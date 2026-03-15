Tecno

El modelo 3D llega a Google Maps para que dejes de perderte al manejar o caminar

Esta función facilita la anticipación en cruces complejos y reduce los errores durante recorridos en áreas desconocidas

Guardar
La navegación inmersiva en 3D
La navegación inmersiva en 3D de Google Maps revoluciona la orientación urbana gracias a inteligencia artificial de última generación.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La llegada de la Navegación Inmersiva en 3D a Google Maps marca un punto de inflexión en la forma en que millones de personas se orientan y se desplazan en ciudades y carreteras. Esta función, respaldada por avances en inteligencia artificial y una interfaz visual completamente renovada, busca resolver uno de los problemas más comunes en la movilidad urbana: perderse en el camino o tomar decisiones erróneas ante cruces e intersecciones complejas.

La navegación 3D no solo transforma la visualización del mapa, sino que redefine la experiencia del usuario, apostando por claridad, anticipación y seguridad tanto para conductores como para peatones.

El sistema integra información visual detallada con instrucciones de voz contextuales, lo que permite distinguir fácilmente estructuras urbanas y anticipar cada maniobra, minimizando el margen de error en recorridos desconocidos.

Cómo funciona la Navegación Inmersiva en 3D de Google Maps

El núcleo de la nueva función reside en la representación tridimensional del entorno. Google Maps utiliza datos de Street View, imágenes aéreas y modelos avanzados de inteligencia artificial Gemini para generar un entorno donde edificios, puentes, túneles y otros elementos urbanos aparecen con gran fidelidad.

Google Maps combina imágenes aéreas,
Google Maps combina imágenes aéreas, modelado de Street View y tecnología Gemini para crear entornos urbanos realistas y detallados. (Google)

Esta representación elimina la ambigüedad de las clásicas líneas azules sobre el mapa, permitiendo identificar de manera precisa semáforos, pasos peatonales, medianas y carriles de circulación.

El sistema también introduce edificios transparentes y vistas elevadas. Esto significa que el usuario puede ver a través de construcciones, anticipar salidas en autopistas y visualizar curvas o rampas antes de llegar a ellas. Los “zooms inteligentes” permiten ampliar o reducir la vista según la necesidad, facilitando la planificación de maniobras y cambios de carril en tiempo real.

Una de las diferencias clave con versiones anteriores es que la tradicional flecha azul que marcaba la posición ha sido sustituida por una representación contextual del vehículo o peatón. Esto sitúa al usuario de forma exacta en el entorno tridimensional, eliminando dudas sobre la ubicación o el sentido de circulación.

Por qué la función 3D es clave para no perderse

El principal aporte de la navegación inmersiva en 3D es la capacidad de anticipar con mayor precisión cada tramo del recorrido y reducir errores en cruces complejos. La visualización realista y detallada permite tomar decisiones rápidas, entender la disposición de las vías y detectar de antemano posibles obstáculos o desvíos.

Las instrucciones de voz mejoradas
Las instrucciones de voz mejoradas de Google Maps ofrecen guías más naturales y contextuales, ayudando a elegir rutas y salidas exactas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la integración de inteligencia artificial, el sistema analiza en tiempo real el flujo de tráfico, las condiciones del camino y acontecimientos inesperados, como accidentes o cierres temporales. De este modo, Google Maps puede sugerir rutas alternativas y explicar sus ventajas y desventajas, ayudando a evitar atascos sin perder de vista el tiempo total estimado.

Las instrucciones de voz han experimentado una evolución significativa. Ahora son más naturales y contextuales, adaptándose al lenguaje cotidiano y a la realidad del entorno.

Si existen dos salidas cercanas, la guía por voz especifica cuál elegir, evitando confusiones habituales en sistemas de GPS tradicionales. Esta mejora resulta esencial para quienes se desplazan en áreas de tráfico denso o en ciudades con calles entrecruzadas y salidas múltiples.

La función de vista previa del trayecto también contribuye a la seguridad y confianza del usuario. Antes de iniciar el recorrido, es posible explorar el destino con imágenes de Street View, identificar el edificio de llegada, saber de qué lado de la calle se encuentra y planificar el estacionamiento más conveniente.

