Costa Rica

Aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica inicia la construcción del primer hotel conectado a una terminal aérea en Centroamérica

Con una inversión cercana a los USD 20 millones, la obra será el primer hotel “on-airport” de Centroamérica y Panamá conectado directamente con una terminal aérea mediante un puente peatonal, una apuesta que busca mejorar la experiencia de los viajeros

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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría inició la construcción del Hotel MOXY AIJS, el primero de su tipo conectado directamente a una terminal aérea en Centroamérica y Panamá. Crédito: AERIS
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría inició la construcción del Hotel MOXY AIJS, el primero de su tipo conectado directamente a una terminal aérea en Centroamérica y Panamá. Crédito: AERIS

Costa Rica suma un nuevo proyecto de infraestructura que pretende transformar la experiencia de quienes ingresan y salen del país por su principal terminal aérea. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría inició oficialmente la construcción del Hotel MOXY AIJS, una obra que será pionera en Centroamérica y Panamá al convertirse en el primer hotel integrado físicamente a un aeropuerto mediante un puente peatonal de acceso directo.

La iniciativa representa una inversión aproximada de USD 20 millones y forma parte de la estrategia de modernización del aeropuerto administrado por AERIS. De acuerdo con la empresa, el proyecto permitirá ofrecer una experiencia más ágil, cómoda y segura tanto para pasajeros como para tripulaciones, además de ampliar la oferta de servicios para viajeros de negocios y turistas que utilizan el principal punto de entrada al país.

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El director ejecutivo de AERIS, Ricardo Hernández, señaló que el inicio de las obras constituye un paso importante dentro de la visión de fortalecer la competitividad del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y consolidar una infraestructura alineada con estándares internacionales. Asimismo, destacó que la iniciativa demuestra el potencial de la colaboración entre el sector público y privado para impulsar proyectos estratégicos que generan inversión, empleo y valor para Costa Rica.

El desarrollo está a cargo de AZ Hospitality Group y EXPANDD Development and Design bajo la marca Moxy Hotels, perteneciente a Marriott International, mientras que la futura operación del establecimiento será responsabilidad de Remington Hospitality. Según los desarrolladores, el proyecto busca posicionar al aeropuerto costarricense al nivel de las principales terminales internacionales mediante una infraestructura hotelera de clase mundial.

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El proyecto contempla una inversión cercana a los USD 20 millones y estará unido al aeropuerto mediante un puente peatonal. Crédito: AERIS
El proyecto contempla una inversión cercana a los USD 20 millones y estará unido al aeropuerto mediante un puente peatonal. Crédito: AERIS

Andrew Vickers, representante de EXPANDD, explicó que el hotel ha sido concebido para integrarse completamente con la terminal aérea. Entre sus principales innovaciones figura un puente peatonal directo que conectará el edificio con el aeropuerto, además de la instalación de kioscos oficiales donde los huéspedes podrán realizar el proceso de registro para sus vuelos e imprimir las etiquetas de equipaje sin necesidad de ingresar previamente a la terminal.

El Hotel MOXY AIJS contará con 173 habitaciones y espacios diseñados para responder a las necesidades del viajero contemporáneo. El concepto de la marca apuesta por un ambiente moderno y tecnológico, con un lobby que funcionará como el centro de la experiencia, integrando áreas sociales, espacios de trabajo colaborativo y un bar que también operará como recepción del hotel.

Además, ofrecerá un restaurante con servicio ampliado para atender pasajeros y tripulaciones durante diferentes horarios del día, habitaciones equipadas con tecnología de última generación, conexión Wi-Fi de alta velocidad y un diseño orientado a maximizar la comodidad y la funcionalidad para quienes viajan tanto por negocios como por placer.

El proyecto también cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entidades que respaldan la iniciativa como parte del fortalecimiento de la infraestructura estratégica del país. La construcción responde a criterios de sostenibilidad, seguridad y eficiencia operativa, incorporando altos estándares constructivos y una regencia ambiental durante todo el proceso.

Los huéspedes podrán realizar el registro de sus vuelos e imprimir etiquetas de equipaje desde kioscos oficiales instalados dentro del hotel. (Foto cortesía SJO Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)
Los huéspedes podrán realizar el registro de sus vuelos e imprimir etiquetas de equipaje desde kioscos oficiales instalados dentro del hotel. (Foto cortesía SJO Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

La apertura del Hotel MOXY AIJS está prevista para mediados de 2027. Una vez en funcionamiento, permitirá ampliar significativamente la oferta de alojamiento disponible en las inmediaciones del aeropuerto, facilitando la conexión de pasajeros en tránsito, tripulaciones y viajeros corporativos, además de fortalecer la competitividad del principal aeropuerto costarricense frente a otros centros de conexión de la región.

Con esta obra, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría busca consolidarse como un complejo aeroportuario más moderno e integrado, en línea con la tendencia internacional de ofrecer servicios complementarios que reduzcan tiempos de desplazamiento y mejoren la experiencia de los usuarios desde su llegada hasta el abordaje de sus vuelos.

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