Panamá

Restauran el libro donde se encuentra el acta que confirmó la separación de Panamá de Colombia en 1903

El equipo de restauración trabajó durante un periodo de seis meses, con el objetivo de preservar el estado físico del libro y asegurar su conservación a largo plazo

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El proceso de restauración fue realizado por especialistas del Archivo Nacional del Registro Público de Panamá. (Cortesía)
El proceso de restauración fue realizado por especialistas del Archivo Nacional del Registro Público de Panamá. (Cortesía)

El Concejo Municipal de Panamá recibió esta semana el libro que resguarda el acta original de la separación de Colombia de 1903.

Durante la entrega se destacó el valor histórico de este documento para la vida republicana del país, ya que contiene el acta donde se formalizó la decisión de separarse de Colombia y se funda la República de Panamá el 3 de noviembre de 1903.

Nairobia Escruceria, directora general del Registro Público, explicó que el proceso de restauración fue ejecutado por especialistas del Archivo Nacional del Registro Público de Panamá.

El equipo trabajó durante un periodo de seis meses con el objetivo de estabilizar el estado físico del libro y asegurar su conservación a largo plazo, por lo que los restauradores emplearon técnicas avanzadas para recuperar la integridad estructural del documento, mejorar sus condiciones de preservación y facilitar el acceso para futuras consultas académicas e institucionales.

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El proceso de restauración incluyó la limpieza de las páginas originales, la reintegración de fragmentos desprendidos y la aplicación de materiales de conservación libres de ácido, siguiendo estándares internacionales de preservación documental.

Equipo del Archivo Nacional también elaboró una copia digital de alta resolución para reducir la manipulación directa del volumen original. (Cortesía)
Equipo del Archivo Nacional también elaboró una copia digital de alta resolución para reducir la manipulación directa del volumen original. (Cortesía)

El equipo del Archivo Nacional también elaboró una copia digital de alta resolución para reducir la manipulación directa del volumen original y facilitar su consulta pública.

El hecho de que ese libro esté hoy en manos del propio Concejo Municipal no es solamente un gesto simbólico, sino la continuidad de una cadena de legitimidad que se inicia con las sesiones extraordinarias de los días 3 y 4 de noviembre de 1903, cuando la corporación municipal asumió la máxima autoridad en un contexto de ruptura del orden constitucional colombiano.

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El Concejo expresó “en forma solemne” la decisión de los pueblos del istmo de separarse de Colombia y constituir una república independiente.

Ese libro y su acta, que fueron reproducidos en el Registro Municipal, la primera Gaceta Oficial republicana y diversos facsímiles, concentran en un soporte material único el momento preciso en que la voluntad política local se transformó en un nuevo sujeto de derecho internacional.

Reconstruir la historia de ese documento, del órgano que lo produjo y de la tradición de actas de independencia panameñas permite entender mejor la dimensión jurídica, política y simbólica del 3 y 4 de noviembre de 1903, así como el valor patrimonial de su preservación y circulación en el presente.

Un libro viejo de lomo marrón con el título "Acta de Separación" en dorado sobre una mesa. Al fondo, las banderas de Panamá y Colombia.
Un libro antiguo titulado Acta de Separación yace sobre una mesa de madera, con las banderas de Panamá y Colombia visibles en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El acta de 1903 representa el nacimiento de nuestro Estado y su protección es una prioridad nacional”, enfatizó Escruceria durante su intervención ante el pleno del Concejo Municipal.

Subrayó que la labor del equipo de restauradores permitió recuperar partes afectadas por el paso del tiempo y la manipulación, devolviendo la estabilidad física al libro y garantizando su permanencia para las próximas generaciones.

Durante la ceremonia, los concejales expresaron su reconocimiento a la labor del Archivo Nacional y del Registro Público por preservar un símbolo fundamental de la identidad panameña.

El presidente del Concejo Municipal, Jorge Ortega, agradeció la entrega y aseguró que el documento permanecerá bajo resguardo especial en la sede municipal, donde podrá ser consultado por investigadores y ciudadanos.

El Archivo Nacional del Registro Público reiteró su compromiso con la protección y difusión del patrimonio documental del país. La institución planea continuar implementando proyectos de restauración y digitalización de otros fondos históricos, en colaboración con entidades académicas y organismos internacionales.

Los restauradores emplearon técnicas avanzadas para recuperar la integridad estructural del documento. (Cortesía)
Los restauradores emplearon técnicas avanzadas para recuperar la integridad estructural del documento. (Cortesía)

La ceremonia concluyó con una invitación a la ciudadanía a valorar y proteger los documentos históricos, considerados pilares de la memoria democrática de Panamá.

La incorporación de Panamá a la Gran Colombia implicó la aceptación de un marco constitucional que, en teoría, reconocía la autonomía de las provincias y departamentos, pero, en la práctica, generó tensiones persistentes por las particularidades geográficas, económicas y estratégicas del istmo.

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