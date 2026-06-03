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Sé un experto en edición de imágenes y videos con IA usando HONOR 600: disponible en Colombia

El celular usa la inteligencia artificial para corregir automáticamente las luces en fotos nocturnas, una necesidad para casi todos los usuarios

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Así funciona la IA que convierte imágenes en video en el HONOR 600

Las funciones de inteligencia artificial ya son un motivo más para que los usuarios se inclinen al elegir su próximo celular. En el caso del HONOR 600, el teléfono llega con una serie de novedades de IA, como la posibilidad de convertir nuestras fotos en videos con diferentes estilos.

Además, el dispositivo cuenta con la batería más grande de su serie, con una capacidad de 7000 mAh, lo que permite hasta dos días de autonomía, convirtiéndose en una herramienta ideal para quienes gustan de editar y crear contenido desde su celular.

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Cómo son las funciones de IA del HONOR 600

  • Convierte tus fotos en un video

La mayor novedad del HONOR 600 es IA Image to Video 2.0, el primer sistema multimodal de generación de video de la industria disponible directamente en un smartphone.

Esta función permite a los usuarios seleccionar entre una y tres imágenes de su galería y, a través de instrucciones de texto personalizadas, convertirlas en secuencias de video cortas de tres a ocho segundos. El sistema utiliza prompts para orientar a la IA sobre la animación, el ambiente o la narrativa que se desea plasmar.

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HONOR 600 ofrece una biblioteca con diecinueve plantillas de edición y un modo de estilo libre para que los usuarios diseñen animaciones a medida.
HONOR 600 ofrece una biblioteca con diecinueve plantillas de edición y un modo de estilo libre para que los usuarios diseñen animaciones a medida.

La herramienta también incorpora una biblioteca de 19 plantillas editables, así como una modalidad de estilo libre para quienes buscan diseñar la animación desde cero. Además, la función añade automáticamente audio ambiental que se adapta al contexto visual y textual. Por ejemplo, si el prompt menciona un bar de rock, el fondo sonoro será acorde al ambiente descrito.

La accesibilidad es otro punto fuerte: todas estas funciones están disponibles de forma nativa al sacar el teléfono de la caja, sin la necesidad de instalar aplicaciones adicionales. El acceso puede realizarse mediante un botón lateral dedicado a IA o directamente desde la galería, facilitando la edición rápida y potenciando la creatividad instantánea.

  • Herramientas de edición inteligente

El HONOR 600 amplía el repertorio de funciones inteligentes con el Agente de Fotografías con IA. Esta herramienta permite editar imágenes mediante lenguaje natural: basta con describir verbalmente la modificación deseada —como eliminar un objeto, cambiar el fondo o modificar la ropa— y la IA ejecuta la acción de inmediato.

Así, procesos que antes requerían conocimientos avanzados o software especializado se simplifican y están al alcance de cualquier usuario.

El sistema integra generación automática de audio ambiental, adaptando sonidos al contenido visual y las instrucciones de texto insertadas por el usuario.
El sistema integra generación automática de audio ambiental, adaptando sonidos al contenido visual y las instrucciones de texto insertadas por el usuario.

El teléfono también integra el Borrador IA de objetos, la expansión de imágenes, el ajuste de rostro y la edición de atuendos, todas accesibles desde la galería. Las funciones de generación anterior, presentes en la serie HONOR 400, se mantienen y expanden, permitiendo una edición móvil avanzada dentro de un solo ecosistema.

Más allá de la IA: así es la cámara del HONOR 600

El celular introduce una cámara nocturna ultra nítida de 200MP equipada con un sensor de 1/1,4 pulgadas, el más grande de su segmento, y tecnología E2E AI Remosaic, que aumenta la sensibilidad a la luz en un 24%.

Esta arquitectura permite captar fotografías nocturnas más luminosas, detalladas y naturales, con colores precisos y bajo nivel de ruido, incluso en situaciones complejas como conciertos o paisajes urbanos con baja iluminación.

El sistema se complementa con una cámara ultra gran angular de 12MP, un sensor dedicado de temperatura de color y una cámara frontal de 50MP. La estabilización está a cargo del sistema SOIS propietario, certificado con CIPA 6.0, que compensa el movimiento de la mano en tiempo real para lograr imágenes nítidas en condiciones exigentes.

El motor IA Color Engine, exclusivo de HONOR, colabora para que los tonos sean fieles a la realidad, corrigiendo inteligentemente el balance de blancos bajo luces mixtas y evitando dominantes indeseados en las fotos nocturnas.

El motor IA Color Engine corrige automáticamente el balance de blancos bajo luces mixtas, evitando dominantes no deseados en fotos nocturnas.
El motor IA Color Engine corrige automáticamente el balance de blancos bajo luces mixtas, evitando dominantes no deseados en fotos nocturnas.

Autonomía, diseño y pantalla de nueva generación

El HONOR 600 incorpora una batería de 7000mAh, la mayor de la serie N. Su motor de batería con inteligencia artificial optimiza el consumo, permitiendo hasta dos días de uso intensivo, incluso en ambientes de hasta -20 ℃ y con funciones esenciales operativas al 20% de carga.

La carga rápida de 80W permite recargarlo en menos de dos horas, mientras que la carga inversa de 27W alimenta otros dispositivos, incluidos los de iOS.

La pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas ofrece 8000 nits de brillo máximo, 458 píxeles por pulgada y frecuencia de 120 Hz. El Modo Luz Solar y la tecnología Eye Comfort Display garantizan buena visibilidad y comodidad visual, gracias a la atenuación de 3840 Hz y la reproducción de 1,07 mil millones de colores.

Adicionalmente, cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, junto a SGS de cinco estrellas, refuerzan su resistencia frente al agua y el polvo.

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