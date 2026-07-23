Nicole Neumann reveló el peculiar problema que sufre en sus vacaciones con Manu Urcera: “Estoy en crisis”

La modelo abrió la puerta de su intimidad y relató el problema que tiene en su viaj

Entre días de buceo y paseos por el mar Mediterráneo, Nicole Neumann vive días soñados en sus vacaciones por Europa. Sin embargo, en las últimas horas, la modelo sorprendió al revelar que atraviesa un problema que incomoda su estadía.

En uno de los hoteles en los que se hospeda, Neumann reveló que atraviesa un momento de incomodidad debido a una particularidad del baño: la puerta es de vidrio. Aunque no permite ver el interior, esta característica le genera malestar, ya que ha manifestado en otras ocasiones que valora mucho su privacidad en ese aspecto.

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Neumann explicó que no puede sentirse cómoda si su esposo está cerca mientras ella utiliza el baño. Para sobrellevar la situación, busca momentos en los que Urcera no esté presente, por ejemplo, cuando él sale o está ocupado en otra actividad, como la pileta o el desayuno.

“En este hotel en el que estamos ahora, que es hermoso y la atención es excelente, la puerta del baño es de vidrio. Estoy en crisis. No quiero restarle mérito a lo lindo que es, pero eso me resulta difícil”, comentó Neumann.

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La reconocida modelo Nicole Neumann y el piloto automovilístico Manu Urcera posan en una partida, capturando la atención con su presencia.

Ante la consulta de sus compañeros del ciclo Solo con Niki sobre cómo maneja esta situación, respondió: “Hay que esperar a que el otro salga, o cuando está en la pileta o desayunando, aprovechar ese momento. Si no, es imposible”.

Nicole Neumann volvió a referirse a su estricta postura sobre la privacidad en el hogar durante una entrevista en mayo de 2026 en el programa Las chicas de la culpa, emitido por Eltrece. En una charla distendida, la modelo afirmó que, a pesar de los años de convivencia y de su experiencia como madre, nunca permitió que sus parejas la vieran en situaciones íntimas relacionadas con el baño. Esta declaración dio pie a un intercambio de anécdotas y reflexiones sobre los límites en la convivencia diaria.

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La conversación surgió cuando Connie Ballarini planteó el tema de compartir el baño con la pareja. Neumann fue tajante: “Definitivamente no, chicas. Ninguna pareja mía, ni siquiera el padre de mis hijas, con quien estuve once años y pasamos tres cesáreas juntos, se enteró de que yo voy al baño. No”.

Según la modelo, este tipo de situaciones afectan la atracción en la pareja: “Para mí es ‘mataerotismo’ total. Así como me lo mata a mí, siento que se lo mato al otro y no quiero entrar en esa”. Destacó la importancia de mantener ciertos límites: “Hay cosas que hay que guardárselas para uno”. Consultada sobre si hacía excepciones con sus hijos, respondió de manera categórica: “No. Tampoco. No, no, no”.

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La charla incluyó comentarios sobre la logística diaria. Ballarini bromeó acerca de las dimensiones de la casa de Neumann, sugiriendo que vivía en una mansión. Neumann lo negó, y explicó que siempre encuentra la manera de no compartir el baño. Respecto a su experiencia en hoteles, donde el baño suele estar junto a la habitación, la modelo señaló: “Buscamos alguna alternativa por ahí. Pero es un tema”. Contó que durante sus primeros viajes de pareja, este asunto la incomodaba especialmente: “El primer viaje con mi primer novio fue un recontratema, chicas. El baño. Lo padezco”.

Nicole Neumann, Manu Urcera y su hijo Cruz disfrutan de unas vacaciones familiares en los jardines de Viena.

Sobre cómo maneja estas situaciones, Neumann relató que suele inventar excusas para ausentarse: “Voy a dar una vuelta, me voy al gimnasio y buscamos alguna alternativa por ahí”. Ballarini agregó en tono humorístico que, a veces, el propio cuerpo termina imponiéndose: “Te empezás a constipar en un momento y la panza te dice: ‘Andá al baño’”.

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Neumann sostuvo que mantiene esta postura tanto en pareja como en el ámbito familiar: “Me caigo ahí desmayada, un espasmo, pero no se me escapa nada, chicas”, comentó entre risas. Las conductoras bromearon sobre sus estrategias para disimular en familia, sugiriendo que la cantidad de perros en su casa le permite culpar a las mascotas. Neumann respondió con complicidad, dejando en claro que prefiere cualquier excusa antes que perder su privacidad.

También mencionó vivencias cotidianas donde la convivencia desafía su regla. Al preguntarle si alguna vez escuchó a una pareja tirarse “un pedo”, respondió: “Sí, sí, sí, de noche, viste que...”. Sobre cómo reacciona, explicó: “Finjo demencia a la mañana siguiente. No se habla del tema”. Cerró el relato entre risas: “Sí, obvio. Pasa”.

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Esta posición no es nueva en Neumann. En 2021 ya había contado que nunca permitió compartir ese tipo de intimidad, ni siquiera durante su matrimonio con Fabián Cubero. “Los temas escatológicos me la bajan”, dijo en el programa Santo sábado. Aseguró que recurría a distintos “escondites” para usar el baño: “Hay baño de recepción, cuando el otro se metió a la ducha. Está el baño de las criaturas y digo ‘me voy a ver qué hacen las chicas’”.

Neumann concluyó que su pareja suele notar cuándo ella evita esos momentos y actúa en consecuencia: “No se habla, pero te das cuenta”.