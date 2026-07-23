Todo sobre Slack: para qué sirve, de quién es y diferencias entre plan gratuito y de pago

Slack organiza las conversaciones en canales temáticos para mantener el orden en la comunicación interna. (Slack)

Si trabajas en una oficina o haces home office, es probable que hayas escuchado ese característico sonido de notificación. Se trata de Slack, que se ha convertido en el centro de operaciones de miles de empresas en todo el mundo, pero ¿qué es exactamente y por qué se habla tanto de esta aplicación?

Desglosamos todo lo que necesitas saber sobre esta plataforma, quién mueve sus hilos y si realmente vale la pena pagar por ella o si la versión gratuita es suficiente para tu equipo.

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¿Para qué sirve realmente Slack?

En términos sencillos: es una plataforma de mensajería diseñada para sustituir al correo electrónico en la comunicación interna de una empresa. Su objetivo es organizar el caos y hacer que el trabajo en equipo sea más rápido y transparente.

Slack se integra con herramientas como Google Drive y Trello para centralizar el flujo de trabajo. (Reuters)

Sus funciones principales se dividen en los siguientes pilares:

Canales : en lugar de tener una bandeja de entrada desordenada, las conversaciones se organizan en canales temáticos (por ejemplo, “#marketing”, “#proyecto-web” o “#recursos-humanos”).

Hilos de conversación : permiten responder a un mensaje específico sin inundar el canal principal, manteniendo el orden.

Juntas (Huddles) : llamadas de audio o video rápidas que puedes iniciar con un solo clic, ideales para cuando escribir toma demasiado tiempo.

Integraciones: es su verdadero superpoder. Puedes conectar herramientas como Google Drive, Trello, Jira o Zoom para que todo funcione desde un solo lugar sin cambiar de pestaña.

¿De quién es esta plataforma?

Aunque Slack nació originalmente en 2013 como una herramienta interna de una empresa de videojuegos fallida (creada por Stewart Butterfield), hoy en día pertenece a un gigante corporativo de la tecnología.

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Desde 2021, Salesforce es la propietaria de Slack y promueve funciones avanzadas con inteligencia artificial. (Reuters)

A mediados de 2021, la empresa estadounidense de software en la nube Salesforce compró Slack por la monumental cifra de 27.700 millones de dólares. Desde entonces, la visión de Salesforce ha sido transformar a Slack en el sistema nervioso central de las empresas, integrando sus potentes herramientas de gestión de clientes y sumando avanzadas capacidades de inteligencia artificial (Slack AI) de forma nativa.

El duelo definitivo: plan gratuito frente a los planes de pago

La estrategia de Slack siempre ha sido el clásico modelo freemium: te dejan entrar sin pagar un centavo, pero limitan ciertas funciones críticas para que, a medida que tu negocio crezca, necesites sacar la tarjeta de crédito.

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Aquí tienes la comparativa directa para que evalúes tus opciones:

Historial de mensajes : en el plan gratuito es visible solo por los últimos 90 días , mientras que los planes de pago ofrecen historial ilimitado y búsqueda completa.

Límite de integraciones : máximo de 10 aplicaciones externas en la versión gratuita, frente a un número ilimitado en las suscripciones de pago.

Videollamadas (Juntas) : solo permite reuniones individuales ( 1 a 1 ) sin costo; los planes de pago habilitan videollamadas grupales con la opción de compartir pantalla.

Colaboración externa : muy limitada (mensajes directos 1 a 1 ) en la versión básica, pero los planes premium incluyen la función Slack Connect para trabajar en canales conjuntos con otras empresas.

Inteligencia artificial : sin acceso a estas herramientas en el plan libre; las versiones de pago ofrecen resúmenes automáticos de canales, hilos y reuniones mediante Slack AI .

Soporte y seguridad: funciones y atención básicas gratis, frente a una atención 24/7 y control de acceso avanzado (SSO) en los planes superiores.

El límite del historial de mensajes en el plan gratuito es una de las principales restricciones para equipos que necesitan acceso a conversaciones antiguas. (Europa Press)

Si tienes un equipo pequeño de tres personas y usan pocas herramientas externas, el plan gratuito es un excelente punto de partida. Sin embargo, el límite de los 90 días en el historial suele ser el mayor dolor de cabeza; si necesitas consultar archivos o decisiones importantes del pasado, el salto al plan de pago se vuelve una inversión obligatoria para no perder el contexto de tu empresa.

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