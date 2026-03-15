El modelo 3D llega a Google Maps para que dejes de perderte al manejar o caminar

La navegación inmersiva en 3D de Google Maps revoluciona la orientación urbana gracias a inteligencia artificial de última generación.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La llegada de la Navegación Inmersiva en 3D a Google Maps marca un punto de inflexión en la forma en que millones de personas se orientan y se desplazan en ciudades y carreteras. Esta función, respaldada por avances en inteligencia artificial y una interfaz visual completamente renovada, busca resolver uno de los problemas más comunes en la movilidad urbana: perderse en el camino o tomar decisiones erróneas ante cruces e intersecciones complejas.

La navegación 3D no solo transforma la visualización del mapa, sino que redefine la experiencia del usuario, apostando por claridad, anticipación y seguridad tanto para conductores como para peatones.

El sistema integra información visual detallada con instrucciones de voz contextuales, lo que permite distinguir fácilmente estructuras urbanas y anticipar cada maniobra, minimizando el margen de error en recorridos desconocidos.

Cómo funciona la Navegación Inmersiva en 3D de Google Maps

El núcleo de la nueva función reside en la representación tridimensional del entorno. Google Maps utiliza datos de Street View, imágenes aéreas y modelos avanzados de inteligencia artificial Gemini para generar un entorno donde edificios, puentes, túneles y otros elementos urbanos aparecen con gran fidelidad.

Google Maps combina imágenes aéreas, modelado de Street View y tecnología Gemini para crear entornos urbanos realistas y detallados. (Google)

Esta representación elimina la ambigüedad de las clásicas líneas azules sobre el mapa, permitiendo identificar de manera precisa semáforos, pasos peatonales, medianas y carriles de circulación.

El sistema también introduce edificios transparentes y vistas elevadas. Esto significa que el usuario puede ver a través de construcciones, anticipar salidas en autopistas y visualizar curvas o rampas antes de llegar a ellas. Los “zooms inteligentes” permiten ampliar o reducir la vista según la necesidad, facilitando la planificación de maniobras y cambios de carril en tiempo real.

Una de las diferencias clave con versiones anteriores es que la tradicional flecha azul que marcaba la posición ha sido sustituida por una representación contextual del vehículo o peatón. Esto sitúa al usuario de forma exacta en el entorno tridimensional, eliminando dudas sobre la ubicación o el sentido de circulación.

Por qué la función 3D es clave para no perderse

El principal aporte de la navegación inmersiva en 3D es la capacidad de anticipar con mayor precisión cada tramo del recorrido y reducir errores en cruces complejos. La visualización realista y detallada permite tomar decisiones rápidas, entender la disposición de las vías y detectar de antemano posibles obstáculos o desvíos.

Las instrucciones de voz mejoradas de Google Maps ofrecen guías más naturales y contextuales, ayudando a elegir rutas y salidas exactas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la integración de inteligencia artificial, el sistema analiza en tiempo real el flujo de tráfico, las condiciones del camino y acontecimientos inesperados, como accidentes o cierres temporales. De este modo, Google Maps puede sugerir rutas alternativas y explicar sus ventajas y desventajas, ayudando a evitar atascos sin perder de vista el tiempo total estimado.

Las instrucciones de voz han experimentado una evolución significativa. Ahora son más naturales y contextuales, adaptándose al lenguaje cotidiano y a la realidad del entorno.

Si existen dos salidas cercanas, la guía por voz especifica cuál elegir, evitando confusiones habituales en sistemas de GPS tradicionales. Esta mejora resulta esencial para quienes se desplazan en áreas de tráfico denso o en ciudades con calles entrecruzadas y salidas múltiples.

La función de vista previa del trayecto también contribuye a la seguridad y confianza del usuario. Antes de iniciar el recorrido, es posible explorar el destino con imágenes de Street View, identificar el edificio de llegada, saber de qué lado de la calle se encuentra y planificar el estacionamiento más conveniente.

El despliegue inicial de la navegación 3D de Google Maps se encuentra disponible en Estados Unidos e India, con expansión a nuevos mercados prevista. (Google)

Cómo usar la navegación 3D para no perderse

Acceder y aprovechar las ventajas del modo 3D de Google Maps es sencillo, aunque su disponibilidad está siendo progresiva por regiones. Actualmente, Estados Unidos e India encabezan el despliegue inicial, tanto en dispositivos Android como iOS. En los próximos meses, la función llegará a otras regiones y se expandirá a ordenadores, CarPlay, Android Auto y vehículos con Google integrado.

Para utilizar la función, los usuarios deben asegurarse de tener la versión más actualizada de la aplicación. Una vez activada la navegación, la interfaz muestra automáticamente la vista tridimensional si está disponible en la región y en el trayecto seleccionado.

En el caso de viajes en automóvil, la integración con sistemas como Android Auto y Apple CarPlay optimiza la visualización en la pantalla del vehículo, evitando distracciones y facilitando la toma de decisiones en tiempo real.

La nueva función también se apoya en “Ask Maps”, el asistente conversacional impulsado por Gemini. A través de preguntas en lenguaje natural, los usuarios pueden recibir recomendaciones personalizadas sobre rutas, lugares y actividades, convirtiendo a Google Maps en una herramienta más interactiva y capaz de resolver dudas complejas durante el viaje.