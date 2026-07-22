Congreso hondureño solicita informes a secretarías por impacto de la sequía

La comparecencia de Copeco, la SAG y la Amhon deberá incluir un diagnóstico actualizado sobre los efectos de la sequía y las acciones en marcha.(FOTO: COPECO Honduras)

La disminución de las lluvias volvió a la agenda del Congreso Nacional con una moción de la Presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria Alejandra Burgos para que representantes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) comparezcan ante esa instancia y rindan un informe detallado sobre la situación.

Según la iniciativa, las tres instituciones deberán exponer un diagnóstico actualizado sobre los efectos de la sequía en los municipios declarados en alerta amarilla y explicar las acciones que ejecutan para reducir el impacto de la escasez de lluvias en esas comunidades.

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La intención según esta petición es que el Congreso Nacional cuente con información técnica y oficial para conocer el panorama actual de las zonas afectadas, identificar las principales necesidades y dar seguimiento a las medidas implementadas por las diferentes dependencias del Estado.

Afectaciones por sequía

La diputada sostuvo que los efectos del cambio climático representan uno de los mayores desafíos para Honduras, porque fenómenos como las sequías prolongadas repercuten en la producción agrícola, el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de miles de hogares que dependen de las actividades del campo.

También indicó que la comparecencia permitirá evaluar si las acciones emprendidas por las instituciones son suficientes para enfrentar la emergencia y cuáles son los mecanismos que se requieren para fortalecer la prevención y la respuesta ante escenarios climáticos cada vez más recurrentes.

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La producción agrícola de granos básicos figura entre los sectores más afectados por la sequía, según la discusión abierta en el Congreso Nacional.

Uno de los aspectos que deberán abordar las autoridades será el estado actual del abastecimiento de agua para consumo humano y animal, en particular en las comunidades ubicadas en el Corredor Seco, donde la falta de precipitaciones suele afectar con mayor intensidad a la población.

Las instituciones también deberán presentar información sobre el impacto que la sequía tiene en la producción agrícola, en especial en cultivos de granos básicos, actividad que constituye el principal sustento económico de numerosas familias hondureñas.

La comisión legislativa espera conocer además las estrategias de coordinación entre el Gobierno central y las municipalidades para atender la emergencia, así como los mecanismos de apoyo destinados a las comunidades con mayores dificultades para acceder al agua y mantener la producción de alimentos.

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El impacto de El Niño

Otro de los puntos contemplados en la iniciativa es conocer cómo las instituciones incorporan el comportamiento del cambio climático en la planificación de sus programas y proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad del país para enfrentar eventos extremos que cada año generan mayores afectaciones sociales, económicas y ambientales.

Según lo expuesto durante la presentación de la moción, el fenómeno de El Niño ha provocado una reducción de hasta 50% en las precipitaciones, con efectos en la disponibilidad de agua para consumo y riego y en el rendimiento de diversos cultivos en distintas regiones del territorio nacional.

La diputada Alejandra Burgos pide que Copeco, la SAG y la Amhon rindan un informe por la sequía.

La disminución de las lluvias también elevó la preocupación por las pérdidas que enfrentan los productores agrícolas, que dependen del ciclo de invierno para garantizar las cosechas destinadas tanto al consumo familiar como a la comercialización en los mercados nacionales.

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A eso se suma el riesgo de que la prolongación de las condiciones secas incremente la presión sobre las fuentes de agua utilizadas por miles de comunidades, lo que podría traducirse en mayores dificultades para el abastecimiento de hogares, centros educativos, establecimientos de salud y actividades productivas.

De acuerdo con la información presentada en el Congreso Nacional, Honduras permanece bajo la influencia de un evento fuerte de El Niño, cuyas condiciones podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027, con un panorama de incertidumbre para el desarrollo de la temporada agrícola y el suministro de agua en varias regiones del país.

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