El despliegue inicial de la
El despliegue inicial de la navegación 3D de Google Maps se encuentra disponible en Estados Unidos e India, con expansión a nuevos mercados prevista. (Google)

Cómo usar la navegación 3D para no perderse

Acceder y aprovechar las ventajas del modo 3D de Google Maps es sencillo, aunque su disponibilidad está siendo progresiva por regiones. Actualmente, Estados Unidos e India encabezan el despliegue inicial, tanto en dispositivos Android como iOS. En los próximos meses, la función llegará a otras regiones y se expandirá a ordenadores, CarPlay, Android Auto y vehículos con Google integrado.

Para utilizar la función, los usuarios deben asegurarse de tener la versión más actualizada de la aplicación. Una vez activada la navegación, la interfaz muestra automáticamente la vista tridimensional si está disponible en la región y en el trayecto seleccionado.

En el caso de viajes en automóvil, la integración con sistemas como Android Auto y Apple CarPlay optimiza la visualización en la pantalla del vehículo, evitando distracciones y facilitando la toma de decisiones en tiempo real.

La nueva función también se apoya en “Ask Maps”, el asistente conversacional impulsado por Gemini. A través de preguntas en lenguaje natural, los usuarios pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre rutas, lugares y actividades, convirtiendo a Google Maps en una herramienta más interactiva y capaz de resolver dudas complejas durante el viaje.

Temas Relacionados

Google Maps3DAplicacionesInteligencia artificialCelularTecno autos y movilidadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Guía de emergencia: qué hacer si te roban el celular en cualquier evento y que no pierdas dinero

Fundas con correas, autenticación biométrica y bloqueo remoto son algunas de las estrategias más usadas para proteger la información y reaccionar rápido ante un robo o extravío

Guía de emergencia: qué hacer

Reemplaza a Magis TV y XUPER TV con estas aplicaciones sin virus y legales para ver películas

En el ecosistema digital hay una amplia gama de plataformas, tanto gratuitas como pagas, que reducen el riesgo de robo de datos y de malware

Reemplaza a Magis TV y

Qué significa esto: la nueva IA de Microsoft que explica tus exámenes médicos en segundo

El sistema se podrá sincroniza información de más de 50 wearables como Apple Health, Oura Ring y Fitbit en tiempo real

Qué significa esto: la nueva

Ya es una realidad un robotaxi sin volante ni pedales: todo lo que debes saber de la nueva competencia a Tesla

Lucid introduce un introduce un vehículo de dos plazas que elimina los controles tradicionales e incluye tecnología para recargas rápidas y una larga autonomía

Ya es una realidad un

Battlefield 6 gratis: cómo jugar sin pagar a todos los mapas y modos del 17 al 24 de marzo

La saga de shooters abre todos sus mapas, modos y funciones en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, permitiendo a nuevos jugadores y veteranos redescubrir el juego gratuitamente

Battlefield 6 gratis: cómo jugar
DEPORTES
Oficial: la UEFA canceló la

Oficial: la UEFA canceló la Finalissima entre Argentina y España

El gesto de Gasly que sorprendió a Colapinto tras el Gran Premio de China de Fórmula 1

Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras el GP de China: Alpine sumó doble y Mercedes lidera por amplio margen

Los audios de Colapinto con Alpine en el GP de China: del enojo por una decisión de la F1 que lo complicó a los elogios de su ingeniero

Los mensajes de la Fórmula 1 y Alpine tras la gran carrera de Colapinto en el GP de China: “Orgullosos de ese manejo”

TELESHOW
Así fue la fiesta romántica

Así fue la fiesta romántica y elegante que Antonela Roccuzzo organizó por su cumpleaños en Miami

Panam reflexionó sobre el fenómeno de Kidzapalooza y confesó su secreto para mantener su espíritu joven intacto

Quiénes son los artistas destacados que se presentan este domingo en Lollapalooza: Sabrina Carpenter, Doechii y Deftones

De la guerra de vedettes al chat de mamis: la relación de Wanda Nara y Evangelina Anderson a lo largo del tiempo

Natalia Oreiro: “Empecé a vaciarme de mi propia historia para entregarle mi cuerpo a la de otros”

INFOBAE AMÉRICA

La película invisible que amenazaba

La película invisible que amenazaba ‘El Juicio Final’: por qué la obra maestra de Miguel Ángel necesitó una restauración urgente

El asombroso hallazgo en Sudáfrica: los primeros humanos ya usaban veneno en sus flechas hace 60.000 años

El ejército invisible de Kim: cómo Corea del Norte financia su régimen infiltrando empleados fantasma en Europa

Los Ramones y la historia detrás de su legendaria rivalidad con la música disco en los años 70

El régimen de Irán volvió a atacar a Israel con una bomba de racimo