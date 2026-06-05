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Sicarios detienen el vehículo de Google Street View en Culiacán y lo dejan continuar tras inspeccionarlo

Lo que comenzó como un recorrido rutinario para actualizar Google Maps terminó documentando un inesperado encuentro con civiles armados en Sinaloa

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Vehículo de Google Street View.
Vehículo de Google Street View. (Andina)

Un grupo de hombres armados interceptó un vehículo de Google Street View en una carretera del poblado de Mojolo, al norte de Culiacán, y permitió que continuara su recorrido después de inspeccionarlo y comprobar que se trataba de una unidad utilizada para capturar imágenes destinadas a Google Maps. El episodio quedó registrado por las propias cámaras del automóvil y las fotografías terminaron publicadas en la plataforma.

Las imágenes, disponibles en las coordenadas 25°00′44.9″N 107°19′33.5″W, muestran a seis civiles armados con rifles AK-47, chalecos tácticos y cascos antibalas. La escena, captada de forma automática por el sistema de Street View, se viralizó en redes sociales debido a que documentó un momento inusual ocurrido en una zona rural de Sinaloa.

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Las cámaras de Google Street View registraron el momento

De acuerdo con las imágenes publicadas posteriormente en Google Maps, la unidad se encontró con un retén improvisado instalado en una carretera que atraviesa la comunidad de Los Algodones, en el poblado de Mojolo.

Hombres armados interceptaron un vehículo de Google Street View.
Hombres armados interceptaron un vehículo de Google Street View. (Google Maps)

Tras detenerse unos instantes, los hombres armados revisaron el vehículo para conocer el motivo de su presencia en la zona. Al identificar el sistema de cámaras instalado en el techo y comprobar que se trataba de una unidad destinada a capturar imágenes para Google Maps, permitieron que continuara su trayecto.

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La escena terminó publicada en Google Maps

Lo más llamativo del episodio es que las propias cámaras del vehículo registraron la escena. Las fotografías captadas por el sistema de Google fueron incorporadas posteriormente a Street View y quedaron disponibles en las coordenadas 25°00′44.9″N 107°19′33.5″W.

En las imágenes puede observarse a seis individuos equipados con armas largas, entre ellas rifles AK-47, conocidos popularmente como “cuernos de chivo”. También portaban chalecos tácticos, pecheras y cascos antibalas.

Hombres armados interceptaron un vehículo de Google Street View.
Hombres armados inspeccionaron el vehículo de Google Street View y luego lo dejaron ir. (Google Maps)

La escena se volvió viral en redes sociales debido a que el incidente quedó documentado de manera involuntaria por el propio sistema de mapeo de Google.

Cómo funciona un vehículo de Google Street View

Los automóviles de Google Street View están equipados con una estructura de cámaras instalada en el techo que permite obtener fotografías panorámicas de 360 grados.

Estas imágenes son utilizadas posteriormente para alimentar Google Maps y ofrecer a los usuarios una representación visual de calles, carreteras y distintos puntos del mundo.

El sistema incorpora cámaras de alta resolución, sensores láser, receptores GPS y brújulas digitales que permiten asociar cada fotografía con una ubicación geográfica precisa.

Gracias a esta combinación de tecnologías, Google puede reconstruir recorridos completos y actualizar periódicamente la información visual de sus mapas. También hay personas que caminan con estas cámaras en su espalda.

El Trekker es una mochila equipada con el sistema de cámaras de Street View, diseñada para ser llevada por un operador a pie. (Google)
El Trekker es una mochila equipada con el sistema de cámaras de Street View, diseñada para ser llevada por un operador a pie. (Google)

Street View ha captado escenas inesperadas en distintos países

Desde su lanzamiento, Google Street View ha registrado numerosos momentos insólitos alrededor del mundo. Las cámaras han captado animales salvajes, accidentes, celebraciones, personas disfrazadas e incluso situaciones que posteriormente se han hecho virales en internet.

Sin embargo, el episodio ocurrido en Culiacán destaca por mostrar la presencia de un grupo armado y un retén improvisado en una zona rural de Sinaloa.

La captura de estas imágenes se produjo de forma automática, ya que el sistema de Street View toma fotografías continuamente mientras el vehículo se encuentra en movimiento.

Hombre captado mientras acomoda un sospechoso saco en el maletero de su auto. (Google Street View)
Hombre captado mientras acomoda un sospechoso saco en el maletero de su auto. (Google Street View)

Google actualiza constantemente sus mapas

Google Street View forma parte del ecosistema de Google Maps y tiene como objetivo ofrecer información visual actualizada para facilitar la navegación y la exploración de diferentes lugares.

La compañía utiliza automóviles, motocicletas, mochilas especiales e incluso otros dispositivos adaptados para acceder a zonas donde los vehículos tradicionales no pueden circular. Cada recorrido permite recopilar millones de imágenes que posteriormente son procesadas y publicadas en la plataforma.

En este caso, además de documentar una carretera del norte de Sinaloa, las cámaras del vehículo registraron un episodio inesperado que terminó formando parte del inmenso archivo visual de Google Maps, dejando constancia de un momento que difícilmente estaba previsto en la ruta del sistema de Street View.

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