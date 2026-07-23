Alistan 70 ambulancias y 300 colaboradores para los Juegos Centroamericanos en Santo Domingo 2026

La DAEH cubrirá los Juegos con 70 ambulancias (Foto cortesía Santo Domingo 2026)

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) desplegará 70 ambulancias y 300 colaboradores para cubrir emergencias médicas durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto, según informó el portal oficial de Santo Domingo 2026.

El operativo incluirá reanimación cardiopulmonar, triaje en incidentes con múltiples víctimas, manejo de deshidratación y enfermedades asociadas al calor, atención a trastornos de la glucemia en el entorno deportivo y otras urgencias que puedan presentarse durante las competencias.

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, responsable de la atención prehospitalaria del evento, estará en todas las sedes y subsedes para asistir a atletas, personal técnico, delegaciones y público. La institución aplicará una estrategia escalonada con atención inmediata en los escenarios deportivos, estabilización de pacientes y traslado a centros de salud cuando sea necesario.

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¿Cómo será la cobertura médica?

El director de la entidad, Juan Manuel Méndez García, afirmó: “Hemos dispuesto todos los recursos humanos y logísticos necesarios para garantizar una respuesta médica oportuna, eficiente y de calidad. Nuestro personal estará preparado para actuar de inmediato ante cualquier emergencia, priorizando la seguridad, la salud y el bienestar de los atletas, las delegaciones y de cada ciudadano que asista a este importante evento deportivo”.

Para coordinar las operaciones, la DAEH designó al doctor Joan Martínez como responsable de Santo Domingo y la Región Este, a la doctora Luisanna Mercedes para la Región Sur y al doctor Aljeriz Jerez para la Región Cibao.

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La delegación salvadoreña del Team ESA comenzó a instalarse en la Villa Centroamericana de Santo Domingo 2026 antes de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Imagen de cortesía)

Quiénes estarán a cargo

La doctora Laritza Rojas, coordinadora del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), quedó a cargo de la respuesta de la cobertura médica extrahospitalaria.

La doctora Laura Rodríguez, la ingeniera Sheyla Consuegra y el doctor Luis Almonte estarán al frente de los protocolos de atención y asistencia.

El avance de las competencias

La Federación Dominicana de Softbol (Fedosa) dio a conocer de manera oficial a sus selecciones masculina y femenina para Santo Domingo 2026. Con la ventaja de jugar como locales en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte del 3 al 8 de agosto, el conjunto masculino busca defender la medalla de oro obtenida en la edición anterior.

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Fabio de León Sánchez, gerente general de Selecciones Nacionales, confirmó a los lanzadores Yean Carlos González, Jonni Suriel, Luiyi Rosario y Michael Batista (con Júnior Vásquez en reserva). Respecto al cuadro ofensivo, destacó que el alto nivel de talento ha dificultado el corte final. De León aseguró que los atletas están al 100 % motivados y conscientes del compromiso que implica buscar el título frente a su público.

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias movilizará 300 colaboradores del 24 de julio al 8 de agosto, con reanimación cardiopulmonar, triaje y traslados en sedes y subsedes. (Cortesía: Senado de la República Dominicana)

Como defensora del título tras coronarse en San Salvador 2023, la República Dominicana se reafirma como un referente regional. Su destacado paso por los Juegos Centroamericanos y del Caribe lo avalan sus resultados anteriores: un subcampeonato en Mayagüez 2010, un cuarto puesto en Veracruz 2014 y una presea de bronce en Barranquilla 2018.

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Nivel de la competencia Pese a su buen historial, el reto no será sencillo. Ubicada en la 10.ª posición del ranking global de la WBSC, la escuadra dominicana chocará contra potencias como Venezuela (2.ª a nivel mundial) y México (6.ª). Asimismo, el cuadro de competidores que buscará subir al podio lo integran:

Colombia (12.ª)

Guatemala (13.ª)

Panamá (17.ª)

Cuba (23.ª)