la campaña”.

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